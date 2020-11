Cinéma… à la télévision (Semaine du 28 novembre au 4 décembre)

Y aura-t-il des films dans les salles de cinéma (et des pièces dans les théâtres) avant Noël ? Oui, mais… Lors de l’annonce du reconfinement, la Culture avait été ignorée. Un silence (un mépris ?) qui avait choqué le monde culturel. La comédienne Ariane Ascaride s’en était émue dès le 30 octobre . Elle n’a pas été la seule, et les acteurs et actrices du secteur n’ont pas cessé de faire entendre leurs voix. Peu avant le discours et les annonces du mardi 24 novembre, les appels se sont multipliés. A celui des 350 directrices et directeurs de lieux culturels ont fait écho la lettre ouverte de Muriel Mayette-Holtz, directrice du Théâtre National de Nice, et le communiqué commun du Syndicat national du théâtre privé (SNDTP) et de la Fédération nationale des cinémas français (FNFC). Depuis mardi soir, il y a eu des avancées mais rien n’est acquis. Si les lieux de culte et les commerces non-essentiels peuvent rouvrir dès ce samedi 28 novembre, les cinéma et les théâtres (et les salles de spectacles) devront attendre le 15 décembre… si la situation sanitaire le permet ! Par ailleurs, quid des autres conditions et du nouveau protocole sanitaire ? Il est encore bien tôt pour en savoir plus.

En attendant, les sites France.tv , Arte.tv ou tv5mondeplus.com (films et séries francophones) sont toujours à votre disposition…

Et bien entendu, pour le petit écran nous continuons à vous proposer une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…



Samedi 28

– Croc-Blanc d‘Alexandre Espigares (2018 – 1h25). Animation.Dans le territoire canadien du Yukon, à l époque de la ruée vers l or. Un bébé mi-loup, mi-chien apprend à survivre auprès de sa mère, au coeur d une nature hostile Mais un hiver particulièrement rude pousse cette dernière à revenir au sein de la tribu indienne de son ancien maître, Castor-Gris. Lequel baptise le chiot Croc-Blanc…D’après le roman de Jack London. France 4 à 21h05



Après-midi Dean Martin ou Frank Sinatra sur Ciné+Classic et TCM Cinéma :

15h45 :Comme un torrent de Vincente Minnelli (1958 – 2h10).Dave Hirsh, buveur et joueur notoire, se rend à Parkman, là où vit la famille de son frère Franck. Cet homme de lettres, qui n’a rencontré que des échecs dans la littérature, fréquente les mauvais endroits de la ville et fait de l’ombre à Franck, le plus important joaillier de la cité… Avec Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley Mclaine. Cine+Classic

17h55 :Embrasse-moi idiot de Billy Wilder (1965 – 2h00). Le professeur de musique, Orville Spooner et un garagiste Barney Millsap composent des chansons à leurs moments perdus. Un jour, la chance s’offre à eux sous les traits de Dino Latino, célèbre chanteur de music-hall qui s’arrête pour faire le plein d’essence, chez Barney. Avec Dean Martin, Kim Novak, Ray Walston. Ciné+Classic

18h55 :Le Détective de Gordon Douglas (1968 – 1h55). Policier intègre et solitaire de la ville de New York, Joe Leland enquête sur le meurtre d’un jeune homosexuel. Il croit avoir mis le coupable sous les verrous, mais l’affaire rebondit bientôt de façon inattendue… Avec Frank Sinatra, Lee Remick, Ralph Meeker. TCM Cinéma

Soirée Cédric Klapisch et Romain Duris sur Ciné+ Emotion

20h50 :L’Auberge espagnole(2002 – 2h00)

22h45 :Les Poupées russes(2005 – 2h00)

Soirée policière sur Ciné+ Frisson :

19h35 : Hold-Up ! de Marius Doïcov (0h52). Documentaire. Le grand banditisme n’a jamais cessé d’inspirer le cinéma, depuis les premiers films de gangsters du parlant avec James Cagney ou Paul Muni. Pourquoi les cinéastes s’intéressent-ils aux braqueurs et pourquoi ces derniers fascinent-ils autant le public ?

20h50 :L.A. Confidential de Curtis Hanson (1997 – 2h10). Los Angeles dans les années 50

23h00 : Heat de Michael Mann (1995 – 2h40).Los Angeles dans les années 90.

Dimanche 29

– Talking about Trees de Suhaib Gasmelbari (2019 – 1h35). Documentaire. Quatre amis unis dans un club du film soudanais ont décidé de rénover une vieille salle de cinéma à Khartoum. Ces retraités veulent transmettre leur passion du 7ème art à une population qui n’a pas pu voir de films en salles et n’a pas accès au cinéma indépendant… Ciné+Club à 13h20

– L’Homme à la buick de Gilles Grangier (1968 – 1h40). Comédie. Armand Favrot, surnommé Monsieur Jo, est un truand qui souhaite prendre une retraite après une carrière bien remplie. Pour ce faire, il se rend à Honfleur et achète une villa, où il espère passer du bon temps et surtout oublier la contrebande de diamants qui fit sa fortune…Comédie policière avec Fernandel, Danielle Darrieux et Jean-Pierre Marielle. France 3 à 13h35

– Port Authorityde Danielle Lessovitz (2019 – 1h37). C’est l’histoire d’une rencontre, entre un jeune homme blanc qu’on prend pour un loser, qui tente de survivre dans un New York qui ne veut pas de lui, et une » famille » de danseurs noirs et queer de Harlem adeptes du » voguing « . Avec Fionn Whitehead, Leyna Bloom, McCaul Lombardi. OCS City à 20h40

– Paris brûle-t-il ?De René Clément (1966 – 2h40).Au début du mois d’août 1944, l’arrivée des armées alliées dans la capitale est imminente. Hitler donne l’ordre d’anéantir Paris… OCS Géants à 20h40

– Les Affranchis de Martin Scorsese (1990 – 2h20).Le jeune Henry Hill vit dans un quartier mal famé de New York. Il a toujours rêvé d’être gangster et est fasciné par les mafiosi qui fréquentent l’entrepôt de Paul Cicero. Ce dernier, qui sert d’intermédiaire à l’une des «familles» de la Mafia locale, le prend sous sa protection… Avec Robert De Niro, Ray Liotta, Joe Pesci, Lorraine Bracco, Paul Sorvino.Ciné+Club à 20h50

– Skyfall de Sam Mendes (2012 – 2h30). 007 version Daniel Craig , épisode 3. Cette fois, le méchant c’est Javier Bardem. France 2 à 21h05

Soirée Tom Cruise sur Arte

20h55 :La Firme de Sydney Pollack (1991 – 2h30) un « golden boy » promis à un brillant avenir découvre le véritable visable de ses employeurs, un prestigieux cabinet d’avocats. Tiré du roman de John Grisham.

23h25 :Tom Cruise, corps et âme de Régis Brochier (2020 – 0h53). Documentaire.

Lundi 30

– L’Eté en pente douce de Gérard Krawczyk (1987 – 1h40).Un soir, Stéphane Leheur, dit Fane, enfonce la porte de son voisin de palier, lequel est en train de tabasser sa compagne. C’est ainsi qu’il fait la rencontre de Lilas, une jeune fille innocente et sensuelle qu’il achète à son voisin en échange d’un lapin… Avec Jacques Villeret, Jean-Pierre Bacri, Pauline Lafont, Jean Bouise, Guy Marchand. France 5 à 20h50

– 120 Battements par minute de Robin Campillo (2017 – 2h20). Début des années 1990. Alors que le sida tue depuis près de dix ans, les militants d’Act Up-Paris multiplient les actions pour dénoncer le mépris des groupes pharmaceutiques, l’indifférence de l’opinion publique et l’absence de soutien d’un gouvernement insensible à sa cause. Avec Nahuel Perez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel, et Antoine Reinartz. Grand prix du jury et de la Presse internationale à Cannes en 2017. Six prix aux Lumières de la presse internationale. France 3 à 21h05

(Le film est suivi à 23h25 d’un débat : 30 ans de lutte contre le VIH)

– Sauvage de Camille Vidal-Naquet (2018 – 1h35).Léo, 22 ans, se vend dans la rue pour un peu d’argent. Les hommes défilent. Lui reste là, en quête d’amour. Il ignore de quoi demain sera fait. Il s’élance dans les rues. Son cœur bat fort… Avec Felix Maritaud, Eric Bernard, Nicolas Dibla. OCS Choc à 23h10

Soirée Jean Rochefort sur Arte

20h50 :Tandem de Patrice Leconte (1987 – 1h30). Cela fait vingt-cinq ans que Michel Mortez sillonne la France pour animer un jeu radiophonique. Bernard rivetot, son fidèle assistant, recule sans cesse le moment de lui avouer que l’émission va disparaître… Avec également Gérard Jugnot dans un rôle dramatique

22h20 : Jean Rochefort, l’irrésistible d’Yves Riou (2020 – 52mn). Documentaire.



Mardi 1er

– Le Traitre de Marco Bellocchio (2019 – 2h25). Au début des années 1980, la guerre entre les parrains de la mafia sicilienne est à son comble. Tommaso Buscetta, membre de Cosa Nostra, passe un accord avec un juge, ce qui donne lieu à un procès retentissant… Drame tiré de faits réels avec Pierfrancesco Favino (excellent). Canal + à 21h00

– La Llorona de Jayro Bustamante (2019 – 1h32). La Llorona pleure ceux qui sont morts durant le génocide des indiens mayas au Guatemala. Le général responsable du massacre est acquitté. Il se terre chez lui avec sa famille. Il reste hanté par la Llorona… Par le réalisateur (révélé à Cinelatino) d’Ixcanul et de Tremblements. Ciné+Club à 22h30

Mercredi 2

– Cinq est le numéro parfait d’Igort Tuveri (2019 – 1h42). Peppino Lo Cicero, ex-tueur à gages de la Camorra est fier de son fils qui gravit les échelons du crime organisé. Mais quand celui-ci est froidement tué dans un guet-apens, il reprend du service accompagné de son ami Toto le boucher… Avec Toni Servillo et Valeria Golino. OCS Choc à 20h40

– Un Fils de Mehdi Barsaoui (2019 – 1h35). Farès et sa femme Meriem honorent une promesse faite à leur jeune fils Aziz : partir en vacances pour découvrir la beauté du désert. Mais leur voiture tombe dans une embuscade… Avec Sami Bouajila, Najla Ben Abdallah, Youssef Khemiri et Noomen Hamda. Ciné+ Club à 20h50

– Petite Fille de Sébastien Lifshitz (2020 – 1h25). Sasha a 7 ans et depuis l’âge de 3 ans elle se sent fille dans un corps de garçon. Mais l’acceptation des autres est longue et les embûches sont nombreuses… Par le réalisateur d‘Adolescentes. Documentaire inédit diffusé à la télévision avant une possible sortie dans les salles. Arte à 20h55

– Nos Batailles de Guillaume Senez (2018 – 1h34). La femme d’Olivier, lassée d’être constamment seule, a quitté le foyer familial. Le contremaître et délégué du personnel dans un entrepôt tente de gérer la situation alors que la pression exercée sur ses collègues devient de plus en plus lourde… Avec Romain Duris, Basile Gruneberger, Lina Girard Voss et Laure Calamy. OCS City à 22h20

– Gabriel et la montage de Fellipe Barbosa (2017 – 2h05). Avant d’intégrer une prestigieuse université américaine, Gabriel Buchmann décide de partir un an faire le tour du monde. Après dix mois de voyage et d’immersion, son idéalisme en bandoulière, il rejoint le Kenya, bien décidé à découvrir le continent africain… Présenté à la Semaine de la Critique,Cannes 2017. Arte à 23h15

Ryan O’Neill et Marisa Berenson – Crédit photo : Warner Bros

Jeudi 3

– Révolution de Hugh Hudson (1985 – 2h00). 1776, les New-Yorkais se sont rebellés contre les Anglais. Tom Dobb, un homme d’une quarantaine d’années, et Ned, son jeune fils, ont perdu toute leur famille.Enrôlés, bien malgré eux, dans l’armée révolutionnaire, ils subissent le joug des Anglais… Avec Al Pacino, Donald Sutherland, Nastassja Kinski. TCM Cinéma à 18h50

– Zombi Child de Bertrand Bonello (2019 – 1h40). Haïti, 1962. Un homme est ramené d’entre les morts pour être envoyé de force dans l’enfer des plantations de canne à sucre. Cinquante-cinq ans plus tard, au prestigieux pensionnat de la Légion d’honneur à Paris, une adolescente haïtienne confie à ses nouvelles amies le secret qui hante sa famille… Rien à voir avec les zombies des films de George A.Romero et les dérivés. Canal+ Cinéma à 20h50

– Barry Lyndon de Stanley Kubrick (1975 – 3h00).Irlande, XVIIIe siècle. Depuis la mort de son père, Redmond Barry donne du fil à retordre à sa mère. Le jeune homme s’est entiché de sa cousine Nora Brady, promise au riche capitaine Quin. Après avoir provoqué ce dernier en duel, Barry est forcé de quitter le pays… Avec Ryan O’Neal, Marisa Berenson, Patrick Magee. Somptueuse adaptation du roman de William Thackeray. Un Chef d’OEuvre. TCM Cinéma à 20h50

Soirée (et nuit)René Clair sur Ciné+ Classic

20h50 : A nous la Liberté (1932 – 1h20)

22h10 : Entr’Acte (1924 – 0h25)

22h30 : Paris qui dort (1924 – 1h05)

23h40 : Le Dernier milliardaire(1934 – 1h30)

01h10: Le Silence est d’or(1947 – 1h35)

02h40 : Les Grandes manœuvres (1955 – 1h45)

04h30 : Le Million (1932 – 1h18)

Vendredi 4

– Partirde Catherine Corsini (2009 – 1h25). La quarantaine passée, Suzanne coule des jours tranquilles avec Samuel, son mari chirurgien, dans leur jolie villa. elle a décidé de reprendre son activité de kinésithérapeute et de faire aménager son futur cabinet Employé par une petite société du bâtiment, Ivan, un Espagnol qui vient de sortir de prison, est chargé des travaux… Avec Kristin Scott Thomas, Sergi Lopez, Yvan Attal. Ciné+ Emotion à 19h25

– Kanzo Sensei/Dr Akagi de Shōhei Imamura (1998 – 2h05).Japon, 1945.Le docteur Akagi, médecin de quartier d’une petite ville du bord de mer, se débat pour sauver l’idée qu’il se fait de sa profession. Lui et ses amis de toujours, un bonze débauché et un chirurgien morphinomane et nihiliste, sont en marge du Japon militarisé… Ciné+Club à 20h50

– La Cavalier électrique de Sydney Pollack (1979 – 2h00). Sonny Steele est un ancien champion de rodéo.Vêtu de son costume lumineux, il se produit désormais dans des spectacles publicitaires. Seul l’alcool peut lui faire oublier l’humiliation… Avec Robert Redford et Jane Fonda. TCM Cinéma à 23h00

Après-midi et soirée Jeff Bridges sur TCM Cinéma

La preuve x 4 :

15h30 :The Big Lebowski d’Ethan et Joel Coen (1998 – 1h55)

17h25 : True Grit d’Ethan et Joel Coen(2010 – 1h50)

19h15 : The Last American Hero de Lamont Johnson (1973 – 1h35)

20h50 : King Kong de John Guillermin (1976 – 2h10).

Robert Redford et Jane Fonda – Crédit photo : C.I.C.

Des Séries :

– The Undoing de Susanne Bier. Thriller psychologique avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Grace Fraser, une thérapeute à succès, voit sa vie apparemment parfaite basculer après une mort violente, la disparition de son conjoint disparu et une chaîne de terribles révélations. Mini-série en six épisodes. Lundi 30 novembre, OCS City à 20h40

– Bodyguard de Jed Mercurio. Après avoir fait échouer un attentat, un ancien militaire se voit assigner la protection d’une femme politique partisane d’un conflit qu’il ne connaît que trop bien… Avec Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee Mini série de six épisodes qui a fait un tabac en 2018 lors de sa diffusion sur les écrans britanniques. Lundi 30 novembre. France 2 à 21h05

– Wara de Toumani Sangare et Oumar Diack. Issaka Sawadogo, France Nancy Goulian, Souleymane Seye Ndiaye. Dans une université sénégalaise, une étudiante incite son professeur de droit à reprendre le combat politique… Mardi 1er décembre, TV5 Monde à 21h00. Egalement disponible sur la plateforme tv5mondeplus.com

– No Man’s Land de Oded Ruskin. Paris, 2014. Antoine Habert est un jeune et brillant ingénieur. Six ans plus tôt, sa soeur Anna, a trouvé la mort dans un attentat terroriste. Un jour, Antoine croit reconnaître la silhouette d’Anna dans un reportage sur les combattantes kurdes en Syrie… La série, qui associe thriller et espionnage, était déjà sur le site d’Arte, elle est maintenant diffusée à la télévision. Avec Mélanie Thierry, Félix Moati et Souheila Yacoub. Arte, jeudi à 20h55



Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes