Cinéma… à la télévision (Semaine du 21 au 27 novembre)

Toujours pas de réouverture des salles de cinéma à l’horizon… aussi, pour voir (gratuitement) des films, il est toujours possible de se replier vers les sites France.tv (le premier long de réalisateurs qui ont fait leur chemin depuis), Arte.tv ( films – des longs et des courts – et séries) ou tv5mondeplus.com (films et séries francophones)…

Et pour le petit écran nous continuons à vous proposer une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…



Samedi 21

– Yuli de Iciar Bollain (2018 – 1h50).Garçon des rues, particulièrement doué en « break dance », Carlos Acosta dit « Yuli » veut pourtant devenir footballeur. Mais son père, l’autoritaire Pedro, décèle l’incroyable potentiel de son fils pour la danse et l’inscrit contre sa volonté dans la plus prestigieuse école de La Havane. Avec Carlos Acosta, Santiago Alfonso, Keyvin Martínez. Ciné+Club à 13h35

– Mandela : un long chemin vers la liberté de Justin Chadwick (2013 – 2h25).Né et élevé à la campagne, dans la famille royale des Thembus, Nelson Mandela gagne Johannesburg où il va ouvrir le premier cabinet d’avocats noirs et devenir un des leaders de l’ANC… Biopic avec Idris Elba, Naomie Harris, Riaad Moosa, Jamie Bartlett. Ciné+Emotion à 16h50

Melville le dernier samourai de (2019). Documentaire. Ciné+Classic à 19h55– – Les Oliviers de la justice de James Blue (1962 – 1h20). Jean a quitté l’Algérie depuis longtemps et vit en France. A l’annonce de la maladie et de la mort prochaine de son père, il se rend à son chevet, dans son pays natal. Alors que la guerre d’Algérie change la destinée du pays, il évoque ses souvenirs d’enfance…Film oublié mais un témoignage précieux sur l’Algérie lors des derniers mois de ce que l’on appelait encore les « événements ». Ciné+Classic à 20h50

– Tante Hilda ! de Jacques-Rémy Girerd et Benoît Chieux (2013 – 1h29)Animation. Deux soeurs, tante Hilda et Dolorès, ont suivi des parcours diamétralement opposés. Hilda est farouchement écologiste. Dolorès, elle, est devenue la directrice sans scrupules d’une entreprise multinationale de l’agroalimentaire… France 4 à 21h05

– Britannia Hospital de Lindsay Anderson (1982 – 1h55).Un hôpital s’apprête à célébrer son cinq centième anniversaire dans la confusion des arrêts de travail et des manifestations un peu à l’image de la déroute de l’Angleterre des années 1980. A l’intérieur de l’hôpital, le personnel proteste contre les exigences de malades du secteur privé et refuse de continuer à leur assurer le service de luxe qu’ils réclament… Humour noir et portrait au vitriol avec Malcolm McDowell, Mark Hamill (!) et Leonard Rossiter. TCM Cinéma à 23h00.

Dimanche 22

– Les Professionnels de Richard Brooks (1966 – 1h52). En 1917, en pleine révolution mexicaine, le magnat texan du pétrole Grant engage Fardan, un ancien soldat, pour retrouver son épouse Maria, enlevée par un activiste mexicain. Pour cette mission, Fardan s’entoure de trois autres mercenaires… Du beau monde au générique : Burt Lancaster, Lee Marvin, Jack Palance, Woody Strode et Robert Ryan ! OCS Géants à 12h45

– Les Vieux de la Vieille de Gilles Grangier (1960 – 1h40). Cheminot en retraite, Baptiste revient dans son village natal pour y retrouver deux vieux amis : Jean-Marie et Blaise. Baptiste parvient à convaincre ses deux compagnons de le suivre à l’hospice de Gouyette, qu’il présente comme le paradis des vieux. Leur enchantement est de courte durée. Avec Jean Gabin, Pierre Fresnay et Noël-Noël France 3 à 13h35

– Boyhood de Richard Linklater (2014 – 2h40) Chaque année, durant douze ans, le réalisateur a réuni les mêmes comédiens pour un film unique sur la famille et le temps qui passe. Une expérience folle et audacieuse. Avec Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke, Lorelei Linklater, Tamara Jolaine, Elijah Smith, Steven Chester Prince. TCM Cinéma à 16h50

– Quantum of Solace de Marc Forster ( 2008 – 1h45). 007, version Daniel Craig, épisode 2. France 2 à 21h05

– Orange Mécanique de Stanley Kubrick (1971 – 2h15). Alex est le cerveau d’un quatuor de délinquants, les Droogs, dopés à la Neuvième Symphonie de Beethoven et à l’ultraviolence. Condamné à quatorze ans de prison à la suite d’un meurtre, il accepte de suivre la thérapie «Ludovico», qui a pour but de le rendre inoffensif… Avec Malcolm McDowell, Patrick Magee, Steven Berkoff. Ciné+Club à 20h50

– Kubrick par Kubrick de Gregory Monro (2020).Documentaire.Portrait du réalisateur par Michel Ciment Ciné+Club à 23h05

– Sailor et Lula de David Lynch (1990 – 2h00). Sailor et Lula, deux jeunes amoureux, fuient Marietta, la mère de la jeune fille qui s’oppose à leurs amours, ainsi que toute une série de personnages dangereux et mystérieux qui les menacent. L’amour triomphera-t-il de la violence qui les entoure ? Avec Nicolas Cage et Laura Dern. OCS Géants à 21h00.

– La Forteresse noire de Michael Mann (1983 – 1h31) Des nazis sont envoyés pour garder une vieille et mystérieuse forteresse roumaine. L’un d’eux, par erreur, laisse s’échapper une force inconnue qui était prisonnière des murs… Film fantastique avec Scott Glenn, Alberta Watson et Jurgen Prochnow. OCS Géants à 23h05.



Lundi 23

– L’Homme aux mille visages d’Alberto Rodriguez (2016 – 1h57). Francisco Paesa, ex agent secret espagnol, est engagé pour résoudre une affaire de détournement d’argent risquant d’entrainer un scandale d’Etat. L’homme y voit l’opportunité de s’enrichir tout en se vengeant. Thriller espagnol avec Eduard Fernandez, Carlos Santos et Marta Etura. OCS Choc à 20h40.

– Tous les matins du monde d’Alain Corneau (1991 – 1h50).Au soir de sa vie, Marin Marais, célèbre musicien et compositeur à la cour de Louis XIV, se souvient de son maître dans l’art de la viole de gambe, l’intransigeant Monsieur de Sainte-Colombe. Drame avec Guillaume et Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle et Anne Brochet. Récompensé par 7 César. France 5 à 20h50.

Soirée Eric Rohmer sur TV5 Monde

21h00 : Conte d’Hiver (1991 – 1h50). Comédie sentimentale avec Avec Charlotte Very, Frédéric Van den Driessche, Hervé Furic,

23h25 : Les Nuits de la pleine lune (1984 – 1h45) Comédie dramatique avec Elli Medeiros, Pascale Ogier, Tchéky Karyo, Fabrice Luchini.

Mardi 24

– Rojo de Benjamin Naishtat (2018 – 1h50)Polar politique argentin avec Dario Grandinetti et Alfredo Castro.Ciné+ Club à 19h00

– The Spacewalker de Dmitriy Kiselev (2017 – 2h11). Aventures spatiales.Au début des années 1960, Alexeï Levonov, pilote de chasse intègre le nouveau programme spatial soviétique destiné à rivaliser avec son concurrent américain…. Le pendant russe à L’Etoffe des héros. Du grand spectacle. OCS Choc à 20h40

Soirée renard et loup (et jeune public) sur France 4

21h05 :Le Renard et l’enfant de Luc Jacquet (2007 – 1h35)L’histoire d’une amitié entre une petite fille et un renard.

22h45 :Loup de Nicolas Vanier (2009 – 1h45). Un jeune nomade de Sibérie se prend d’affection pour une louve.

Mercredi 25

– La Fille de Brest d’Emmanuelle Bercot (2016 – 2h04). A Brest, une pneumologue découvre un lien entre plusieurs morts et la prise d’un médicament. L’affaire du Mediator d’après le témoignage d’Irène Frachon. Avec Sidse Babett Knudsen (Borgen), Benoît Magimel. Ciné+Premier à 18h45

– Tueurs de François Troukens et Jean-François Hensgens (2017 – 1h22). Alors que Frank Valken réalise un casse fabuleux, un commando de tueurs entre en action et exécute tous les témoins. Parmi les victimes la magistrate qui enquêtait sur l’affaire des Tireurs fous. Frank est accusé… Policier avec Olivier Gourmet, Bouli Lanners et Lubna Azabal. OCS Choc à 20h40.

– La Famille Bélier de Eric Lartigau (2014). Dans la famille Bélier, agriculteurs , seule Paula, lycéenne, n’est pas née sourde et muette. Ses parents et son frère cadet le sont, et il incombe à Paula la gestion de nombreuses tâches administratives de l’exploitation agricole familiale… Avec Louane Emera, Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, France 2 à 21h05

– Le Facteur sonne toujours deux fois de Tay Garnett (1946 – 1h50). Policier avec Lana Turner et John Garfield. Nick Smith, le patron d’un snack-bar cherche un employé. Par hasard, Frank Chambers, un jeune chômeur, fait une halte à son restaurant. Il est aussitôt engagé comme homme à tout faire. Il fait alors la connaissance de la patronne, la jeune et séduisante Cora… Un classique du film noir. TCM Cinéma à 22h40

Soirée Patrice Leconte sur Ciné+ Emotion

20h50 : Confidences trop intimes (2004 – 1h40).Comédie dramatique avec Fabrice Luchini et Sandrine Bonnaire. Huis clos psychologique et jeu de dupes.

22h30 : La Fille sur le pont (1999 – 1h30). Comédie dramatique avec Daniel Auteuil et Vanessa Paradis. Un lanceur de couteaux sauve la vie d’une jeune femme…



Jeudi 26

– Lettres à Franco d’Alejandro Amenabar (2019 – 1h43). Espagne, été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno soutient publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Le général Franco prend les rênes de l’insurrection. Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est inéluctable… Avec Karra Elejalde et Eduard Fernandez. OCS City à 20h40

– Une fois ne suffit pas de Guy Green (1975 – 1h56). Drame. Mike Wayne, producteur hollywoodien, a de plus en plus de mal à monter des projets. C’est pourquoi il a accepté d’épouser Deirdre Milford Granger, une des femmes les plus riches du monde. Mais January, sa fille, ne supporte pas le remariage de son père… Film très peu connu avec Kirk Douglas, Alexis Smith et OCS Géants à 20h40.

– Amin de Philippe Faucon (2018 – h30). Amin est venu du Sénégal pour travailler en France, il y a neuf ans. Il a laissé au pays sa femme Aïcha et leurs trois enfants. En France, Amin n’a d’autre vie que son travail, d’autres amis que les hommes qui résident au foyer. Un jour, en France, Amin rencontre Gabrielle et une liaison se noue… Avec Emmanuelle Devos et Amin Mustapha Mbengue. Ciné+Club à 20h50

– Gone Girl de David Fincher (2014 – 2h25). Le jour de leur cinquième anniversaire de mariage, Nick découvre que son épouse Amy a disparu. Tout porte à croire qu’elle a été enlevée. Mais les enquêteurs découvrent des traces de sang dans la cuisine… Thriller avec Rosamund Pike et Ben Affleck. France 3 à 21h05.

Vendredi 27

– L’Ordre des médecins de David Roux (2019 – 1h29).Drame. Simon est un médecin aguerri. L’hôpital, c’est sa vie. Il côtoie la maladie et la mort tous les jours dans son service de pneumologie et a appris à s’en protéger. Mais quand sa mère est hospitalisée dans une unité voisine, la frontière entre l’intime et le professionnel se brouille…. Avec Jérémie Renier, Marthe Keller et Zita Hanrot. OCS Max à 20h40.

– Stalingrad de Fedor Bondarchuk (2013 – 2h10). En 1942, les troupes allemandes atteignent les rives de la Volga mais échouent dans leur tentative de franchir le fleuve.Les troupes soviétiques doivent battre en retraite… Même titre et même toile de fond que les films de Joseph Vilsmaier (1992) et Jean-Jacques Annaud (2001), mais vu sous l’angle russe. OCS Choc à 22h20

– Buffet froid de Bertrand Blier (1979 – 1h35). Comédie noire avec Gérard Depardieu, Bernard Blier et Jean Carmet et Geneviève Page. Après une nuit étrange et mouvementée, un homme retrouve sa femme assassinée. Il rencontre deux inconnus avec lesquels il forme un insolite trio… France 3 à 23h25



Des Séries :

– The Undoing de Susanne Bier. Thriller psychologique avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Grace Fraser, une thérapeute à succès, voit sa vie apparemment parfaite basculer après une mort violente, la disparition de son conjoint disparu et une chaîne de terribles révélations. Mini-série en six épisodes. Lundi 23 novembre, OCS City à 20h40

– Bodyguard de Jed Mercurio. Après avoir fait échouer un attentat, un ancien militaire se voit assigner la protection d’une femme politique partisane d’un conflit qu’il ne connaît que trop bien… Avec Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee Mini série de six épisodes qui a fait un tabac en 2018 lors de sa diffusion sur les écrans britanniques. Lundi 23 novembre. France 2 à 21h05

– Wara de Toumani Sangare et Oumar Diack. Issaka Sawadogo, France Nancy Goulian, Souleymane Seye Ndiaye. Dans une université sénégalaise, une étudiante incite son professeur de droit à reprendre le combat politique… Mardi 24 novembre, TV5 Monde à 21h00. Egalement disponible sur la plateforme tv5mondeplus.com

– Blier, Leconte, Tavernier, trois vies de cinéma de Chad Chanouga. Série documentaires en trois parties. Les trois réalisateurs commentent la citation d’un réalisateur célèbre – 80 mn. Mercredi 25 novembre, Ciné + Emotion à 19h50.

– No Man’s Land .Paris, 2014. Antoine Habert est un jeune et brillant ingénieur. Six ans plus tôt, sa soeur Anna, a trouvé la mort dans un attentat terroriste. Un jour, Antoine croit reconnaître la silhouette d’Anna dans un reportage sur les combattantes kurdes en Syrie… La série, qui associe thriller et espionnage, était déjà sur le site d’Arte, elle est maintenant diffusé à la télévision. Avec Mélanie Thierry et Félix Moati. Arte, jeudi 26 novembre à 20h55.



Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes