Cinéma… à la télévision (Semaine du 14 au 20 novembre)

Toujours pas de réouverture des salles de cinéma à l’horizon… aussi, pour voir (gratuitement) des films, il est toujours possible de se replier vers les sites France.tv (le premier long de réalisateurs qui ont fait leur chemin depuis), Arte.tv ( films – des longs et des courts – et séries) ou tv5mondeplus.com (films et séries francophones)…

Et pour le petit écran nous continuons à vous proposer une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…

Samedi 14

55 Steps de Bille August (2017 – 1h49). Drame avec Helena Bonham Carter et Hillary Swank. En 1985, à San Francisco, Eleanor Riese, atteinte de schizophrénie, est internée au St Mary Hospital. La patiente, régulièrement forcée à des prises de médicaments, décide de faire appel à un avocat. Colette Hughes, ancienne infirmière devenue juriste, décide de s’occuper de son cas. Inédit au cinéma. OCS Max à 17h30

Marie Chantal contre Dr Kha de Claude Chabrol (1965 – 1h46). Avec Roger Hanin, Marie Laforêt et Stéphane Audran. Avant d’être assassiné, un espion remet un bijou à la charmante Marie-Chantal. Dès lors, elle est pourchassée par des espions russes et américains, et surtout par le diabolique Dr Kha. Un Espagnol, Paco, lui vient en aide… Film d’espionnage à la sauce Claude Chabrol. OCS Géants à 20h40

Faces de John Cassavetes (1968 – 2h10). Drame avec John Marley, Gena Rowlands et Seymour Cassel, Un soir, après une journée de travail, Richard et Freddie, deux quinquagénaires rencontrent dans un bar Jeannie, une ravissante jeune femme qu’ils suivent chez elle. Une complicité s’établit rapidement entre Jeannie et Richard… Ciné+Classic à 20h50

Tout en haut du monde de Rémi Chayé (2015 – 1h20). Animation. Dans la Russie du XIXe siècle une adolescente part à l’aventure avec l’espoir de retrouver le navire de son grand-père pris dans les glaces. Rémi Chayé est le réalisateur de Calamity. France 4 à 21h05

Hurlements de Joe Dante (1980 – 1h30). Horreur. Karen, jeune et jolie journaliste de télévision, a été agressée par un détraqué sexuel qu’elle avait pourtant rencontré de son plein gré. Secourue par la police qui abat devant elle son agresseur, Karen reste perturbée par cette expérience et revit régulièrement à travers un cauchemar ces moments pénibles… Ciné+ Frisson à 22h40.

Dimanche 15

L’Age ingrat de Gilles Grangier (1964 – 1h45). Antoine Lartigue, jeune Provençal, rencontre Maria Malhouin, une jeune fille de Normandie, à la Sorbonne. Ils veulent se marier et décident alors de faire rencontrer leurs pères. Emile, homme placide et réservé, descend à Marseille chez Adolphe, méridional exubérant. Comédie avec Jean Gabin et Fernandel. France 3 à 13h35

Swagger d’Olivier Babinet (2016 – 1h23).Documentaire. Le monde vu à travers le regard singulier et inattendu de onze enfants et adolescents de Sevran et Aulnay. Le 2e long métrage du réalisateur de Poissonsexe. OCS City à 15h55.

Mobïus d’Eric Rochant (2012 – 1h43). A Monaco, Ivan Rostovski, un richissime oligarque russe, emploie les services d’Alice, une analyste financière bannie des Etats-Unis après avoir précipité la faillite d’une banque prestigieuse. Moïse alias Grégory Lioubov recrute la jeune femme en se faisant passer pour un agent français. Thriller, espionnage et romance avec Jean Dujardin, Cécile de France et Tim Roth. OCS Max à 20h40.

Usual suspects de Bryan Singer (1995 – 1h40). Avec Kevin Spacey, Gabriel Byrne, Benicio Del Toro, Stephen Baldwin, Kevin Pollak, Chazz Palminteri… Polar labyrinthique. Arte à 20h55

Casino Royale de Martin Campbell (2006 – 2h24).Un James Bond sans Sean Connery mais le 1er pour Daniel Craig. A ne pas confondre avec la parodie de 1967 portant le mettre titre. France 2 à 21h05.

Lundi 16

L’Aventure c’est l’aventure de Claude Lelouch (1972 – 2h00). Comédie avec une belle équipe de pieds nickelés : Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, Charles Gérard et Aldo Maccione ! France 5 à 20h50

Cold War de Pawel Pawlikowski (2018 – 1h25). Mélo musical en noir et blanc pour une histoire d’amour entre Paris et Varsovie au temps de la Guerre froide. Arte à 20h55.

La Nuit des Généraux d’Anatole Litvak (1967). Varsovie, 1942. Le major Grau enquête sur l’assassinat d’une prostituée. Un témoin affirme avoir aperçu le meurtrier, vêtu d’un uniforme de haut gradé de la Wehrmacht… Intrigue psychologique et policière sur fond de guerre. Avec Peter O’Toole, Omar Sharif, Tom Courtenay, Donald Pleasence, Philippe Noiret et Juliette Greco. Ciné+Classic à 22h15

La Ciociara/La paysanne aux pieds nus de Vittorio de Sicca (1961 – 1h36). Avec Sophia Loren et Jean-Paul Belmondo. A Rome, en 1943 Cesira, une jeune veuve, décide de quitter la ville avec sa fille pour retourner vivre dans son village natal. Sur place, elle retrouve ses anciens amis et fait la connaissance de Michele, un étudiant idéaliste, surnommé le Professeur. L’adaptation d’un roman d’Alberto Moravia. Oscar de la meilleure actrice et le Prix d’interprétation à Cannes pour Sophia Loren. OCS Géants à 22h20.

La Lune de Jupiter de Kornel Mundrunckzo (2017 – 2h05). Un jeune réfugié syrien en Hongrie se découvre des superpouvoirs… Entre fantastique et thriller. Arte à 22h20.

Mardi 17

Notre dame de et avec Valérie Donzelli (2019 – 1h25mn). Architecte et mère célibataire, Maud est chargée de réaménager le parvis de Notre-Dame, va devoir affronter à la fois le dérèglement de sa vie sentimentale et le scandale que suscite le projet. Canal+ à 21h10.

Outland de Peter Hyams (1981 – 1h58).William T. O’Niel accepte le poste de shérif de la station de forage minier Con-Am 27 sur l’un des quatre satellites de la planète Jupiter, Io. Une série d’incidents meurtriers éveille peu à peu son attention sur le comportement des ouvriers. Avec Sean Connery et Peter Boyle TCM Cinéma à 22h50.

Mercredi 18

Cuban Network d’Olivier Assayas (2019 – 2h02). Espionnage avec Penelope Cruz, Edgar Ramirez et Gabriel Garcia Bernal. Début 90. Un groupe de Cubains installés à Miami met en place un réseau d’espionnage. Leur mission : infiltrer les groupuscules anti-castristes responsables d’attentats sur l’île. OCS Max à 20h40

La Vallée de la peur de Raoul Walsh (1947 – 1h36). Au Nouveau-Mexique dans les années 1880, Jeb Rand, un orphelin, dont la famille a été assassinée, est élevé par la famille Callum, d’un ranch voisin. Le jeune homme reste hanté par son enfance, ce qui se manifeste par un cauchemar récurrent… Western non conventionnel avec Robert Mitchum, Dean Jagger et Teresa Wright. OCS Choc à 20h40

Mon Roi de Maïwenn (2015 – 2h00). Tony est admise dans un centre de rééducation après un accident de ski. Dépendante du personnel médical et des antidouleurs, elle prend le temps de se remémorer l’histoire tumultueuse qu’elle a vécue avec Georgio… Avec Vincent Cassel, Emmanuelle Bercot et Louis Garrel. Arte à 20h50

Soirée Bertrand Blier/Gérard Depardieu sur Ciné + Emotion

20h50 : Trop belle pour toi (1h30). Avec Carole Bouquet et Josiane Balasko.

22h20 : Merci la vie (1h55). Avec Charlotte Gainsbourg et Anouk Grinberg

Jeudi 19

Neruda de Pablo Larrain (2017 – 1h43). 1948, la Guerre Froide s’est propagée jusqu’au Chili. Au Congrès, le sénateur Pablo Neruda critique ouvertement le gouvernement. Le président Videla demande alors sa destitution et demande à ce qu’il soit arrêté. Portrait peu académique du poète chilien avec Luis Gnecco et Gabriel Garcia Bernal. OCS City à 20h40

L’Odyssée de Charles Lindbergh de Billy Wilder (1957 – 2h10). Le 8 mai 1927, Charles Lindbergh décollait de New York pour effectuer la traversée de l’Atlantique sans escale et en solitaire. D’après l’autobiographie de l’aviateur avec James Stewart dans le rôle titre. Ciné+Classic à 20h50

Soirée Roger Vadim sur OCS Géants

20h40 :La Ronde (1964 – 1h46) Une nouvelle version de la ronde de l’amour qui englobe dans son ballet affectif une fille des rues, un soldat, une soubrette, un jeune homme aisé, une femme mariée, un époux, une midinette, un auteur à la mode, une vedette de la scène et un comte. Avec Jane Fonda, Ana Karina et Jean-Claude Brialy

22h30 : Le repos du guerrier (1962 – 1h38).Parce qu’elle a hérité d’une petite fortune de sa tante et qu’elle doit rencontrer son notaire à Dijon, Geneviève Le Theil descend dans un hôtel de la cité bourguignonne. Elle entre par erreur dans une autre chambre, juste à temps pour sauver un jeune inconnu agonisant. Avec Brigitte Bardot et Robert Hossein.

Vendredi 20

A couteaux tirés de Rian Johnson (2019 – ) Avec Daniel Craig et Chris Evans. Malgré le titre et la présence de Daniel Craig, il s’agit d’une intrigue policière à huis-clos. On n’est plus chez Ian Fleming mais chez Agatha Christie. Canal+ Cinéma à 20h50

Reservoir Dogs de Quentin Tarantino (1992 – 1h40). Le 1er long métrage du réalisateur. Avec Harvey Keitel, Tim Roth, Michael Madsen, Steve Buscemi et Chris Penn. Ciné+ Frisson à 20h50

Marguerite de Xavier Giannoli (2015 – 2h05). Avec Catherine Frot et André Marcon. Paris, années 1920. Femme fortunée, Marguerite Dumont s’ennuie. Heureusement, il y a la musique et surtout l’opéra pour lequel elle nourrit une véritable passion. Voilà des années qu’elle réunit ses amis et connaissances pour chanter devant eux… Marguerite chante terriblement faux. France 3 à 23h25

Soirée Martin Scorsese sur Ciné+ Premier

20h50 : Aviator (2003 – 2h45) Avec Leonardo DiCaprio, Cate Blanchett, Kate Beckinsale

23h35 : Casino (1995 – 2h50). Avec Robert de Niro, Sharon Stone, Joe Pesci

2h30 :Kundun (1997 – 2h10).Avec Tenzin Thuthlob Tsarong, Gyurme Tethong, Tulku Jamyang.

Une Série :

– The Undoing de Susanne Bier. Thriller psychologique avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Grace Fraser, une thérapeute à succès, voit sa vie apparemment parfaite basculer après une mort violente, la disparition de son conjoint disparu et une chaîne de terribles révélations. Mini-série en six épisodes. Lundi 16 novembre, OCS City à 20h40.– Bodyguard de Jed Mercurio. Après avoir fait échouer un attentat, un ancien militaire se voit assigner la protection d’une femme politique partisane d’un conflit qu’il ne connaît que trop bien… Avec Richard Madden, Keeley Hawes, Gina McKee Mini série de six épisodes qui a fait un tabac en 2018 lors de sa diffusion sur les écrans britanniques. Lundi 16 novembre. France 2 à 21h05

– Wara de Toumani Sangare et Oumar Diack. Issaka Sawadogo, France Nancy Goulian, Souleymane Seye Ndiaye. Dans une université sénégalaise, une étudiante incite son professeur de droit à reprendre le combat politique… Mardi 17 novembre, TV5 Monde à 21h00. Egalement disponible sur la plateforme tv5mondeplus.com

– Blier, Leconte, Tavernier, trois vies de cinéma de Chad Chanouga. Série documentaires en trois parties. Les trois réalisateurs commentent la citation d’un réalisateur célèbre – 80 mn. Mercredi 18 novembre, Ciné + Emotion à 19h30.



Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

