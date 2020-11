Cinéma… à la télévision (Semaine du 7 au 13 novembre)

Les salles de cinéma étant malheureusement fermées, pour voir (gratuitement) des films (et des séries), il est toujours possible de se replier vers les sites France.tv (le premier long de réalisateurs qui ont fait leur chemin depuis), Arte.tv ( films et séries) ou tv5mondeplus.com (films et séries francophones)…

Et pour le petit écran nous continuons à vous proposer une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…



Samedi 7

–Le Dernier des Mohicans de Michael Mann (1992 – 1h50). En 1757, Anglais et Français se disputent la possession des terres indiennes de l’État de New York. Le marquis de Montcalm et ses alliés, les Indiens Hurons, font le siège des forces britanniques stationnées au Fort William Henry… Aventures avec Daniel Day-Lewis et Madeleine Stowe. Adaptation du roman de .Ciné+ Premier à 20h50

– Feu de paille de Volker Schlöndorff (1972 – 1h40). Après son divorce, Elisabeth quitte Munich pour Francfort. Mais elle doit rentrer rapidement car elle est menacée de perdre la garde de son enfant… Drame avec Margarethe von Trotta, Ruth Hellberg, Ute Ellin et Martin Lüttge. Ciné+ Classic à 20h50.

–L’Ame des guerriers de Lee Tamahori (1994 – 1h40).La famille Heke vit dans une banlieue défavorisée d’Auckland en Nouvelle-Zélande. Beth, la mère, une femme énergique, fière de ses origines nobles et de ses ancêtres maoris, résiste au tempérament violent de son mari, Jake, descendant d’esclaves… Drame social néo-zélandais avec Rena Owen, Temuera Morrison, Mamaengaroa Kerr-Bell. TCM Cinéma à 22h25.

– Arletty/Soehring : hélas, je t’aime de Frédéric Miterrand (2020 – 55 mn). La comédienne, célèbre grâce à Hotel du Nord, poursuit sa carrière pendant l’Occupation. Sa liaison avec un officier allemand fait scandale. Documentaire inédit. France 5 à 22h25.

Soirée Splendid sur Ciné+Famiz

20h50 : Les Bronzés de Patrice Leconte (1978)

22h20 : Les Bronzés font du ski de Patrice Leconte (1979)

23h50 : Les Bronzés 3 – Amis pour la vie de Patrice Leconte (2006)

1h20 : Le Père Noël est une ordure: la pièce de théâtre.

Bref, rien que du « Cultissime ! » (ou presque).

Dimanche 8

– Obsession de Brian de Palma (1976 – 1h35). 1959, La Nouvelle-Orléans. Le riche homme d’affaires Michael Courtland vit heureux avec sa femme Elisabeth et sa fille Amy. Brutalement, sa vie bascule du rêve au cauchemar : elles sont kidnappées… Avec Cliff Robertson, Geneviève Bujold, John Lithgow. Ciné+ Club à 15h25.

–Black Swan de Darten Aronofsky (2010 – 1h45). Nina est ballerine au sein du prestigieux New York City Ballet. Comme toutes ses consoeurs, elle est entièrement vouée à la danse. Thomas Leroy, le directeur artistique décide de remplacer la danseuse étoile pour leur nouveau spectacle, «Le Lac des Cygnes», son choix par Nina. Mais une nouvelle arrivante, Lily, l’impressionne beaucoup. Avec Natalie Portman, Vincent Cassel, Mila Kunis.Ciné+ Emotion à 17h35.

– The Pledge de Sean Penn (2001 – 2h00). Au moment où il s’apprête à partir en retraite, l’inspecteur Jerry Black se rend sur les lieux du viol et du meurtre d’une petite fille. Il fait la promesse de retrouver le coupable… Avec Jack Nicholson, Robin Wright, Aaron Eckhart, Sam Shepard, Benicio Del Toro. Ciné+ Club à 20h50.

–Rio Lobo d‘Howard Hawks (1970 – 2h00). Un colonel nordiste s’allie avec un ancien ennemi sudiste pour démasquer un traite. Western avec John Wayne, Jorge Rivero, Jennifer O’Neil, Jack Elam. Le dernier film d’Howard Hawks et le dernier grand rôle de John Wayne. Arte à 20h55.

– John Wayne, l’Amérique à tout prix de Jean-Baptiste Péretié (2018 – 55mn). Documentaire. Arte à 22h45.

– Le Jour se lève de Marcel Carné (1944 – 1h30) Drame social avec Jean Gabin, Jules Berry, Arletty, Jacqueline Laurent et Bernard Blier. Ciné+ Classic à 22h20.

– Rita Hayworth, la création d’un sex-symbol de Clara et Julia Kuperberg(2019 – 55mn). Documentaire. OCS Géants à 22h20.

Soirée Omar Sy sur France 2

– 21h05 : Knock de Lorraine Lévy (2017 – 1h55) Nouvelle adaptation de la pièce de Jules Romains. Avec Ana Girardot et Axel Lutz

– 23h00 : Samba d’Olivier Nakache et Eric Tolédano (2014 – 1h55).Avec également Charlotte Gainsbourg.



Lundi 9

– Voir du Pays de Muriel et Delphine Coulin (2016 – 1h38)Deux jeunes militaires, Aurore et Marine, reviennent d’Afghanistan. Avec leur section, elles vont passer trois jours à Chypre, dans un hôtel cinq étoiles, pour ce que l’armée appelle un sas de décompression, où on va les aider à « oublier la guerre »… OCS Choc à 20h40.

–Parasite de Bong Joon-ho (2019 – 2h10). Avec Kang-ho Song, Woo-sik Choi, So-dam Park, Hye-jin Jang, Jeong-eun Lee. Thriller sociopolitique et satire grinçante. Palme d’Or du Festival de Cannes 2019 et Oscar du meilleur film. Ciné+ Club à 20h50.

– La Reine Margot de Patrice Chéreau (1994 – 2h40). En août 1572, la France est divisée par les guerres de religion. Pour calmer les esprits, Catherine de Médicis, mère du roi de France Charles IX, donne en mariage sa fille Marguerite de Valois (dite Margot), catholique, au protestant Henri de Navarre…. Avec Isabelle Adjani, Daniel Auteuil, Jean-Hugues Anglade, Vincent Pérez, Virna Lisi. France 5 à 20h50.

– Transit de Christian Petzold (2018 – 1h40). Avec Franz Rogowski et Paula Beer (également au générique de Ondine du même réalisateur). En 1940, alors que les troupes nazies envahissent la France, des réfugiés tentent de fuir le pays par le port de Marseille, avec l’espoir d’embarquer vers le Mexique ou les États-Unis. Georg usurpe, pour obtenir un visa, l’identité d’un écrivain qui s’est suicidé. Errant sur le port, il ne cesse de croiser une jeune femme qui l’attire. Arte à 20h55.

– Le Poirier sauvage de Nuri Bilge Ceylan (2018 – 3h00). Jeune diplômé de l’université, Sinan revient dans son village natal en Anatolie. Passionné de littérature, il projette d’écrire son premier roman tout en préparant le concours d’instituteur. Mais le jeune homme est rapidement rattrapé par son passé. Avec Dogu Demirkol, Murat Cemcir, Bennu Yildirimlar. Arte à 22h35.

– Si le vent soulève les sables de Marion Hansel (2005 – 1h40). D’un côté, le désert qui grignote la terre, la saison sèche qui n’en finit plus. De l’autre, la guerre qui menace. Au village, les habitants, se fiant à leur instinct, partent en direction du Sud. Rahne, seul lettré, décide de partir avec Mouna, sa femme, et ses trois enfants vers l’Est. Drame avec Ibrahim Mohamed Ahmed, Issaka Sawadogo. TV5 Monde à 23h15.

Mardi 10

– Les Incorruptibles de Brian De Palma (1987 – 1h54). Hommage à Sean Connery. A Chicago durant les années trente, lors de la prohibition, Al Capone règne en maître absolu sur le réseau de vente illégale d’alcool. Décidé à mettre un terme au trafic et à confondre le criminel, l’agent Eliot Ness recrute trois hommes de confiance, aussi intraitables que lui… OCS Géants à 22h15.

– Inception de Christopher Nolan (2010 – 2h25). Science Fiction. Avec Leonardo DiCaprio et Joseph Gordon-Levitt. TCM Cinéma à 20h50.

Soirée Steven Spielberg sur Ciné+ Premier

20h50 : A.I. Intelligence artificielle (2001 – 2h20). Science Fiction. Un projet longtemps porté par Stanley Kubrick. Avec Haley Joel Osment.

23H10 : Lincoln (2012 -2h30)Avec Daniel-Day-Lewis et Sally Field.

Mercredi 11

– Quai d’Orsay de Bertrand Tavernier (2013 – 1h50).Avec Thierry Lhermitte et Raphael Persoinnaz. Vaudeville politique. Adaptation réussie de la BD de Blain et Lanzac. Ciné+ Emotion à 20h50.

– La Prière de Cédric Kahn (2018 – 1h45). Une communauté catholique dans la montagne recueille drogués et alcooliques de toutes origines pour les soigner… Avec Damien Chapelle et Anthony Bajon (vu dans Au nom de la Terre ). Arte à 20h55.

– Avis de Mistral de Rose Bosch (2014 -1h45) Comédie dramatique avec Jean Reno, Anna Galiéna, Charlotte de Turckheim et… la Provence ! France 2 à 21h05.

Soirée Le Havre et Aki Kaurismaki sur OCS City

20h40 : 38 Témoins de Lucas Belvaux (2012 – 1h39)

22h20 : Le Havre d’Aki Kaurismaki (2011 – 1h30)

23h55 : L’Autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismaki (2017 – 1h36).



Jeudi 12

– La toile de l’araignée d’Andres Wood (2019 – 1h41).Dans les années 1970, au Chili, Inès, Justo et Gerardo étaient membres d’un groupe d’extrême-droite, hostile à Salvador Allende. Après avoir commis un crime d’Etat, le trio amoureux se sépare et se retrouve bien des années plus tard dans des circonstances particulières… Thriller politique chilien par le réalisateur Mon ami Machuca.OCS City à 20h40

– The Revenant d’Alejandro Gonzalez Iñarritu (2015 – 2h35). Il était un froid dans le Nord-Ouest américain et un trappeur luttant pour sa survie. D’après des faits historiques situés autour de 1820. Avec Leonardo DiCaprio. Trois Oscars et plusieurs Golden Globes. France 3 à 21h05.

Vendredi 13

– Le Choix de Sophie d’Alan J.Pakula (1982 – 2h24). Avec Meryl Streep, Kevin Kline et Peter MacNicol. D’après le « best-seller » de William Styron. OCS Géants à 20h40.

– L’Odyssée de Pi d’Ang Lee (2012 – 2h00).Au beau milieu du Pacifique, un adolescent indien doit partager son canot avec un tigre… Aventures. Avec Suraj Sharma. Ciné+ Emotion à 20h50

– Une Valse dans les allées de Thomas Stuber (2018 – 2h00). Un jeune homme blessé par la vie découvre l’amour et l’amitié au sein d’une grande surface. Avec Franz Rogowski (Ondine) et Sandra Hüller (Toni Erdmann). Arte à 20h55

– Romuald et Juliette de Coline Serreau (1989 – 1h55). Romuald Blindet est le PDG d’une entreprise de produits laitiers. Juliette Bonaventure, Antillaise, est la femme de ménage de l’immeuble où se trouve la société. Elle découvre par hasard que le staff de Romuald est impliqué dans une louche affaire boursière et d’empoisonnement des yaourts. Elle en informe Romuald… Avec Daniel Auteuil et Firmine Richard. France 3 à 23h25.

Soirée Volker Schlöndorff sur Ciné + Club

20h50 : Le Tambour de Volker Schlondorff (1979 – 2h40). Avec David Bennent et Angela Winkler. Adaptation du roman de Günter Grass. Palme d’Or 1979.

23h30 : Volker Schlöndorff tambour battant. Documentaire

0h20 : L’Honneur perdu de Katharina Blum de Volker Schlöndorff et Margarethe Von Trotta (1975 – 2h40). Avec Angela Winkler. Les méfaits de la presse à scandale. Une autre adaptation d’un roman, signé Heinrich Böll.



Une Série :

– The Undoing de Susanne Bier. Thriller psychologique avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Grace Fraser, une thérapeute à succès, voit sa vie apparemment parfaite basculer après une mort violente, la disparition de son conjoint disparu et une chaîne de terribles révélations. Mini-série en six épisodes. Lundi 9 novembre, OCS City à 20h40

– Wara de Toumani Sangare et Oumar Diack. Issaka Sawadogo, France Nancy Goulian, Souleymane Seye Ndiaye. Dans une université sénégalaise, une étudiante incite son professeur de droit à reprendre le combat politique… Mardi 10 novembre, TV5 Monde à 21h00. Egalement disponible sur la plateforme tv5mondeplus.com

– Blier, Leconte, Tavernier, trois vies de cinéma de Chad Chanouga. Série documentaires en trois parties. Les trois réalisateurs commentent la citation d’un réalisateur célèbre. 1/3 – 80 mn. Mercredi 11 novembre, Ciné + Emotion à 19h30.



Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

