Cinéma… à la télévision (Semaine du 31 octobre au 6 novembre)

Confinement, le retour. Depuis ce vendredi, c’est de nouveau le confinement, pour 1 mois (minimum…). Nouveau coup dur pour les salles de cinéma, de spectacle, les théâtres, les musées et tous les établissements et commerces étiquetés « non-essentiels ». Au moment de l’annonce du 1er confinement, en mars dernier, le message était de mettre à profit cette période pour « se cultiver »… Cette fois, mercredi soir, pas un mot sur la Culture ! Avec la fermeture des librairies et des bibliothèques il faut donc aller sur internet pour se procurer des livres. Pour voir des films, il y a le petit écran (télé ou pc), avec les plateformes payantes ou gratuites (tv5mondeplus.com) et la programmation des chaînes (et de leur site : France.tv , Arte.tv)…

Aussi, pour ces petits écrans, nous continuons à vous proposer une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques, avec des longs métrages que nous avons aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…

Samedi c’est… non pas raviolis, mais le 31 octobre et donc Halloween auquel TCM Cinéma consacre toute une nuit. C’est également le début d’un Cycle Alien sur Ciné + Frisson (toute la semaine à 20h50. Voir détail à la fin de la sélection films)…



Samedi 31

Zombillénium de Arhtur de Pins et Alexis Ducord (2017 – 1h15). Animation d’après la bd d’Arthur de Pins.France 4 à 21h05

Les Pirates ! Bons à rien, mauvais en tout de Peter Lord et Jeff Newitt (2012). Animation. Par l’équipe de Wallace et Gromit. OCS Max à 20h40

Jésus de Montréal de Denys Arcand (1989 – 1h55).Une troupe de théâtre monte un spectacle subversif sur la passion du Christ. Par le réalisateur de La Chute de l’Empire américain. Ciné + Club à 20h50

Réveil dans la terreur de Ted Kotcheff (1971 – 1h45). Film « maudit » du futur réalisateur de Rambo. Avec Gary Bond et Donald Pleasance. TCM Cinéma à 20h50.

Nuit Halloween sur TCM Cinéma :

22h35 : Zombie de George A. Romero (1978 – 1h54). Avec David Emge, Ken Foree, et Richard France. Suite en couleurs de La nuit des morts-vivants (… 10 ans après).

0h30 : L’Ile de la terreur de Terence Fisher (1965 – 1h25) Avec Peter Cushing et Edward Judd.

1h55 : Les Innocents de Jack Clayton (1961 – 1h39). Avec Deborah Kerr, Martin Stephens et Michael Redgrave.

3h30 : Dr Jekyl et Mister Hyde de Victor Fleming (1941 – 1h48) Avec Spencer Tracy, Ingrid Bergman et Lana Turner.

5h25 : Corridors of Blood de Robert Day (1958 – 1h36). Avec Boris Karloff et Christopher Lee.

Dimanche 1er

Atomic Blonde de David Leitch (2017 – 1h55). Le MI-6 de Sa Majesté n’a pas que 007 à son service… Quand le verbe espionner se conjugue aussi au féminin. Espionnage et action avec Charlize Theron. France 2 à 23h00

Dead Zone de David Cronenberg (1983 – 1h40). A la suite d’un grave accident de voiture, un homme sombre dans le coma pendant cinq années. A son réveil, il a acquis le don de voyance… Fantastique, avec Christopher Walken.Arte à 20h55

Stephen King, le mal nécessaire de Julien Dupuy (2020 – 0h55mn). Documentaire. Arte à 22h35

L’emmurée vivante de Lucio Fulci (1977 – 1h35). Une enquête policière dans laquelle l’héroïne doit trouver le sens des images mentales terrifiantes qu’elle a aperçues au volant de sa voiture lors de la traversée d’un tunnel de montagne. Thriller paranormal avec Jennifer O’Neill (Un été 42), Gabriele Ferzetti (L’avventura, Il Etait une fois dans l’Ouest) et Gianni Garko. Arte à 23h30.



Lundi 2

Le Vent se lève de Ken Loach (2006 – 2h00). En 1920,en Irlande quitte ses études pour rejoindre son frère qui combat pour l’indépendance. Palme d’Or du Festival de Cannes 2006. France 5 à 20h50

Autopsie d’un meurtre d’Otto Preminger (1959 – 2h34) . Le lieutenant Manion est jugé pour avoir abattu un barman qui aurait battu et violé sa femme. Avec James Stewart, Lee Remick et Ben Gazzara. Arte à 20h55

Soeur de sang de Brian De Palma (1973 – 1h30). Une femme assassine un publicitaire. Depuis sa fenêtre, une journaliste a assisté à la scène. « Thriller horrifique » et Hommage à Hitchcock, avec Margot Kidder qui tombera amoureuse d’un certain Superman, 5 ans plus tard. Arte à 23h30.

Crimson Peak de Guillermo Del Toro (2015 – 2h00). Romance gothique et hommage à la Hammer. Avec Mia Wasikowska, Tom Hiddleston et Jessica Chastain. Ciné+ Premier à 23h10.



Mardi 3

Le Président et Miss Wade de Rob Reiner (1995 – 1h50). Quand le Président des Etats-Unis aime une militante écolo… Comédie sentimentale avec Michael Douglas et Annette Benning. TCM Cinéma à 20h50.

Dark Waters de Todd Haynes (2019 – 2h07) Un avocat d’affaires qui travaille pour des entreprises de pétrochimie est amené à enquêter sur l’empoisonnement de l’eau par une grande compagnie… Drame écologique tiré d’une histoire vraie. Avec Mark Ruffalo. Canal + à 21h05.

Deux Frères de Jean-Jacques Annaud (2004 – 1h45). Dans les années 1920 en Indochine, deux tigres séparés depuis le plus jeune âge vont se retrouver… Canal + Family à 22h10

Président d’un jour d’Ivan Reitman (1993 – 1h50). David Kovic dirige une petite agence d’intérim à Baltimore. Il s’en satisfait amplement, jusqu’au jour où les collaborateurs du président des Etats-Unis, Bill Mitchell, trouvent en lui le sosie parfait de leur patron… Comédie avec Kevin Kline et Sigourney Weaver. TCM Cinéma à 22h40.

God Bless America de Bob Goldthwait (2011 – 1h40). Comédie déjantée à l’humour très noir.Seul, sans boulot, gravement malade, Frank sombre dans la spirale infernale d’une Amérique déshumanisée et cruelle. N’ayant plus rien à perdre, il prend son flingue et assassine les personnes les plus viles et stupides qui croisent son chemin… OCS Choc à 22h45



Mercredi 4

Mine de rien de Mathias Mlekuz (2019 – 1h20). Comédie sociale. Dans une région qui fut le fleuron de l’industrie minière, deux chômeurs de longue durée ont l’idée de construire un parc d’attraction « artisanal » sur une ancienne mine de charbon désaffectée. OCS Max à 20h40

Anonymous de Roland Emmerich (2011 – 2h10). Une intrigue politique à la cour d’Elizabeth 1er. Un certain William Shakespeare est impliqué dans l’affaire. Un film bien étonnant de la part d’un réalisateur habitué aux « blockbusters ». D’où, très probablement, son échec lors de sa sortie dans les salles. A (re)découvrir. Canal + Emotion à 20h50.

Zulu de Jérôme Salle (2013 – 1h40). Une jeune fille est battue à mort à Cape Town. Deux flis sud-africains mènent l’enquête…. Policier avec Orlando Bloom et Forest Whitaker. Canal + Frisson à 22h40.

Jeudi 5

L’autre côté de l’espoir d’Aki Kaurismaki (2017 – 1h40).Deux destins qui se croisent. Wikhström, la cinquantaine, quitte sa femme alcoolique et son travail de représentant de commerce pour ouvrir un restaurant. Khaled est quant à lui un jeune réfugié syrien… OCS City à 20h40

The House that Jack built de Lars von Trier (2018 – 2h30). Architecte et tueur en série, Jack considère chaque meurtre comme une oeuvre d’art en soi… Avec Matt Dillon, Uma Thurman et Bruno Gnaz . Arte à 23h40

Soirée Kelly Reichardt sur TCM Cinéma

20h50 : Night Moves (2013 – 1h55). Dans un coin de l’Oregon des militants écologistes préparent un plan en vue d’un attentat. Avec Dakota Fanning et Jesse Eisenberg. TCM Cinéma à 20h50.

22h45 : La Dernière piste (2010 ).Western avec Michelle Williams et Paul Dano. TCM Cinéma à 22h45.

Vendredi 6

Des pissenlits par la racine de Georges Lautner (1964). Comédie avec Louis De Funès, Mireille Darc, Maurice Biraud et Michel Serrault. Dialogue Michel Audiard.Ciné+Classic à 22h10

Soirée Meryl Streep sur OCS Géants :

20h40 :La maîtresse du lieutenant français de Karel Reisz (1981 – 2h00). Drame romantique. Dans le port anglais de Lyme, Charles Smithson, rentier , fait la connaissance de Sarah Woodruff, une jeune préceptrice solitaire et mélancolique. Cette rencontre va faire renaître à la vie celle qui fut jadis abandonnée par un lieutenant français…

22h45 : Kramer contre Kramer de Robert Benton (1979- 1h41).Un divorce. Un petit garçon, Billy, est confié à son père (Dustin Hoffman) et s’adapte à sa nouvelle vie quand sa mère ressurgit et se bat pour le reprendre.



Semaine Alien (et dérivés) sur Ciné+ Frisson :

– Samedi, 20h50 : Alien vs Predator de Paul WS Anderson (2004 – 1h40)

22h30 : Alien vs Predator : Requiem de Colin et Greg Strause (2007).

– Dimanche, 20h50 : Prometheus de Ridley Scott (2012 – 2h00).

22h50 : Memory : Les origines d’Alien d’Alexandre O. Philippe (2019 – 1h29). Documentaire.

– Lundi, 20h50 : Alien, le 8e passager de Ridley Scott (1979 – 1h56). « Dans l’espace on ne vous entend pas crier… » Le 1er épisode de la saga !

– Mardi à 20h50 : Aliens, le retour de James Cameron (1986 – 2h10).

– Mercredi, 20h50 : Alien 3 de David Fincher (1992 – 2h00).

– Jeudi, 20h50 : Alien 4 de Jean-Pierre Jeunet (1997 – 1h50).

– Vendredi, 20h50 : Alien : Covenant de Ridley Scott (2017 – 2h00).

Une Série :

– The Undoing de Susanne Bier. Thriller psychologique avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Grace Fraser, une thérapeute à succès, voit sa vie apparemment parfaite basculer après une mort violente, la disparition de son conjoint disparu et une chaîne de terribles révélations. Mini-série en six épisodes. Lundi 2 novembre, OCS City à 20h40

– Dix pour cent . 4e et dernière (?) saison . Six épisodes. Mercredi 4 novembre, France 2 à 21h05 (épisodes 5 – Sigourney – et 6 – Jean)

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes