Cinéma… à la télévision (Semaine du 24 au 30 octobre)

L’Animation toujours en Fête. La Fête du Cinéma d’Animation se poursuit malgré le contexte sanitaire jusqu’au 31 octobre. Il y a peut-être un événement pas loin de chez vous ? Sinon, Josep, Calamity une enfance de Martha Jane et Petit Vampire sont dans les salles.

Et sur le petit écran… une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques. Des longs métrages (dont quelques-uns d’animation) que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés ou des inédits…

Samedi 24

– Avril et le monde truqué de Franck Ekinci et Christian Desmares (2015 – 1h41). Animation.1941. Napoléon V règne sur la France, où, comme partout sur le globe, depuis 70 ans, les savants disparaissent mystérieusement, privant l’humanité d’inventions capitales…Dessin et scénario de Jacques Tardi. Cristal du Meilleur long métrage au Festival d’Annecy 2015. OCS City à 14h35.

– Les Studios de la Riviera de Nice de Antoine Lassaigne (2012 – 0h50). Documentaire. Depuis 2012, les studios sont redevenus les Studios de la Victorine. OCS Géants à 19h45

– Atout coeur à Tokyo pour OSS 117 de Michel Boisrond (1966 – 1h36). Hubert Bonisseur de la Bath a la bougeotte ! Cette fois, il retourne en Asie pour enquêter sur la destruction d’une base américaine dans le Pacifique. Avec Frederick Stafford et Marina Vlady. OCS Géants à 20h40

Soirée Spike Lee sur TCM Cinéma :

20h50 : Clockers (1993 – 2h05). Dunham mène une existence familiale des plus saines, jusqu’au jour où il se charge d’une mission à la place de Strike, son frère dealer… Film policier avec Harvey Keitel, John Turturro et Delroy Lindo

22h55 : Jungle Fever (1991 – 2h00). Dans les années 1990 un couple mixte new-yorkais est miné par les préjugés raciaux. Avec Wesley Snipe et Annabella Scioarra.

Dimanche 25

– The Florida project de Sean Baker (2017 – 1h47). Moonee a 6 ans et un sacré caractère. En toute liberté dans un motel des environs de Disney World, la fillette fait les 400 coups avec une petite bande de gamins… OCS City à 20h40

(toujours sur OCS City, à 22h40, si ce n’est déjà fait : Tangerine. Le 1er long métrage de Sean Baker).

– The Queen de Stephen Frears (2006 – 1h40). Dans la nuit du 30 au 31 août 1997, la famille royale apprend que Lady Diana Spencer vient de se tuer dans un accident de voiture à Paris.Élisabeth refuse à son fils Charles des funérailles nationales pour son ex-épouse. Elle est résolue à tenir bon… Une image peu conventionnelle d’Elisabeth II. Qu’en pense Stéphane Bern grand spécialiste des Têtes couronnées ?Mostra de Venise 2006 : Helen Mirren remporte le Prix d’interprétation féminine, Prix du meilleur scénario : Peter Morgan. Oscars 2007 :Oscar de la meilleure actrice pour Helen Mirren. Arte à 20h55

– Le Crime de l’Orient Express de et avec Kenneth Branagh (2017 – 1h50). D’après le célèbre roman d’ Agatha Christie . France 2 à 22h45.

Soirée « catas scandinaves » sur Ciné+ Frisson :

20h50 : The Quake de John Andreas Andersen (2018). Un gros tremblement de terre dévastateur.

22h30 : The Wave de Roar Uthaug (2015). Une grosse vague dévastatrice. Avec Thomas Bo Larsen que l’on peut voir dans Drunk

Lundi 26

– Les Aventuriers de Robert Enrico (1967 – 1h55). Film… d’aventures (!) avec Alain Delon, Lino Ventura et Joanna Schimkus. Scénario de José Giovanni d’après son roman . France 5 à 20h50

– Jar City de Baltasar Kormakur (2006 – 1h30). Inspecteur à Reykjavik, Erlendur enquête sur le meurtre d’un vieil homme apparemment sans histoire. La photo de la tombe d’une petite fille retrouvée chez la victime réveille une affaire ancienne. Polar nordique tiré du roman La cité des Jarres d’ Arnaldur Indridason OCS Choc à 20h40

– La Bataille d’Angleterre de Guy Hamilton (1969 – 2h13).En 1940, l’Angleterre est sur le point d’être envahie par l’Allemagne nazie. Les Allemands bombardent Londres et les terrains d’aviation du sud de l’Angleterre. Commence alors la bataille aérienne, l’une des plus spectaculaires de la Seconde Guerre mondiale… Une excellente reconstitution avec Michael Caine, Michael Redgrave, Laurence Olivier et Curd Jürgens. Ciné + Classic à 20h50.

Cycle François Truffaut sur Arte

20h55 : L’Homme qui aimait les Femmes (1977 – 1h55) Avec Charles Denner, Brigitte Fossey, Leslie Caron et Nathalie Baye

22h50 : Vivement Dimanche ! (1983 – 1h50). Avec Fanny Ardant et Jean-Louis Trintignant.

Mardi 27

– Le Hobbit : la bataille des cinq armées de Peter Jackson (2014 – 2h55). 3e et dernier volet de la trilogie. Version longue.France 2 à 21h05

– Scandale de Jay Roach (2020 – 1h40). Bienvenue dans les coulisses de Fox News la chaîne très conservatrice. Trois femmes se révoltent contre le comportement et les méthodes du « big boss » Roger Ailes. Avec Nicole Kidman, Charlize Theron et Margot Robbie. Canal + 21h05

– Tout peut changer, et si les femmes comptaient à Hollywood ? De Tom Doanhue (2020 – 1h40). Documentaire. Une plongée dans l’empire machiste et misogyne. Canal + à 22h50.

Soirée Animation sur France 4 :

21h05 : Azur et Asmar de Michel Ocelot (2006 – 1h40). Il y a bien longtemps, deux enfants étaient bercés par la même femme. Azur, fils du châtelain, et Asmar, fils de la nourrice. Les enfants, élevés comme deux frères, sont séparés brutalement. Mais Azur, marqué par la légende de la fée des Djinns, n’aura de cesse de vouloir retrouver cette fée. Les deux frères de lait devenus grands partent chacun à la recherche de celle-ci.

22h45 : Titeuf, le film de Zep (2010 – 1h27). Des planches au petit écran Titeuf , le petit personnage de Zep , devait tout naturellement arriver au grand.

Mercredi 28

– La Voie de la justice de Destin Daniel Cretton (2020 – 2h10). A la fin des années 1980, en Alabama, l’avocat Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) défend Walter McMillian (Jamie Foxx), condamné à mort pour le meurtre d’une jeune fille blanche. Faux témoignages, procès bâclé et coupable facile. Inspiré d’une affaire réelle. Canal + à 22h50

– L’Extraordinaire voyage de Marona de Anca Damian (2019 – 1h27). Victime d’un accident, Marona, une petite chienne, se remémore les différents maîtres qu’elle a connus et aimés tout au long de sa vie…. OCS City à 21h50

(toujours sur OCS City, deux autres films d’animation. A 20h40 : Pachamama, puis à 23h25, Parvana une enfance en Afghanistan .)

Jeudi 29

– Kinatay de Brillante Mendoza (2009 – 1h44). Policier. A Manille, Peping, jeune recrue de la police, célèbre son mariage. Alors que la cérémonie s’achève, Peping est contacté par le gang auquel il a l’habitude de rendre de menus services. Cette fois, on lui demande d’accompagner la bande dans une expédition punitive contre une prostituée… Prix de la Mise en scène à Cannes en 2009. OCS Choc à 23h55.

Vendredi 30

– L’Homme de la plaine d’Anthony Mann (1955 – 1h38). Western avec James Stewart. La cinquième et dernière collaboration entre le réalisateur et l’acteur. OCS Géants à 20h40.

– Lautrec de Roger Planchon (1998 – 2h00).Biographie du peintre Henri de Toulouse-Lautrec avec Régis Royer. Ciné+ Club à 20h50

Un après midi en compagnie d’Hubert Bonisseur de la Bath sur OCS Géants :

OSS 117, la preuve x 3 : 15h20 : Banco à Bangkok pour OSS 117, 17h15 : Furia à Bahia pour OSS 117 et 18h55 : Atout cœur à Tokyo pour OSS 117

Une Série :

– The Undoing de Susanne Bier. Thriller psychologique avec Nicole Kidman, Hugh Grant et Donald Sutherland. Grace Fraser, une thérapeute à succès, voit sa vie apparemment parfaite basculer après une mort violente, la disparition de son conjoint disparu et une chaîne de terribles révélations. Mini-série en six épisodes. Lundi 26 octobre, OCS City à 20h40

– Dix pour cent . 4e et dernière (?) saison . Six épisodes. Mercredi 28 octobre, France 2 à 21h05 (épisodes 3 – José – et 4 – Sandrine)

– Moloch. Dans une ville côtière, des inconnus prennent feu. Louise, une jeune journaliste tourmentée, et Gabriel, un psychiatre endeuillé, mènent l’enquête. Un thriller d’Arnaud Malherbe, avec Olivier Gourmet, Marine Vact, Marc Zinga et Arnaud Valois. Six épisodes. Jeudi 29 octobre, Arte à 20h55 (épisodes 4 à 6).

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous ! 😉

Philippe Descottes