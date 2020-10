Cinéma… à la télévision (du 17 au 23 octobre)

Coup dur pour la Culture, 2e partie. Ce n’est pas le 2e volet d’une superproduction ou le 2e épisode d’une série, mais, hélas, la conséquence du couvre-feu, de 21h00 à 6h00, qui s’applique à partir de ce vendredi soir, 16 octobre, 00h00, en Ile-de-France et dans 8 métropoles, aux théâtres, salles de spectacle et cinémas déjà frappés de plein fouet par le confinement (mars/juin) et la crise sanitaire. Sans surprise, dans « le monde d’après », on ne pense qu’Economie (secteur qui bénéficie de dérogations, ce qui n’empêchera pas la poursuite et la mise en route de plans divers : restructuration, rachat, délocalisation, optimisation fiscale et, bien sûr, licenciements) et on sacrifie toujours la Culture (qui ne se réduit pas à l’art lyrique où au sauvetage de chefs-d’œuvre en péril) où les profits sont bien moindre il est vrai.

Avec le couvre-feu (provisoire ? Pour 4 mois + 2 seulement ?) à 21h00, c’est la fin des séances du soir pour les cinémas (selon une étude du CNC, à partir de 19h00, elles représent-ai-ent 44% des entrées…). C’est toute la filière qui va encore en subir les conséquences. Outre les salles (les petites structures ne se relèveront probablement pas de ce 2e choc), les producteurs et distributeurs vont être tentés de reporter les sorties (le mouvement est déjà perceptible) ou de passer des accords avec des plateformes vod. A plus ou moins long terme, ce sont les tournages qui sont concernés (avec chômage à la clé)… 😦

L’Animation encore en Fête. La Fête du Cinéma d’Animation se poursuit malgré tout jusqu’au 31 octobre. Il y a peut-être un événement pas loin de chez vous ?

Pour « oublier » le couvre-feu… une nouvelle sélection de films voire des soirées thématiques sur le petit écran. Des longs métrages (dont quelques-uns d’animation) que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés voire des inédits…



Samedi 17

– Furia à Bahia pour OSS117 de André Hunebelle (1965 – 1h38). Cette fois Hubert Bonisseur de la Bath (Frédéric Stanford) change de continent et s’envole pour l’Amérique du Sud. Sur place, il y rencontre la belle Anna-Maria (Mylène Demongeot)…OCS Géants à 20h40.

– Yves Robert, le cinéma entre copains de Jérôme Wybon (2019 – 1h09). Documentaire. Evocation de la carrière du réalisateur de La Guerre des boutons, Alexandre le Bienheureux, Un Eléphant ça trompe énormément, également acteur et producteur, qui aurait eu 100 ans cette année. OCS Géants à 22h20.

Dimanche 18

–Easy Rider de Dennis Hopper (1969 – 1h32).Wyatt et Billy, viennent de vendre une grosse quantité de drogue. Ils décident d’employer l’argent pour quitter Los Angeles afin d’aller participer à la célébration du Mardi gras à La Nouvelle-Orléans… Dans cette équipée Dennis Hopper est accompagné de Peter Fonda et Jack Nicholson. OCS Géants à 18h50

– Un Divan à Tunis de Manele Labidi (2019 – 1h20). Née en Tunisie, Selma (Golshifteh Farahani) était psychanalyste à Paris. Un jiur, elle décide de rentrer chez elle et d’ouvrir son cabinet dans la banlieue de Tunis. Un 1er film sur le ton de la comédie italienne annes 50/60. Canal + à 20h50

– Spy Game de Tony Scott (2001 – 2h00). Thriller d’espionnage. À deux doigts de la retraite, un agent de la CIA se lance dans une périlleuse mission pour sauver son ancien coéquipier. Avec Robert Redford et Brad Pitt. Arte à 20h55

– Star et inventeuse de génie : Hedy Lamarr d’Alexandra Dean (2017 – 1h24). Documentaire sur l’actrice autrichienne qui fut également qui fut aussi un esprit brillant : son invention (le saut de fréquence) a permis la naissance du GPS, du wi-fi et du Bluetooth ! Arte à 23h00

– Long way home de Jordana Spiro (2018 – 1h23). A sa sortie de prison, Angel, 18 ans, retrouve sa jeune sœur Abby dans sa famille d’accueil à Philadelphie. Malgré leur profonde complicité, le drame qui les a séparées a laissé des traces… OCS City à 22h40.

Lundi 19

– Emmanuelle de Just Jaeckin (1974 – 1h30). Film érotique. Emmanuelle est une jeune femme qui vit de manière très libérée avec son mari Jean. Durant son séjour a Bangkok, elle fait la connaissance de deux jeunes femmes, Marie-Ange et Bee, avec qui elle a une aventure. Jean, quant à lui, décide de pousser Emmanuelle dans les bras d’un sexagénaire… Avec Sylvia Kristel. D’après le roman d’ Emmanuelle Arsan . OCS Géants à 20h40

– Chantons sous la pluie de Stanley Donen et Gene Kelly (1952 – 1h40). Avec Gene Kelly et Debbie Reynolds. France 5 à 20h50

– La Tendresse de Marion Hänsel (2013 – 1h20). Un couple qui s’est séparé depuis 15 ans se retrouve le temps d’un voyage pour aller chercher leur fils qui s’est blessé gravement en skiant dans les Alpes. Avec Marilyne Canto et Olivier Gourmet.TV5 Monde à 21h00

Soirée François Truffaut sur Arte :

– 20h55 : La Mariée était en noir (1967 – 1h47). Une femme décide de venger son mari assassiné le jour de ses noces… Avec Jeanne Moreau, Michel Bouquet et Michael Lonsdale.

– 22h40 ; L’Enfant sauvage (1967 – 1h30). Le docteur Itard recueille un enfant sauvage et entreprend de l’éduquer. Avec Jean-Pierre Cargol et François Truffaut.



Mardi 20

– Le Mépris de Jean-Luc Godard (1963 – 1h39).Paul Javal, scénariste, et sa jeune femme semblent former un couple uni. Un incident apparemment anodin avec un producteur va conduire la jeune femme à mépriser profondément son mari. Michel Piccoli, Brigitte Bardot , Jack Palance, Fritz Lang et la musique de Georges Delerue . Adaptaion du roman d’ Alberto Moravia . OCS Géants à 18h55

– Mad Max 3 de George Miller (1985 – 1h45). Toujours avec Mel Gibson, mais cette fois avec une invitée de marque : Tina Turner ! TCM Cinéma à 20h50

– Le Hobbit : la désolation de Smaug de Peter Jackson (2013 – 3h05). 2e volet de la trilogie du Hobbit. Version longue (+25 mn). France 2 à 21h05

– Sorry, we missed you de Ken Loach (2019 – 1h40). Drame social dans lequel le réalisateur s’attaque à « l’ubérisation » du monde du travail. Canal + à 21h10.

Mercredi 21

– Refroidis de Hans Petter Moland (2014 – 1h52).La Norvège, l’hiver. Nils, conducteur de chasse-neige, tout juste gratifié du titre de citoyen de l’année, apprend le décès de son fils par overdose. Réfutant cette version officielle, il se lance à la recherche des meurtriers… Thriller à l’humour noir avec Stellan Skasgard et Bruno Ganz. Grand Prix et Prix spécial Police Beaune 2014.OCS Choc à 20h40

– Moonrise Kingdom de Wes Anderson (2012- 1h30). Les amours de deux adolescents, poursuivis par une horde d’adultes. Avec Bruce Willis, Frances McDormand, Edward Norton, Bill Muray. Arte à 21h00

– Le Grand Bain de Gilles Lellouch e (2018 – 1h59). Dans les couloirs de leur piscine municipale, Bertrand, Marcus, Simon, Laurent, Thierry et les autres s’entraînent sous l’autorité de Delphine, ancienne gloire des bassins. Ils vont mettre toute leur énergie dans une discipline jusque-là propriété de la gent féminine : la natation synchronisée. Comédie avec (notamment) Mathieu Amalric, Guillaume Canet, Benoît Poelvoorde, Philippe Katerine et Virginie Efira. Ciné+ Premier à 21h00

Soirée Animation sur OCS City :

20h40 : Parvana, un enfance en Afghanistan de Nora Twomey (2017 – 1h33). En Afghanistan, sous le régime taliban, Parvana, onze ans, grandit à Kaboul ravagé par la guerre. Elle aime écouter les histoires que lui raconte son père, lecteur et écrivain public. Mais un jour, il est arrêté et la vie de Parvana bascule à jamais.

22h15 : Persepolis de Vincent Paronnaud et Marjane Satrapi (2007 – 1h31). Téhéran 1978 : Marjane, huit ans suit avec exaltation les événements qui vont provoquer la chute du régime du Chah. Avec l’instauration de la République islamique débute le temps des « commissaires de la révolution. Marjane se rêve désormais en révolutionnaire. Bientôt, la guerre contre l’Irak éclate. La répression intérieure devient chaque jour plus sévère… D’après la bd de Marjane Satrapi.

23h50 : Un Homme est mort d’Olivier Cossu (2018 – 1h05).Brest, 1950. Les ouvriers, en grève, réclament des hausses de salaires. P’tit Zef, Édouard et Désiré participent à la manifestation organisée par la CGT quand de violents affrontements surviennent. Les policiers tirent sur la foule et une balle atteint Édouard en plein front… C’est un poème de Paul Eluard (écrit en 1944, en hommage à Gabriel Péri ), qui donne son titre au film. Festival d’Annecy 2018.

Jeudi 22

– Bacurau de Kléber Mendoça Filho et Juliano Dornelles (2019 – 2h10). Un village isolé du Sertao brésilien disparaît mystérieusement de la carte. La communauté ébranlée va se mobiliser face à la nouvelle « colonisation » aux accents mondialisés. Prix du Jury à Cannes en 2019. Canal+ Cinéma à 20h50

– Mea Culpa de Fred Cavayé (2014 – 1h28). A Toulon, un ex-policier tente avec son avec ancien partenaire, d’éliminer les truands qui s’en prennent à son fils, devenu un témoin gênant… Avec Vincent Lindon et Gilles Lellouche. Ciné+ Premier à 20h50



Vendredi 23

– 38 Témoins de Lucas Belvaux (2012 – 1h39). Au Havre, une jeune fille est retrouvée poignardée. La police mène l’enquête : le crime a eu lieu la nuit, tous les habitants de la rue dormaient… aucun témoin. Jusqu’au jour où Pierre décide de briser le silence.Avec Yvan Attal, Sophie Quinton et Nicole Garcia. Le nouveau film de Lucas Belvaux, Des Hommes est annoncé pour le 11 novembre… OCS Choc à 18h55

– La Petite voleuse de Claude Miller (1988 – 1h46).En France, dans les années 1950, l’itinéraire social et amoureux d’une adolescente kleptomane… Avec Charlotte Gainsbourg (toute jeune…). Ciné+ Club à 20h50.

Soirée James Stewart sur OCS Géants

20h40 : Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra (1939 – 2h04).Comédie. Jefferson Smith est très aimé des Boys Rangers, un club de jeunes garçons qu’il dirige. Cet homme populaire et naïf est une affaire pour le gouverneur Hopper et son chef politique Jim Taylor, qui en font un sénateur idéal pour couvrir leurs sombres histoires…

22h50 : Le rendez-vous des dupes d’Andrew V. McLaglen (1971 – 1h35). Les bonnes intentions de trois bagnards sortis de prison sont contrecarrées par les coups bas d’un gardien…

Une Série :

– Dix pour cent . 4e et dernière (?) saison . Six épisodes. Mardi 20 octobre, France 2 à 21h05 (épisodes 1 et 2).

– Moloch. Dans une ville côtière, des inconnus prennent feu. Louise, une jeune journaliste tourmentée, et Gabriel, un psychiatre endeuillé, mènent l’enquête. Un thriller d’Arnaud Malherbe, avec Olivier Gourmet, Marine Vact, Marc Zinga et Arnaud Valois. Six épisodes. Jeudi 22 octobre, Arte à 20h55 (épisodes 1 à 3).

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes