Cinéma… à la télévision (Semaine du 10 au 16 octobre)

L’Animation en Fête. Après Annecy, voici venu le temps de la Fête du Cinéma d’Animation. La 19e édition, se déroulera du 14 au 31 octobre, en France et dans le monde. Il y a probablement un événement pas loin de chez Vous, mais aussi la possibilité de découvrir ou de revoir (sur abonnement…) des courts et des longs sur Brefcinéma et Benshi.

Du côté de Nice, du 10 au 16 octobre, « Un Festival C’est Trop Court! », la 20e édition du Festival Européen du Court Métrage, avec notamment une sélection consacrée aux écoles européennes d’animation.

Et toujours, pour le petit écran, une nouvelle sélection de films, voire de soirées thématiques, avec des longs métrages (dont quelques-uns d’animation) que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des Classiques à revoir (ou à découvrir) et parfois des raretés voire des inédits…



Samedi 10

Banco à Bangkok pour OSS117 de André Hunebelle (1964 – 1h53). Hubert Bonisseur de la Bath est chargé d’enquêter sur une mystérieuse secte qui répand la terreur dans le Sud-Est-Asiatique. OCS Géants à 20h40

Fantastic Mr Fox de Wes Anderson (2009 – 1h30). Monsieur Renard menait une existence familiale paisible depuis une dizaine d’années avant de redevenir voleur de poulets… TCM Cinéma à 20h50

24 heures avant la nuit de Spike Lee (2002 – 2h10). Monty, un trafiquant de drogue, l’un des rois de Manhattan, s’apprête à dire adieu à une vie de faste et de plaisirs, laquelle l’avait également éloigné de ses proches. Avec Edward Norton et Philip Seymour Hoffman. Ciné+ Premier à 22h50.

Le Mari de la coiffeuse de Patrice Leconte (1990 – 1h20). Antoine, un homme âgé et comblé pense à son rêve d’enfant : épouser une coiffeuse rousse. « Comédie » aigre-douce avec Jean Rochefort et Anna Galiéna. OCS Géants à 23h40.

Dimanche 11

Swallow de Carlo Mirabella-Davis (2020 – 1h35). Un beau mari, une belle-famille fortunée, une belle maison n’empêchent pas Hunter (Haley Bennett) de partir à la dérive… Elle avale bien des objets et ça en devient une obsession… Un 1er film.OCS City à 20h40

Samba de Olivier Nakache et Eric Toledano (2014 – 2h00).La rencontre d’un sans-papiers, qui cherche à régulariser sa situation, et d’une cadre sup’ victime de surmenage. Comédie sociale avec Omar Sy, Charlotte Gainsbourg et Tahar Rahim. France 2 à 21h05

La Sirène du Mississipi de François Truffaut (1969 – 2h00). Une belle menteuse empoisonne l’existence d’un riche célibataire… Une adaptation du roman de William Irish avec Catherine Deneuve et Jean-Paul Belmondo. Arte à 20h55

Belmondo, le magnifique de Bruno Sevaistre (2017 – 1h35). Documentaire. Arte à 22h55



Dimanche Shrek sur Canal + Family

16h20 : Shrek (2001)

17h50 : Shrek II (2004)

19h20 : Shrek III (2007)

20h50 : Shrek IV : il était une fin (2010 – 1h30)

22h20 : Le Chat potté (2011 – 1h30). Révélé dans Shrek 2 le chat séducteur et fanfaron méritait bien son film.

My Lady (Emma Thompson) – Crédit photo : BBC Film/ARP Sélection



Lundi 12

My Lady de Richard Eyre (2017 – 1h45). Une juge expérimentée doit statuer sur le cas d’un jeune atteint de leucémie qui refuse une transfusion au nom de ses convictions religieuses. Une très grande Emma Thompson. Une adaptation du roman de Ian McEwan .OCS Max à 20h40

Valmont de Milos Forman (1989 – 2h15). Une libre adaptation des Liaisons dangereuses de Pierre Choderlos de Laclos . Avec Annette Bening, Meg Tilly et Colin Firth. France 5 à 20h50

Sixième Sens de M. Night Shyamalan (1999 – 1h40). Un enfant voit des fantômes… Film « fantastique » avec Bruce Willis et Haley Joel Osment. Ciné+ Frisson à 20h50

Une pure formalité de Giuseppe Tornatore (1994 – 1h45). Un écrivain célèbre et inspecteur jouent au chat et à la souris. Un policier avec Gérard Depardieu et Roman Polanski. Musique Ennio Morricone. Arte à 22h35.



Mardi 13

Le Hobbit : un voyage inattendu de Peter Jackson (2012 – 3h00). Le 1er volet (en version longue) de la trilogie qui succède au Seigneur des Anneaux. Toujours d’après Tolkien et toujours dans la Terre du Milieu. France 2 à 21h05

Chanson Douce de Lucie Borleteau (2019 – 1h40) Paul et Myriam, un jeune couple, ont deux enfant en bas âge. Ils engagent Louise, une nounou expérimentée… Avec Karin Viard et Leila Bekhti, d’après le roman de Leila Slimani , Prix Goncourt 2016. Canal + à 21h05

Mad Max II : le défi de George Miller (1981 – 1h35). Avec Mel Gibson bien entendu. TCM Cinéma à 20h50.

Soirée Robocop sur Ciné+ Frisson :

20h50 : Robocop 2 d’Irvin Kirshner (1990 – 1h50)

22h40 : Robocop 1 de Paul Verhoeven (1987 – 1h40)

Mercredi 14

Enemy de Denis Villeneuve (2013 – 1h30). Un prof de fac découvre que le figurant d’un film est son parfait sosie… Thriller avec Jake Gillenhaal et Mélanie Laurent. Arte à 20h50

Soirée Sicario sur Ciné+ Frisson :

20h50 : Sicario de Denis Villeneuve (2015 – 2h00)

22h50 : Sicario : la guerre des cartels de Stefano Sollima (2018 – 2h00)

Soirée Elia Suleiman sur OCS City :

20h40 : It Must be heaven (2019)

22h20 : Le temps qu’il reste (2009)



Le Jardin des Fizi Contini de Vittorio De Sica (1970 – 1h30).Drame dans un jardin italien et… dans l’Italie fasciste de 1938. Avec Dominique Sanda, Helmut Berger et Romolo Valli. Ciné+ Classic à 20h50

Jeudi 15

True Grit des frères Coen (2010 – 1h40). Un marshall porté sur la boisson et une ado se lance à la poursuite d’un criminel. « Remake » de Cent dollars pour un shérif de Henry Hathaway avec John Wayne (1969). Il était une fois dans l’Ouest des Coen Bros… Avec Jeff Bridges et Hailee Stenfeld. TCM Cinéma à 20h50

L’Horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier (1974 – 1h40). Un homme cherche à comprendre le crime commis par son fils… Le 1er film de Bertrand Tavernier. Avec Philippe Noiret et Jean Rochefort. D’après Georges Simenon . Ciné+ Classic à 20h50

(19h50, Ciné+ Classic : Paroles de cinéastes consacré à Bertrand Tavernier (2016).



Vendredi 16

La Famille Adams de Conrad Vernon et Greg Tiernan (2019 – 1h30). Les aventures d’une célèbre famille « monstrueuse » mais, cette fois en Animation. Canal + à 21h05

Allons z’enfants d’Yves Boisset (1981 – 2h00). En France, de 1937 à 1939. Le jeune Simon Chalumot est placé par ses parents dans une école d’enfants de troupe, mais il déteste la vie militaire… Ciné+ Club à 20h50

Hanna Arendt de Margarethe Von Trotta (2012- 1h50). 1961. La philosophe Hannah Arendt est envoyée à Jérusalem par le New Yorker pour couvrir le procès d’Adolf Eichmann, responsable de la déportation de millions de juifs. « Deux ou trois choses que l’ont sait d’Elle… » Une opportunité pour apprécier le talent de Barbara Sukowa. OCS Max à 22h05.



Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films d’OCS ou de Canal, diffusés à l’aube, dans la matinée, l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet Cinéma.



Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes