Cinéma… à la télévision (Semaine du 3 au 9 octobre)

Des séries en série. À partir de ce samedi 3 octobre, Arte propose une offre permanente sur arte.tv : un éventail de séries rares ou inédites, gratuites et disponibles dans leur intégralité en vostf. Pour le lancement, une sélection de pépites « very British ! ». En octobre :

– The Virtues de Shane Meadows

– Inside No. 9 de Steve Pemberton et Reece Shearsmith, saisons 1 à 4

– Ill Behaviour créée par Sam Bain

– A Young Doctor’s Notebook écrite par Mark Chappel, Shaun Pye et Alan Connor, intégrale saisons 1 et 2

– Stag de Jim Field Smith

– Ainsi soient-ils, de David Elkaïm, Bruno Nahon, Vincent Poymiro, Rodolphe Tissot, intégrale saisons 1 à 3

– Hatufim de Gideon Raff, intégrale saisons 1 et 2.

(Pour le moment, ces séries ne seront diffusées que sur la plateforme exclusivement et non à l’écran).

Et toujours une nouvelle sélection voire des soirées thématiques avec des films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques à revoir (ou à découvrir) mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…



Samedi 3

Adieu Poulet de Pierre Granier-Deferre (1975 – 1h27). Enquête policière sur fond de campagne électorale. Avec un excellent duo : Lino Ventura et Patrick Dewaere (sans oublier un autre duo, d’ « affreux » cette fois :Victor Lanoux/ Claude Brosset). OCS Géants à 19h05.

OSS 117 se déchaîne de André Hunebelle (1963 –1h40). Espionnage/Action.« Mon nom est Bonisseur de la Bath, Hubert Bonisseur de la Bath« . Bien avant Jean Dujardin, l’acteur américain Kervin Mathews fut l’un des interprètes de l’espion français n°1 (avec Ivan Desny, Frederick Stafford et John Gavin). OCS Géants à 20h40.

The Operative de Yuval Adler (2019 – 1h50). Rachel, ex-agente du Mossad infiltrée à Téhéran, disparaît sans laisser de trace. Thomas, son référent de mission, doit impérativement la retrouver… Espionnage et drame psychologique. Avec Diane Kruger et Martin Freeman. Canal + Cinéma à 20h50.



Dimanche 4

Los Angeles story de Mick Jackson (1991 – 1h31). A Los Angeles, les déboires de Harris Telemacher présentateur de la météo sur une chaîne de télévision locale.Comédie avec Steve Martin. OCS Géants à 20h40

Au revoir là-haut de et avec Albert Dupontel (2017 – 1h57). Après l’Armistice de 14/18 deux vétérans, l’un désargenté, l’autre défiguré, montent une arnaque aux faux monuments aux morts. Adaptation du roman de Pierre Lemaître (coscénariste du film), Prix Goncourt 2013. France 2 à 21h05

Cessez le feu d’Emmanuel Courcol (2014 – 1h43). Marqués par la Grande Guerre, deux anciens Poilus tentent de retrouver une vie normale. Avec Romain Duris, Grégory Gadebois et Céline Sallette. France 2 à 23h05

Soirée Cédric Klapich/Romain Duris sur Ciné+ Emotion :

20h50 ; L’auberge espagnole (2002 – 1h59)

22h47 : Les poupées russes (2005 – 2h04)

00h51 : Casse-tête chinois (2013 – 1h54).

Lundi 5

Outsiders de Francis Ford Coppola (1983 – 1h55). Dans les années 1960, deux bandes rivales, les Greasers, issus des quartiers pauvres, contre les Socs, fils de familles bourgeoises. Avec Matt Dillon, Diane Lane, Patrick Swayze, Tom Cruise… jeunes. France 5 à 20h50.

Blue Steel de Kathryn Bigelow (1989 – 1h42). A New-York, une femme flic est aux prises avec un psychopathe. Thriller avec Clancy Brow et Jamie Lee Curtis. Arte à 20h55.

Corps étranger de Raja Amari (2016 – 1h37). Samia, une jeune Tunisienne qui a fui un frère radicalisé, arrive illégalement en France. Elle trouve d’abord refuge chez Imed, une connaissance de son village. Après un temps d’errance, Samia trouve du travail chez madame Bertaud, une veuve aisée. Avec Hiam Abbass, Sarra Hannachi Salim Kechiouche et Marc Brunet. TV5 Monde à 21h00.

Soirée James Dean sur TCM Cinéma :

19h00 : La Fureur de vivre de Nicholas Ray (1955)

20h50 : Géant de George Stevens (1956).



Mardi 6

Les Misérables de Ladj Ly (2019 – 1h40). Fraîchement arrivé de Cherbourg, Stéphane Ruiz intègre la BAC de Montfermeil dans le 93. Prix du Jury à Cannes en 2019 et quatre César.Canal + à 21h00

365 jours à Clichy-Montfermeil de Ladj Ly (2007).Documentaire tourné pendant les émeutes de 2005. Canal+ à 22h45.

L’extravagant voyage du jeune et profigieux T.S. Spivet de Jean-Pierre Jeunet (2015 – 1h45). A 10 ans,TS Spivet a mis au point une machine au mouvement perpétuel. Il se met en route pour Washington où un prix doit lui être remis… Aventures avec Kyle Catlett, Helen Bonham Carter, Judy Davis. France 4 a 21h05

Mad Max de George Miller (1979 – 1h30). Avec Mel Gibson dans la peau d’un flic qui traque sans relâche une bande de voyous.TCM Cinéma à 20h50

Delivrance de John Boorman (1972 – 1h50). Quatre amis organisent une descente en canoë dans une vallée vouée à la disparition en raison de la construction d’un barrage. Aventures cauchemardesques avec Jon Voight et Burt Reynolds… et un petit air de banjo .TCM Cinéma à 22h20.



Mercredi 7

Adieu Gary de Nassim Amaouche (2009 – 1h14). Drame avec Jean-Pierre Bacri. Sabrina Ouazani. Dominique Reymond et Yasmine Belmadi. Au milieu de nulle part, une cité ouvrière vidée de sa population depuis quelques années déjà. Pourtant, certains habitants ont décidé d’y rester, plus par choix que par nécessité, parce que c’est là qu’ils sont nés et qu’ils ont grandi…Ciné+ Club à 20h50

Le Jeu de Fred Cavayé (2018 – 1h31). Le temps d’un dîner, des couples d’amis décident de partager le moindre SMS ou appel avec le reste de la tablée… Comédie très grinçante. Ciné+ Premier à 20h50

Le crime était presque parfait d’Alfred Hitchcock (1954 – 1h42). Un mari jaloux organise le meurtre de son épouse. Avec Grace Kelly, Ray Milland et Robert Cummings. Ciné+ Classic à 20h50.

Un barrage contre le Pacifique de Rithy Pahn (2007 – 1h55). En Indochine dans les années 1930. La veuve d’un propriétaire tente de sauver sa plantation des inondations en construisant un barrage. Avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. D’après le roman de Marguerite Duras. Arte à 20h55.



Jeudi 8

Nuestras Madres de César Diaz (2019 – 1h30). Guatemala, 2018. Le pays vit au rythme du procès des militaires à l’origine de la guerre civile. Les témoignages des victimes s’enchaînent. Ernesto, jeune anthropologue, travaille à l’identification des disparus. Un jour, à travers le récit d’une vieille femme, il croit déceler une piste qui lui permettra de retrouver la trace de son père, guérillero disparu… Caméra d’or au Festival de Cannes 2019 le film est directement sorti en vod pour cause de pandémie et de fermeture des salles en mars dernier. OCS City à 20h40.

Nevada de Clermont Tonnerre (2017 – 1h36).Un détenu d’une prison du Nevada accepte de participer à un programme de thérapie en travaillant au dressage des chevaux. Avec Matthias Schoenaerts. Canal + à 20h50.

Wild Rose de Tom Harper (2018 – 1h38). Après quelques mois de prison, une mère célibataire retrouve ses enfants. Mais elle n’as qu’une idée en tête : partir pour Nashville et tenter sa chance comme chanteuse de country. Avec Jessie Buckley et Julie Walters. Ciné+ Emotion à 20h50.

Comancheria de David Mackenzie (2016 – 1h40). Pour sauver leur propriété, deux hommes entreprennent des braquages. Un vieux Ranger proche de la retraite se lance à leurs trousses… A mi-chemin entre le western et le road-movie. Avec Jeff Bridges, Chris Pine, Ben Foster et Katy Mixon. France 3 à 21h05.

Vendredi 9

Le Vilain de et avec Albert Dupontel (2008 – 1h20). Un gangster n’a pas d’autre solution que de se réfugier chez sa mère (Catherine Frot) qu’il n’a pas vue depuis 20 ans… Canal + Cinéma à 20h50.

Edmond d’Alexis Michalik (2019 – 1h50) En 1897, à Paris, le jeune Edmond Rostand n’a rien écrit depuis deux ans lorsqu’il propose un rôle au célèbre Constant Coquelin. Le seul problème : la pièce n’est pas écrite, il n’a que le titre : Cyrano de Bergerac. Edmond se met à écrire cette pièce à laquelle personne ne croit… Canal+ Cinéma à 23h00.

L’étrange histoire de Benjamin Button de David Fincher (2008 – 2h50).Le destin d’un homme né en 1918 (Brad Pitt) qui traverse la vie en rajeunissant. TCM Cinéma à 20h50.

Une série

Pour les Abonné.es d’OCS : Lovecraft Country . Produite par JJ Abrams (Star Wars,Lost) et Jordan Peele (Us, Get Out), cette série est l’adaptation du roman de Matt Ruff. Atticus Freeman, un jeune vétéran Afro-Américain de la guerre de Corée part à la recherche de son père disparu. Dans ce voyage au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 50, il devra faire face au racisme ambiant et à des créatures terrifiantes tout droit sorties des nouvelles de Lovecraft… OCS City, le lundi à 21h00.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes