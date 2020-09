Cinéma… à la télévision (Semaine du 26 septembre au 2 octobre)

Changement de programmation. Suite à la disparition de Michael Lonsdale et de Juliette Gréco certaines chaînes de télévision ont modifié leur programme. Ainsi dès ce vendredi soir (25/09), France 3, diffusera à 22h40, Bonjour tristesse d’Otto Preminger (1958) une adaptation du roman de Françoise Sagan qui réunit David Niven, Deborah Kerr, Mylène Demongeot, Jean Seberg et Juliette Gréco. A noter également que Madelen , la plateforme (payante, mais offre d’essai gratuite) de l’INA, propose les quatre épisodes de Belphégor ou le fantôme du Louvre , « feuilleton » policier et fantastique réalisé en 1965 par Claude Barma.

De son côté France 5 rendra hommage lundi soir à Michael Lonsdale avec la programmation à 20h50 de Des hommes et des Dieux de Xavier Beauvois, avec Lambert Wilson, Michael Lonsdale et Olivier Rabourdin.

Et toujours une nouvelle sélection voire des soirées thématiques avec des films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques à revoir (ou à découvrir) mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Samedi 26

Les Chatouilles d’Andréa Bescond et Eric Metayer (2018 – 1h43). Andréa Bescond met en scène son propre passé et incarne son travail de reconstruction après un viol. Lire également l’entretien avec Andréa Bescond et Eric Metayer .OCS Max à 20h40

Le Facteur de Michael Radford (1995 – 1h44).Exilé sur une île italienne dans les années 50, le poète chilien Pablo Neruda se lie d’amitié avec un facteur auquel il fait bientôt partager et découvrir son univers poétique. Comédie dramatique avec Philippe Noiret, Maria Grazia Cucinotta, Massimo Troisi. Ciné+ Club à 22h20

Holy Lola de Bertrand Tavernier (2003 – 2h08) avec Isabelle Carré, Jacques Gamblin, Bruno Putzulu. L’histoire d’un jeune couple parti au Cambodge pour adopter un enfant. Ils vont se heurter aux administrations peu coopératives, aux «réservations» des familles américaines fortunées, à la corruption généralisée et à la sacro-sainte morale… Ciné+ Emotion à 22h35.

Dimanche 27

Under the silver lake de David Robert Mitchell (2018 – 2h19). À Los Angeles, Sam, 33 ans, sans emploi, rêve de célébrité. Lorsque Sarah, une jeune et énigmatique voisine, se volatilise brusquement, il se lance à sa recherche et entreprend alors une enquête obsessionnelle surréaliste à travers la ville. Une vision en trompe-l’oeil d’Hollywood. Avec Riley Keough, Andrew Garfield, Callie Hernandez. OCS City à 20h40.

Le Convoi de Sam Peckinpah (1978 – 1h50). En Arizona, des camionneurs forment un convoi contestataire par solidarité avec Rubber Duck, l’un des leurs en butte aux persécutions du shérif Wallace… Avec Kris Kristofferson, Ali McGraw, Burt Young, et Ernest Borgine, Ciné+Club à 20h50.

Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon d’Elio Petri (1970 – 2h00). Avec Gian Maria Volonte. Chef de la brigade criminelle et sur le point d’être promu au poste de directeur de la section politique, le commissaire se rend compte que sa maîtresse, Augusta Terzi, avec laquelle il entretient des rapports sado-masochistes, le trompe avec un jeune étudiant anarchiste… Policiet et politique. Ciné+ Classic à 22h10.

Lundi 28

Miss Daisy et son chauffeur de Bruce Beresford (1989 – 1h40). Miss Daisy Werthan appartient à la bourgeoisie d’Atlanta. A 72 ans, elle n’a rien perdu de sa remarquable vitalité, mais ses réflexes se sont émoussés. A la suite d’un accident son fils, Boolie, exige qu’elle renonce à conduire et lui offre un chauffeur d’élite : Hoke Colburn… Avec Jessica Tandy et Morgan Freeman. Pluie d’Oscars en 1990 : Meilleur film, Meilleure actrice, Meilleure adaptation et Meilleur maquillage. OCS Géants à 20h40

Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvois (2011- 2h00). Inspiré librement de l’assassinat des moines de Tibhirine en Algérie en 1996. France 5 à 20h50.



Mardi 29

Les Incorruptibles de Brian De Palma (1987 – 1h57). L’adaptation au cinéma de la célèbre série télévisée américaine . Avec Kevin Costner, Andy Garcia, Robert De Niro et Sean Connery récompensé par un Oscar. OCS Max à 22h40.

Mercredi 30

Clash de Mohamed Diab (2016 – 1h36). Avec Nelly Karim, Ani Adem et Tarel Abdul Aziz. Au Caire, le 3 juillet 2013, lors d’une manifestation, des hommes et des femmes sont arrêtés et entassés dans un fourgon. Ciné+ Club à 19h13

J’ai toujours rêvé d’être un gangster de Samuel Benchétrit (2007 – 1h52). Un braqueur sans arme tente de dévaliser un restaurant tandis que des kidnappeurs amateurs essaient de rançonner les parents d’une adolescente… Avec Anna Mouglalis, Edouard Baer, Bouli Lanners et Jean Rochefort… OCS Choc à 20h40

Martin Eden de Pietro Marcello (2019 – 2h50). Une adaptation à la fois libre (le lieu, l’époque) et fidèle (quant à l’esprit) du célèbre roman de Jack London . Avec Luca Marinelli, Jessica Cressy, Vincenzo Nemolato, OCS City à 20h40.

En liberté ! de Pierre Salvadori (2018 – 1h45). Yvonne, inspectrice de police, pense encore beaucoup à son mari, célèbre policier mort en opération. Mais un jour, elle apprend qu’il était en fait corrompu… Comédie avec Adèle Haenel, Pio Marmaï, Damien Bonnard et Audrey Tautou. Ciné+ Premier à 20h50.

Eva de Benoît Jacquot (2018 – 1h40).Thriller psychologique inspiré de James Hadley Chase . Avec Isabelle Huppert et Gaspard Ulliel. Arte à 20h55.



Jeudi 01

Les adieux à la reine de Benoît Jacquot (2012 – 1h40). En 1789, à l’aube de la Révolution, Versailles continue de vivre dans l’insouciance et la désinvolture, loin du tumulte qui gronde à Paris. Sidonie Laborde, jeune lectrice entièrement dévouée à la reine, ne veut pas croire les bruits qu’elle entend… Avec Diane Kruger, Léa Seydoux, Virginie Ledoyen, Michel Robin, Noémie Lvovsky, Xavier Beauvois… Ciné+ Emotion à 16h55.

Grand froid de Gérard Pautonnier (2017 – 1h25). Dans une petite ville perdue au milieu de nulle part, le commerce de pompes funèbres d’Edmond Zweck bat de l’aile. Un beau matin, pourtant, un mort pointe son nez. L’espoir renaît… Comédie dramatique avec Jean-Pierre Bacri, Arthur Dupont et Olivier Gourmet. Un 1er film dans la veine du cinéma d’Aki Kaurismaki. OCS Max à 21h40

Nuit Georges Simenon au cinéma sur Ciné+Classic :

20h50 : La nuit du carrefour de Jean Renoir (1932)

22h20 : Simenon et l’affaire cinéma. Documentaire d’Anne Martinetti et Benjamin Clavel (2020 – 50 mn).

23h10 : Maigret voit rouge de Gilles Grangier (1963)

0h40 : L’horloger de Saint-Paul de Bertrand Tavernier (1974)

2h20 : Monsieur la Souris de Georges Lacombe (1942)

4h00 : Maigret et L’affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy (1959).

Vendredi 02

Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier (1978 – 1h45). À bout d’idées pour rendre sa femme heureuse, Raoul la pousse dans les bras du premier venu: Stéphane… Comédie surréaliste et décalée, parfois dérangeante avec Gérard Depardieu, Patrick Dewaere et Carole Laure. Ciné+ Classic à 20h50

Star wars : l’Ascension de Skywalker de J.J. Abrams (2019 – 2h20). 9e épisode de la saga qui a commencé en 1977. Comme les producteurs sont déçus par les recettes, ce devrait être le dernier… C’est vrai ce mensonge ?Canal+ à 21h00.

Soirée Steve Martin sur OCS Géants

17h40 : The Lonely guy de Arthur Hiller (1984 – 1h27).Comédie romantique à l’humour absurde.

19h10 : Les cadavres ne portent pas de costard de Rob Reiner (1982 – 1h25). Parodie et Hommage au Film noir et à Humphrey Bogard.

Soirée course automobile / F1 sur OCS Max

20h40 : Rush de Ron Howard (2013 – 1h58). La rivalité qui a opposé deux pilotes de F1, James Hunt et Niki Lauda. Fiction avec Chris Hemsworth et Daniel Brühl.

22h40 : Senna de Asif Kapadia (2010 – 1h46). Un documentaire sur le pilote Ayrton Senna qui s’affranchit des conventions du genre pour privilégier une approche cinématographique.

Juliette Gréco – Belphégor – Crédit photo INA/AFP

Une série

Kidnapping . Minisérie policière dano/française de Torleif Hoppe (l’un des scénaristes de The Killing). Le combat d’un policier danois pour démanteler un vaste réseau de trafiquants d’enfants et retrouver sa fille. 8 épisodes sur Arte le jeudi soir à 20h55 (Episodes 1 à 4 ce 1er octobre).

Pour les Abonné(e)s d’OCS : Lovecraft Country . Produite par JJ Abrams et Jordan Peele (Us, Get Out), cette série est l’adaptation du roman de Matt Ruff. Atticus Freeman, un jeune vétéran Afro-Américain de la guerre de Corée part à la recherche de son père disparu. Dans ce voyage au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 50, il devra faire face au racisme ambiant et à des créatures terrifiantes tout droit sorties des nouvelles de Lovecraft… OCS City, le lundi à 21h00.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Jusqu’aux premiers jours d’octobre, Canal + propose en replay les deux versions de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, celle de 3 heures pour le cinéma et celle de 6 heures, en plusieurs épisodes, destinée à la télévision.

Sur France.tv, en accès libre, pendant quelques semaines, des films (longs et courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Compte tenu des « fantaisie » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes