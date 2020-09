Cinéma… à la télévision (Semaine du 19 au 25 septembre)

Sur le petit écran une nouvelle sélection voire des soirées thématiques avec des films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques à revoir (ou à découvrir) mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Agnès Jaoui – Crédit photo : Philippe Prost



Samedi 19

-Comme une image d’Agnès Jaoui (2004 – 1h50). La réalisatrice donne la réplique à Marilou Berry et Jean-Pierre Bacri. Les destins croisés d’intellos et artistes parisiens… C’est du totalement vécu et un Prix du scénario au Festival de Cannes 2004. Ciné+Club à 20h50.

-De l’or pour les braves de Brian G.Hutton (1970 – 2h20). Film de guerre (?) avec Clint Eastwood, Daniel Sutherland et Telly Savalas. Bien avant l’expression, c’était déjà une « dream team » de durs. TCM Cinéma à 20h50

-Tangerine de Sean Baker (2015 – 1h28).Los Angeles. Fraîchement sortie de prison, Sin-Dee Rella, prostituée transsexuelle, retrouve son amie Alexandra pour boire un verre et lui dire combien elle s’impatiente de revoir son amant, Chester, qui est également son souteneur. Lorsqu’elle apprend que ce dernier la trompe son sang ne fait qu’un tour. Avec Kitana Kiki Rodriguez et Mya Taylor. OCS City à 23h00.

Dimanche 20

– L’ivresse du pouvoir de Claude Chabrol (2005 – 1h46). Une juge enquête sur les malversations d’un grand groupe et s’enivre au contact du pouvoir. Avec Isabelle Huppert et François Berléand. Arte à 20h55.

– Isabelle Huppert : Message personnel de William Karel (2020 – 52 mn). Documentaire en forme d’autoportrait de la comédienne. Arte à 22h45.

Soirée SF (et Philip K.Dick ) sur France 2 :

21h05 : Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve (2017 – 2h32). Avec Ryan Gosling, Harrison Ford et Robin Wright Les androïdes rêvent-ils – encore – de moutons électriques ? (Philip K.Dick) ? K rencontre Rick Deckard. Est-ce bien la suite de Blade Runner ? Quant à la B.O.« soundtrack » : H.Zimmer/B.Wallsfich ou Vangelis ? Etre ou ne pas être réplicant ? 😉

23h05 : Total Recall de Paul Verhoeven (1990 – 1h49). Un an avant « Blade Runner 2 », il se passait également des choses étranges sur d’autres planètes… Avant d’atteindre Neptune ou de marcher sur Jupiter, Mars était une colonie riche en turbinium… Avec Arnold Schwarzenegger et Sharon Stone. D’après une nouvelle de Philip K.Dick.

Soirée Jacques Demy sur OCS Géants :

– 20h40 : Les Demoiselles de Rochefort (1967 – 1h59). Comédie musicale portée par le duo Catherine Deneuve/Françoise Dorléac, mais aussi avec Danielle Darrieux, Jacques Perrin, George Chakiris, Michel Piccoli.

– 22h40 : Les Parapluies de Cherbourg

– 00h15 :Peau d’Ane

Lundi 21

– Tucker de Francis Ford Coppola (1988 – 1h44). L’ascension et la chute du constructeur visionnaire d’automobiles PrestonTucker. Avec Jeff Bridges. Arte à 20h55

– Le Port de la drogue de Samuel Fuller (1953 – 1h17). Film noir avec Richard Widmak et Jean Peters. Lion de bronze à la Mostra de Venise 1953. Arte à 22h45

– Diamant noir de Athur Harari (2016 – 1h55). Pier Ulmann vit de petits boulots et de cambriolages qu’il commet. Un jour, il apprend la mort de son père dont il n’avait plus de nouvelles. Il renoue alors avec sa famille paternelle qui travaille dans le milieu des diamantaires à Anvers. Avec Niels Schneider et August Diehl. France 2 à 23h30

– La corruption de Mauro Bolognini (1963). Le destin d’un homme qui découvre la face cachée de son père. Avec Alain Cuny et Isa Miranda. France 5 à 23h55.

L’équipe du film Hors Normes – Crédit photo : Philippe Prost



Mardi 22

– La Proie d’Eric Vallette (2010 – 1h40). Un braqueur s’évade de prison pour traquer son ancien codétenu, un tueur en série qui a entrepris de lui coller ses crimes sur le dos… Policier avec Albert Dupontel et Sergi Lopez. OCS Choc à 20h40

– Hors Normes d’Olivier Nakache et Eric Toledano (2019 – ). Malgré peu de moyens financiers, deux éducateurs se démènent tant bien que mal pour aider des enfants et ados autistes. Avec Reda Kateb et Vincent Cassel. Canal + à 21h00

– L’Homme de la Sierra de Sidney J. Furie (1966). Western avec Marlon Brando. Ciné+ Classic à 20h50

– La Cordillères des songes de Patricio Guzman (2019 – 1h25). Dernier volet d’une trilogie après Nostalgie de la lumière et Le Bouton de nacre. Le souvenir de l’Histoire contemporaine du Chili mais aussi un documentaire prémonitoire sur la révolte sociale qui allait éclater peu après. Ciné+ Club à 22h30.



Mercredi 23

– La Séparation de Christian Vincent (1994 – 1h24). Radiographie d’un couple en crise avec Isabelle Huppert et Daniel Auteuil . Arte à 20h55

– Stavisky d’Alain Resnais (1974 -1h50). Une évocation de la vie de Stavisky, escroc de haut vol à l’origine d’un scandale dans les années 1930… Avec Jean-Paul Belmondo et Charles Boyer. Ciné+Classic à 20h50.

Jeudi 24

La prochaine fois je viserai le cœur de Cédric Anger (2015 – 1h55). Une histoire policière inspirée de faits réels. Avec Guillaume Canet et Ana Girardot. France 3 à 21h05

Ave Cesar ! de Joel et Ethan Coen (2016 – 1h40).Hollywood dans les années 1950. hommage et humour noir. Ciné+ Club à 20h50.

Robert Guédiguian et Jean-Pierre Darroussin – Crédit photo : Philippe Prost



Vendredi 25

Soirée Robert Guédiguian sur Canal + Cinéma :

20h50 : Gloria Mundi Tragédie sociale.

23h20 L’armée du crime (2009).Paris sous l’Occupation en 1944. Le parcours du groupe de résistants communistes des FTP-MOI mené par Missak Manouchian.

Soirée Terminator (et Arnold Scwarzenegger) sur Ciné+ Frisson :

– 20h50 : Terminator de James Cameron (1984)

– 22h30 : Termintor 2 le jugement dernier de James Cameron (1991)

– 00h45 : Terminator Genisys d’Alan Taylor (2015).

Soirée Percy Adlon (et Marianne Sägebrecht) sur OCS Géants :

– 20h40 : Bagdad Café de Percy Adlon (1987 – 1h43). Dans le désert de Las Vegas, le Bagdad Café est un motel qui vend illégalement de l’alcool. Il voit passer du monde, comme Jasmin, une touriste allemande qui vient s’y réfugier après avoir quitté son mari…

– 22h30 : Rosalie fait ses courses de Percy Adlon (1989 – 1h31) . Ultime volet de la trilogie commencée avec Zuckerbaby et poursuivie par Bagdad Café.



Une série

Pour les Abonné.e)s d’OCS : Lovecraft Country . Produite par JJ Abrams (Star Wars, Mission Impossible, Lost) et Jordan Peele (Us, Get Out), cette série est l’adaptation du roman de Matt Ruff. Atticus Freeman, un jeune vétéran Afro-Américain de la guerre de Corée part à la recherche de son père disparu. Dans ce voyage au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 50, il devra faire face au racisme ambiant et à des créatures terrifiantes tout droit sorties des nouvelles de Lovecraft… OCS City, le lundi à 21h00.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Jusqu’aux premiers jours d’octobre, Canal + propose en replay les deux versions de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, celle de 3 heures pour le cinéma et celle de 6 heures, en plusieurs épisodes, destinée à la télévision ( présentation de Claudia Hébert , lors d’une diffusion à la télévision québécoise).

Sur France.tv, en accès libre, pendant quelques semaines, des films (longs et courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Compte tenu des « fantaisie » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes