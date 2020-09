Cinéma… à la télévision (Semaine du 12 au 18 septembre)

Du nouveau sur les petits écrans… Dans « le monde d’après », si France Ô a vite fait été poussée aux oubliettes, si France 4 a obtenu un sursis d’un an avant sa disparition (déjà programmée pour raisons budgétaires dans « le monde d’avant« ), cette semaine a vu le lancement de TV5 Monde Plus , « plateforme mondiale francophone et gratuite » (à ce jour) dans (presque) 195 pays, en partenariat avec France Télé et Arte en France (mais aussi des chaînes du Canada, du Québec, de Belgique et de Suisse). Une plateforme en français sous-titrée en cinq langues qui proposera, notamment, films, documentaires, séries… (A suivre ?)

Sur le petit écran, toujours… une nouvelle sélection de films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Tom Hanks – Steven Spielberg – Crédit photo : Philippe Prost

Samedi 12

-De l’autre côté du mur de Christian Schwochow (2013 – 1h37). Fin des années 1970, peu après la mort de son fiancé, Nelly décide de fuir la RDA avec son fils Alexej afin de laisser ses souvenirs derrière elle. La jeune femme croit à un nouveau départ de l’autre côté du mur, mais son passé va la rattraper… OCS City à 16h55.

Dimanche 13

-Spotlight de Tom MacCarthy (2015 -2h04). En 2001, des journalistes entame une enquête sur des affaires de pédophilie qui entachent le clergé de Boston. Avec Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber et Mark Ruffalo. Ciné+Club à 20h50.

-Only God forgives de Nicolas Winding Refn (2012 – 1h26). Julian a tué un policier à Bangkok. Recherché par la police, il dirige désormais un club de boxe thaï, qui sert à couvrir un trafic de drogue. Son existence bascule quand son frère Billy assassine une prostituée… Un thriller porté par « une esthétique hypnotique ». Avec Ryan Gosling et Kristin Scott Thomas. OCS Choc à 22h20.

Soirée Tom Hanks sur France 2 :

-Pentagone Papers de Steven Spielberg (2017 – 1h55). Avec Meryl Streep, Tom Hanks et Sarah Paulson. En 1971, la directrice de publication d’un quotidien américain et son rédacteur en chef veulent publier des documents révélant un scandale d’Etat… France 2 à 21h05

-La ligne verte de Frank Darabont (1999 – 3h10). Scénario de Stephen King d’après son roman . 1935, Paul Edgecomb est gardien-chef au pénitencier de Cold Mountain, au bloc E, surnommé La Ligne verte, où sont détenus les condamnés à la chaise électrique. Un jour, un nouveau détenu arrive. Il s’agit de John Caffey, condamné pour le viol et le meurtre de deux petites filles… Avec Michael Clarke Duncan, Tom Hanks, Graham Green et Bonnie Hunt. France 2 à 23h00.

Lundi 14

-Tel Aviv on fire de Sameh Zoabi (2018 – 1h34). Comédie. Un jeune Palestinien est promu scénariste d’un « soap opéra » racontant les aventures d’une espionne. C’est un officier israélien autoritaire d’un « check point » qui va l’inspirer… Ciné+ Club à 20h50.

-Les Héritiers de Marie-Castille Mention-Schaar (2014 – 1h45). Dans un lycée de Créteil, Madame Gueguen, prof d’Histoire, a la charge d’une classe d’élèves réputés ingérables… Avec Ariane Ascaride, Ahmed Dramé et Amine Lansari. Arte à 20h55

– Mise à mort du cerf sacré de Yorgos Lanthimos (2017 – 2h00). Drame psychologique. Après le décès de l’un de ses patients sur la table d’opération une chirurgien commence à entretenir une relation amicale avec le fils de celui-ci… Avec Collin Farrel, Nicole Kidman et Barry Keoghan. Arte à 22h40.

Mardi 15

– La chute de l’Empire américain de Denys Arcand (2018 – 2h03) . Un docteur en philo s’empare du butin d’un casse… Comédie grinçante dans la veine du Déclin de l’Empire américain et des Invasions barbares. Ciné+ Club à 20h50.

Le chemin est bien long avant de voir Ce Match Mémorable… « World Cup 2010 » – Crédit photo : Nick Wall/Pathé Films



Mercredi 16

– J’Accuse de Roman Polanski (2019 – 2h10). Nouvelle adaptation cinématographique de « L’Affaire Dreyfus », d’après le livre de Robert Harris . Avec Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner et Mathieu Amalric. Grand Prix du Jury et Prix de la FIPRESCI (jury Presse Critiques de Cinéma… et pas exclusivement du « boboland hexagonal« 😉 ) à Venise en 2019. OCS Max à 20h40

– Valley of Love de Guillaume Nicloux (2015 – 1h35). Dans un motel californien, Isabelle attend Gérard, son ex-mari, pour un étrange rendez-vous… Avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert. Arte à 20h55.

– Amin de Philippe Faucon (2018 – 1h30). Amin est venu du Sénégal pour travailler en France. Il n’a d’autre vie que son travail. Un jour, il rencontre Gabrielle et une liaison se noue… Moustapha Mbengue, Emmanuelle Devos, Marème N’Diaye. Ciné+ Club à 22h20.



Jeudi 17

-Africa United de Debs Gardner-Paterson (2010 – 1h28). Fabrice, Dudu et Béatrice, trois enfants rwandais ont un rêve : assister à la cérémonie d’ouverture de la Coupe du Monde de Football à Johannesburg. Ils « n’ont » que 5 000 kms à faire… Avec Eriya Ndayambaje, Sanyu Joanita Kintu, Roger Nsengiyumva et Sherrie Silver (…mais sans les Bleus de l’époque !!! Ouf !).Ciné + Famiz à 19h25.

Vendredi 18

– Alice et le Maire de Nicolas Pariser (2019 – 1h40). Après trente ans d’activité intense, le maire d’une grande ville est à court d’idées. Il fait appel à une Normalienne pour lui venir en aide… Avec Fabrice Luchini et Alice Demoustier. Canal + Cinéma à 19h05

Nuit Bertrand Tavernier sur Ciné+ Club :

– La Princesse de Montpensier (2010 – 2h15). A 20h50

-Paroles de cinéaste de Valérie Exposito (2016 – Doc). Entretien du réalisateur avec Pascal Mérigeau. A 23h00

– Quai d’Orsay (2013) A 0h05

-Des enfants gâtés (1977 – 1h50). A 1h55.

Soirée horreur sur OCS Choc :

– Orgueils et préjugés et zombies de Burr Steers (2016 – 1h48). Horreur. OCS Choc à 20h40.

– Ne coupez pas ! de Shinichirô Ueda (2017 – 1h36). Une équipe de cinéma s’installe dans une usine abandonnée pour y tourner une histoire de zombies… Horreur. OCS Choc à 22h25.

Une série :

– Sur France 2, La Garçonne de Paolo Barzman. Dans le Paris des Années folles (celui de Au revoir là-haut d’Albert Dupontel), Louise ( Laura Smet ) est témoin du meurtre d’un proche. Elle se grime en homme, prend l’identité d’Antoine, son frère jumeau et intègre la police criminelle…. Les deux derniers épisodes (de la Saison 01 ?) ce lundi à 21h00.

-Pour les Abonné(e)s d’OCS : Lovecraft Country . Produite par JJ Abrams (Star Wars) et Jordan Peele (Us, Get Out). Atticus Freeman, vétéran de Corée est parti à la recherche de son père disparu. Dans ce voyage au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 50, il doit faire face au racisme ambiant et à des créatures terrifiantes… OCS City, le lundi à 21h00.

Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Omar Sharif (Che ! Docteur Jivago) et Philippe Prost (Photographe Pro et Peintre) – Crédit photo : Agence V.T.



Samedi 12

-Comme un oiseau sur la branche de John Badham (1990 – 1h45). Poursuivi par des tueurs et la police un homme se réfugie chez son ancienne compagne… Comédie policière avec Mel Gibson, Goldie Hawn et David Carradine. OCS Géants à 20h40.

-Cube de Vincenzo Natali (1997 – 1h30). Six personnes se retrouvent prises au piège dans une structure cubique. Bien entendu, ça ne tourne pas rond à l’intérieur… Ciné+Frisson à 20h50

-La Maison du Lac de Mark Rydell (1981 – 1h45). Henry Fonda , Katharine Hepburn, Doug McKeon et Jane Fonda . Le dernier film interprété par Henry Fonda. Présentation par Michel Cieutat Historien du Cinéma/Critique. OCS Géants à 22h25.

-Les 11 fioretti de François d’Assise de Roberto Rosselini (1950 – 1h23). La vie austère de Saint-François d’Assise en 11 tableaux. Film peu connu de Rosselini. Ciné+ Classic à 20h55.



Dimanche 13

-Peau d’âne de Jacques Demy (1970 – 1h27). La reine moribonde a fait promettre au roi de n’épouser qu’une femme plus belle qu’elle. Dans tout le royaume, une seule personne peut se prévaloir d’une telle beauté, sa propre fille… D’après le conte de Charles Perrault . Avec Catherine Deneuve, Jacques Perrin, Delphine Seyrig et Jean Marais. Pour la recette du cake d’amour : c’est ici . OCS Géants à 21h00

Trois Planètes des singes (sinon rien) sur TCM Cinéma :

-Les évadés de la planète des singes de Don Taylor (1971 – 1h40). Avec Roddy McDowall et Kim Hunter. TCM à 15h35.

-La conquête de la planète des singes de John Lee Thompson (1972 – 1h30). Avec Roddy McDowall et Don Murray. TCM à 17h15.

-La bataille de la planète des singes de John Lee Thompson (1973 – 1h30) Avec Roddy McDowall et Claude Akins. TCM à 18h45.

Lundi 14

-Zuckerbaby de Percy Adlon (1984 – 1h22). Marianne, 38 ans, en surpoids, mène une vie monotone.Un jour, elle est subjuguée par la voix du conducteur du métro. Quand elle aperçoit cet homme jeune et séduisant qui énumère les noms des stations à chaque arrêt, Marianne tombe amoureuse de lui. Elle se met en tête de le rencontrer… Avec Marianne Sägebrecht révélée par Bagdad Café . OCS Géants à 19h15.

– Le corps de mon ennemi d’Henri Verneuil (1976 – 2h00). Injustement condamné, un homme tout juste sorti de prison se venge d’une famille de notables… Avec Jean-Paul Belmondo, Bernard Blier et Marie-France Pisier. France 5 à 20h55

– Les Enfants terribles de Jean-Pierre Melville (1955 – 1h40). Élisabeth et Paul, frère et sœur orphelins livrés à eux-mêmes et liés par une affection exclusive, vivent ensemble dans leur grand appartement parisien… Avec Jean Cocteau (le narrateur, également auteur du roman ). Cocteau et Melville ? Pourquoi pas ! France 5 à 0h00

– Che ! de Richard Fleischer (1969 – 1h35). « Biopic hollywoodien » sur Ernesto Che Guevara. Avec Jack Palance, Cesare Danova, Robert Loggia, Woody Strode et… Omar Sharif dans le rôle du Che ! TCM Cinéma à 19h15.

-Docteur Jivago de David Lean (1965 – 3h05). Avec Omar Sharif et Julie Christie. Célèbre adaptation du (tout aussi) célèbre roman de Boris Pasternak . Musique Maurice Jarre . TCM Cinéma à 20h50.

Mardi 15

-L’Ours de Jean-Jacques Annaud (1988 – 1h35). Avec Tcheky Karyo et… l’Ours ! Un ourson orphelin est pris en charge par un de ses congénères adulte… France 4 à 21h05.

Jeudi 17

-Rome ville ouverte de Roberto Rossellini (1945 – 1h40). Rome, hiver 1944. Un ingénieur communiste, Giorgio Manfredi, tente d’échapper aux Allemands qui occupent la ville. Il se réfugie chez un ami dont la fiancée, Pina, le met en contact avec le curé de la paroisse… Avec Anna Magnani Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero. Ciné+ Classic à 16h54

-Les parapluies de Cherbourg de Jacques Demy (1964 – 1h30). Madame Emery et sa fille Geneviève tiennent une boutique de parapluies à Cherbourg. La jeune femme est amoureuse de Guy, un garagiste. Mais celui-ci part pour la guerre d’Algérie… Comédie musicale avec Catherine Deneuve, Nino Castelnuovo et Anne Vernon. Musique Michel Legrand . OCS Géants à 20h40.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Jusqu’aux premiers jours d’octobre, Canal + propose en replay les deux versions de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, celle de 3 heures pour le cinéma et celle de 6 heures, en plusieurs épisodes, destinée à la télévision ( présentation de Claudia Hébert , lors d’une diffusion à la télévision québécoise).

Sur France.tv, en accès libre, pendant quelques semaines, des films (longs et courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Compte tenu des « fantaisie » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Philippe Descottes