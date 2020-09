Cinéma… à la télévision (Semaine du 5 au 11 septembre)

Angoulême... Venise… Deauville… Trois villes où, malgré la pandémie de Covid-19, les festivals de cinéma ont repris, avec des films bien entendu, et aussi du public, mais peu d’invités. Ibrahim, le 1er film réalisé par le comédien Samir Guesmi (également l’un des interprètes principaux) a remporté quatre Valois au Festival du Film francophone d’Angoulême qui s’est terminé mercredi soir. La manifestation a donné un avant-goût des productions (francophones) qui vont sortir dans les jours et les semaines à venir sur le grand écran (…c’est d’ailleurs déjà fait pour certaines : Effacer l’historique , Police ). Parmi elles plusieurs réalisations qui auraient du être présentées à Cannes (Sélection officielle, label Cannes 2020 ou Semaine de la Critique ) en mai dernier.

Ce même mercredi, s’ouvrait la 77e édition du Festival de Venise. Une Mostra présidée cette année par Cate Blanchett et marquée par une forte présence européenne compte tenu de la défection des studios hollywoodiens lesquels, d’ordinaire ne boudent pas leur plaisir de faire un petit détour par le Lido ( Joker , Lion d’or 2019). Pas de label Cannes 2020, mais des cinéastes que l’on a déjà vu sur la Croisette (Nicole Garcia, Michel Franco, Amos Gitai, Kiyoshi Kurosawa, Kornél Mundruczó). Enfin, ce vendredi soir s’ouvre le 46e Festival du cinéma américain de Deauville , présidé par Vanessa Paradis. Outre la compétition et un Hommage à Kirk Douglas , venu à plusieurs reprises sur les Planches par le passé, le Festival donnera lui aussi un coup de pouce aux films cannois et à trois longs métrages d’animation présentés à Annecy, qui lui non plus n’a pas pu se tenir physiquement…



Kirk Douglas et son épouse – Festival de Deauville 1999



Du côté du petit écran de la télévision, toujours une nouvelle sélection de films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Samedi 5

– Une vie cachée de Terrence Malick (2019 – 2h46). Avec August Diehl, Valeri Pachner, Michaël Nykvist, Jurgen Prochnow, Mathias Schoenaerts et Bruno Ganz. Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre aux côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale… Inspiré d’une histoire vraie. OCS Max à 20h40.

– Le Mans 66 de James Mangold (2019 – 2h30). Inspiré de faits réels. La guerre que se livrèrent Ford (Ken Miles et son ami Caroll Shelby) et Ferrari en sport automobile. Avec Christian Bale et Matt Damon. Canal+ à 21h05.

Dimanche 6

– Le grand jeu de Aaron Sorkin (2017 – 2h15). Une autre ‘histoire vraie, celle de Molly Bloom, une jeune femme devenue la reine d’un gigantesque empire du jeu clandestin à Hollywood… Avec Jessica Chastain, Idris Elba et Kevin Costner. OCS Max à 20h40.

– Les Veuves de Steve McQueen (2018 – 205). A Chicago, les veuves (Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debiki, Cynthia Erivo) de braqueurs morts lors d’un cambriolage montent un coup à leur tour. Ciné+ Frisson à 20h50.

Lundi 7

– Le Lac aux oies sauvages de Diao Yinan (2019 -1h50). Un chef de gang dont la tête est mise à prix s’allie à une prostituée pour toucher la récompense de sa capture et mettre son épouse à l’abri du besoin. Un excellent Film noir « made in China », par le réalisateur de Black Coal. Canal+ Cinéma à 20h50.

– Bonhomme de Marion Vernoux ( 2018 – 1h40). Après un accident de la route, un homme devient instable. Sa compagne songe à s’occuper de lui à temps plein… Avec Nicolas Duvauchelle et Ana Girardot. OCS Max à 20h40.

Mardi 8

– Gloria Mundi de Robert Guédiguian (2019 – 1h45). Un homme sortie de prison fait la connaissance de sa petite-fille qui vient de naître. Il renoue avec sa famille qui lutte pour sa survie économique. « Tragédie sociale » avec Ariane Ascaride (Prix d’interprétation à Venise), Jean-Pierre Darroussin, Gérard Meylan, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin. Canal + à 21h05.

– Le Caire confidentiel de Tarik Saleh (2017 – 1h46). Policier avec Fares Fares, Mari Malek et Mohamed Yousry. Le Caire, janvier 2011, quelques jours avant le début de la révolution. Une jeune chanteuse est assassinée dans une chambre d’un des grands hôtels de la ville. L’inspecteur Noureddine, chargé de l’enquête, réalise au fil de ses investigations que les coupables pourraient être liés au pouvoir… Grand Prix 2017 à Sundance et à Beaune. OCS Choc à 20h40.

Mercredi 9

– Le chant du loup d’Antonin Baudry (2019 – 1h50). A bord d’un sous-marin nucléaire français, l’Oreille d’Or est chargée d’identifier tous les sons qu’il entend. La sécurité de l’équipage repose entièrement sur lui. Gare à la moindre erreur. Surtout dans un climat de tensions internationales. Palpitant. Avec François Civil, Omar Sy et Reda Kateb. Ciné+ Premier à 20h50.

Vendredi 11

– Joker de Todd Philipps (2019 – 2h00). Un clown rêve de devenir humoriste, mais il se heurte à la dureté de la ville et bascule dans la violence. L’un des événements cinématographiques de 2019. Avec un impressionnant Joaquin Phoenix et Robert DeNiro. Lion d’or du Festival de Venise 2019. Canal + à 21h00.

– Les Neuf Reines de Fabian Bielinsky (2000 – 1h50). En Argentine, deux escrocs à la petite semaine se lancent dans une opération d’envergure: rouler un Espagnol, milliardaire et philatéliste fervent. Film policier avec Gastón Pauls, Ricardo Darín et Leticia Brédice, OCS Choc à 22h35.

Jessica Chastain – Festival de Cannes – Crédit Photo : Philippe Prost

Une série :

– Sur France 2, La Garçonne de Paolo Barzman. Dans le Paris des Années folles (celui de Au revoir là-haut d’Albert Dupontel), Louise ( Laura Smet ) est témoin du meurtre d’un proche. Elle se grime en homme, prend l’identité d’Antoine, son frère jumeau et intègre la police criminelle. Elle sera amenée à enquêter sur une série de meurtres. Trois lundis de suite depuis le 31 août à 21h00 (Les épisodes 1 et 2 sont en replay sur France.tv jusqu’au 7 septembre).

– Pour les Abonné(e)s d’OCS : Lovecraft Country . Produite par JJ Abrams (Star Wars, Mission Impossible, Lost) et Jordan Peele (Us, Get Out), cette série est l’adaptation du roman de Matt Ruff. Atticus Freeman, un jeune vétéran Afro-Américain de la guerre de Corée part à la recherche de son père disparu. Dans ce voyage au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 50, il devra faire face au racisme ambiant et à des créatures terrifiantes tout droit sorties des nouvelles de Lovecraft… OCS City, le lundi à 21h00.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 5

– Les Contes d’Hoffmann de Michael Powell et Emeric Pressburger (1951 – 2h09). Attablé dans un cabaret, le poète Hoffmann attend Stella, la jeune ballerine qu’il aime. Il évoque le souvenir des trois femmes qu’il a aimées, Olympia, Giulietta et Antonia. Avec Moira Shearer, Ludmilla Tcherina, Robert Rounseville et Robert Helpmann. Ciné+ Classic à 17h19.

– Indochine de Régis Wargnier (1992 – 2h31). Drame romantique. Meilleur film étranger aux Oscars et aux Golden Globes en 1993, César de la meilleure actrice pour Catherine Deneuve, OCS Géants à 18h05.

Dimanche 6

– Le Lauréat de Mike Nichols (1967 – 1h45).Comédie dramatique avec Dustin Hoffman, Anne Bancroft et Katarine Ross… sans oublier Simon & Garfunkel et Mrs Robinson . OCS Géants à 20h40.

– La Poursuite impitoyable d’Arhur Penn (1966 – 2h10). L’évasion d’un prisonnier condamné par erreur réveille des passions mal éteintes dans une petite ville texane. Un casting de choc : Marlon Brando, Robert Redford, Jane Fonda ! Arte à 20h55.

Jane Fonda – Festival de Cannes – Crédit photo : Philippe Prost

Lundi 7

– Campus de Richard Rush (1970 – 2h00).Harry Bailey, un vétéran du Vietnam rêve de devenir enseignant et s’inscrit à l’université. Bailey, qui professait autrefois des idéaux radicaux, n’a plus qu’un seul désir : rentrer dans la norme. Cependant, il se retrouve entraîné dans les manifestations de contestation… Film peu connu avec, pourtant, Elliott Gould, Candice Bergen et… Harrison Ford ! OCS Géants à 16h00.

– Serpico de Sidney Lumet (1973 – 2h10). New York, 1971. Policier intègre, Serpico est grièvement blessé. Il voit défiler sa carrière au sein d’une police corrompue. Avec un très grand Al Pacino . Musique signée Mikis Theodorakis. France 5 à 20h50.

– L’arte di arrangiarsi de Luigi Zampa (1954 – 1h20).Comédie (italienne) avec Alberto Sordi. Cinéma de Minuit. En Italie, au début du XXe siècle, Rosario Scimoni, un jeune opportuniste, aime deux choses dans la vie : les femmes et l’argent. Quand il tombe amoureux de Paola, il épouse les convictions du mari de la belle et devient socialiste. Quand Mussolini arrive au pouvoir, il devient fasciste…. France 5 à 0h10.

– Ca commence aujourd’hui de Bertrand Tavernier (1999 – 1h55). Avec Philippe Torreton, Nadia Kaci, Maria Pitarresi, Dans le Nord, un directeur d’école maternelle tente de combler les défaillances des parents. Un tableau très noir, mais réaliste, de la situation d’une petite ville du Nord frappé par la fermeture des mines. Arte à 20h55.

Mardi 8

– Le tour du Monde en 80 jours de Michael Anderson (1956 – 2h55). Une adaptation du roman de Jules Verne avec David Niven dans le rôle de Phileas Fogg, Sir John Gielgud, Shirley MacLaine, Fernandel et Buster Keaton. Ciné+ Famiz à 20h50.

Mercredi 9

– Matt Helm règle son comte de Phil Karlson (1969 – 1h40). Aventure/Espionnage avec Dean Martin, Elke Sommer et Sharon Tate. Ciné+Classic à 17h15

– Wyatt Earp de Lawrence Kasdan (1994 – 3h05). Le shérif de Tombstone combat la sinistre bande des frères Clanton. Avec Kevin Costner, Dennis Quaid et Gene Hackman. TCM Cinéma à 20h50.

Jeudi 10

– Les Tuniques écarlates de Cecil B.DeMille (1940 – 2h02). Au Canada, en 1885. Les hommes de la Police Montée Canadienne, les Tuniques Ecarlates, ainsi que des Rangers du Texas tentent de remettre de l’ordre dans une région où la révolte gronde. Aventure avec Gary Cooper, Madeleine Caroll, Paulette Goddard et Robert Preston. Ciné+Classic à 16h38.

– Un plan simple de Sam Raimi (1998 – 1h56). En plein hiver, trois hommes trouvent dans la forêt l’épave d’un avion et un sac contenant quatre millions de dollars…. Thriller avec Bill Paxton, Bridget Fonda, Billy Bob Thornton. OCS Choc à 17h05.

– Une journée particulière d’Ettore Scola (1977 – 1h40). Mai 1938, Rome, en liesse, célèbre la visite de Hitler à Mussolini. Mais Antonietta, une mère de famille nombreuse, est contrainte par un mari autoritaire de rester chez elle. Elle est amenée à faire la connaissance de son voisin d’en face Gabriele, un speaker consigné chez lui par la police… Avec Marcelo Mastroianni et une étonnante Sophia Loren. Ciné+ Classic à 20h50.

Vendredi 11

– Rosemary’s Baby de Roman Polanski (1968 – 2h20). Un jeune couple, Guy et Rosemary Woodhouse, emménagent dans un immeuble qui a une très mauvaise réputation. Un sorcier, le célèbre Adrian Mercato, l’aurait habité avant d’être exécuté à proximité… Fantastique/épouvante avec Mia Farrow et John Cassavetes. OCS Géants à 18h20.

– Le Ballon d’or de Cheik Doukouré (1994 – 1h30). Avec Aboubacar Sidiki Soumah, Salif Keïta, Agnès Soral, Mariam Kaba. Bandian, un petit Guinéen, rêve de devenir joueur de football. Le marabout du village lui a promis un avenir de champion. Un jour, une jeune médecin, lui offre son premier vrai ballon de cuir… Inspiré de la vie du célèbre footballeur de St-Etienne et de l’O.M., Salif Keita. Ciné+ Club à 22h55.

Robert Redford – Festival de Cannes – Crédit photo : Philippe Prost

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Jusqu’aux premiers jours d’octobre, Canal + propose en replay les deux versions de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, celle de 3 heures pour le cinéma et celle de 6 heures, en plusieurs épisodes, destinée à la télévision ( présentation de Claudia Hébert , lors d’une diffusion à la télévision québécoise).

– Sur France.tv, en accès libre, pendant quelques semaines, des films (longs et courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

– Compte tenu des « fantaisie » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de Vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Les programmes de TV5 Monde

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes