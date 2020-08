Cinéma… à la télévision (Semaine du 29 août au 4 septembre)

Effacer l’historique, la nouvelle comédie du tandem Benoît Delépine/Gustave Kervern, est sortie mercredi dans les salles de cinéma. En parallèle, les chaînes de Canal proposent de (re)voir plusieurs de leurs films (Louise-Michel, Le Grand Soir, Avida).

Toujours du côté du petit écran de la télévision… une nouvelle sélection de films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Samedi 29

Thelma de Joachim Trier (2017 – 1h56).Thelma, une jeune et timide étudiante, vient de quitter la maison de ses parents, située sur la côte ouest de Norvège, pour aller étudier dans une université d’Oslo. Le réalisateur de Oslo 31 août, nous plonge dans l’univers mental d’une jeune fille, élevée dans une famille norvégienne très religieuse. OCS City à 18h45

Louise-Michel de Benoît Delépine et Gustave Kervern (2008 – 1h30). Un patron délocalise son usine de textiles et déménage ses machines en une nuit sans prévenir les ouvrières. Celles-ci décident de mettre leurs indemnités en commun pour payer un tueur professionnel, chargé d’assassiner le patron indigne. Canal + Family à 22h30.

Dimanche 30

Julie et Julia de Nora Ephron (2009 – 2h00). Julia Child est la femme qui a changé la façon de cuisiner de l’Amérique. Mais en 1948, elle n’est encore qu’une Américaine anonyme vivant en France. Le travail de son mari les a amenés à s’installer à Paris et Julia cherche activement une occupation. Elle se prend de passion pour la cuisine française… Avec Meryl Streep, Amy Adams, Stanley Tucci. Arte à 20h50

Le Grand Soir de Benoît Delépine et Gustave Kervern (2012 – 1h30). Jean-Pierre vend des matelas en mousse dans le magasin d’une zone commerciale. Quand sa femme le quitte et que son employeur le licencie, il adopte le mode de vie de son frère, le plus vieux punk à chien d’Europe. Avec Benoît Poelvoorde, Albert Dupontel, Brigitte Fontaine et Areski Belkacem. Canal+ Cinéma à 22h30

Lundi 31

Corporate de Nicolas Silhol (2017 – 1h35). Une plongée en forme de thriller social au cœur du monde de l’entreprise et des mécanismes de harcèlement d’un « management » prêt à tout pour « dégrossir » les effectifs… Avec Céline Sallette, Lambert Wilson, Stéphane De Groot, Violaine Fumeau. 1er long métrage. OCS Choc à 20h40

Tu mérites un amour de Hafsia Herzi (2019 – 1h40). Le 1er film derrière la caméra de l’actrice fétiche d’Abdelatif Kéchiche. Comme le titre l’indique, il s’agit d’une histoire d’amour. Semaine de la Critique – Cannes 2019. Canal+ Cinéma à 20h50

Avida de Benoît Delépine et Gustave Kervern (2006 – 1h20). À la suite du décès accidentel de son employeur, un sourd-muet se retrouve embarqué par deux toxicomanes dans un étrange trafic d’animaux… Canal+ Cinéma à 22h30

L’Empereur de Luc Jacquet (2017 – 1h25). Douze ans après La marche de l’empereur, le documentariste retrouve l’Antarctique et les manchots. France 3 à 22h50.



Mardi 01

Le miracle du Saint inconnu de Alaa Eddine Aljem (2019 – 1h40). Poursuivi par la police après avoir commis un braquage, un voleur enterre son magot au sommet d’une butte. Dix ans après, il est de retour pour récupérer le butin, mais il n’est pas au bout de ses surprises… 1er film. Semaine de la Critique – Cannes 2019. Ciné+ Club à 20h50.

Mercredi 02

Adieu Berthe de Denis Podalydès (2011 – 1h36). Armand ne se remet pas du décès de sa grand-mère, dont deux maisons de pompes funèbres se disputent les funérailles… Avec Denis et Bruno Podalydes, Michel Vuillermoz, Isabelle Candelier, Pierre Arditi et Valérie Lemercier. Arte à 20h55

Clemency de Chinonye Chukwu (2019 – 1h47). Bernadine Williams (Alfre Woodward), directrice des opérations dans le couloir de la mort d’une prison tente de plus en plus de colmater les fissures de son mal-être. Encore un mystère de la distribution ! Malgré un Grand Prix au Festival de Sundance, le film n’est pas sorti dans les salles. OCS City à 22h30.

Jeudi 03

Under the skin de Jonathan Glazer (2014 – 1h50). Sans nom, sans lieu, une jeune femme déambule, souvent au crépuscule ou en pleine nuit, dans les brumes et dans des coins isolés d’Ecosse. « SF » avec Scarlett Johansson (en extraterrestre), Jeremy McWilliams, Paul Brannigan. OCS City à 18h50

J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin (2019 – 1h20). Une main à la recherche du corps dont elle été accidentellement séparée. Animation. Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, Grand Prix du Festival d’Annecy en 2019 et deux César en 2020. Canal + Cinéma à 20h50

Les Hirondelles de Kaboul de Zabou Breitman et Eléa Gobbé-Mévellec. Animation. Une adaptation du livre de Yasmina Khadra. Sélection Un Certain Regard – Cannes 2019. Canal + Cinéma à 22h10.

Vendredi 04

Mischka de et avec Jean-François Stévenin (2001). Comédie dramatique avec également Jean-Paul Roussillon, Rona Hartner et Salomé Stévenin, Ciné+Club à 20h50



Une série :

Clap de fin pour The Killing . Arte diffuse ce jeudi 3 septembre les quatre derniers épisodes de la 3e (et dernière) saison. Jeudi, à 20h55

Pour les Abonné(e)s d’OCS : Lovecraft Country . Produite par JJ Abrams (Star Wars, Mission Impossible, Lost) et Jordan Peele (Us, Get Out), cette série est l’adaptation du roman de Matt Ruff. Atticus Freeman, un jeune vétéran Afro-Américain de la guerre de Corée part à la recherche de son père disparu. Dans ce voyage au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 50, il devra faire face au racisme ambiant et à des créatures terrifiantes tout droit sorties des nouvelles de Lovecraft… OCS City, le lundi à 21h00.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :



Samedi 29

Cul-de-sac de Roman Polanski (1966 – 1h50). Deux gangsters tombent en panne de voiture sur une presqu’île. La marée montant, ils s’immiscent dans la vie de deux châtelains, seuls propriétaires de l’île. Avec Françoise Dorléac, Donald Pleasence et Lionel Stander. Ciné+ Classic à 20h50.

Dimanche 30

The Crying Game de Neil Jordan (1992 – 1h47). Un soldat britannique, Jody, enlevé par l’IRA après avoir été séduit par une de leurs activistes, se lie avec son geôlier, Fergus. Lors d’une intervention de l’armée britannique, Jody est tué mais Fergus parvient à s’enfuir. Rescapé, il se réfugie à Londres et tente de commencer une nouvelle vie, mais il ne peut oublier Jody et la promesse qu’il lui a faite : retrouver sa compagne, Dil. Oscar du Meilleur scénario original en 1993. OCS City à 18h45.

Lundi 31

Nous ne vieillirons pas ensemble de Maurice Pialat (1971 – 1h41). Avec Marlène Jobert , Jean Yanne et Macha Méril. Présentation de Jean Douchet . OCS Géants à 20h40

Le Président d’Henri Verneuil (1961 – 1h45). Un chef de gouvernement à la retraite tente d’empêcher un politicien lié aux puissances d’argent d’accéder au pouvoir… Face-à-face de haute volée entre Jean Gabin et Bernard Blier. Dialogues de Michel Audiard, d’après le roman de Georges Simenon . Arte à 20h55.

Mardi 01

Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat (1987 – 1h33).Avec Sandrine Bonnaire et Gérard Depardieu. Si la remise de la Palme d’Or au Festival de Cannes 1987 fut sifflée par une partie du public, Maurice Pialat ne resta pas de marbre … OCS Géants à 22h30

Soirée simiesque sur TCM Cinéma ce mardi :

La Planète des Singes de Franklin J.Schaffner (1968 – 1h50). Avec Charlton Heston et Kim Hunter. Voir également : Pierre Boulle à propos de son roman . A 20h50

Le Secret de la Planète des Singes de Ted Post (1970 – 1h35). L’astronaute Brent (James Franciscus) part en mission pour secourir Taylor (Charlton Heston). A 22h40.

Jeudi 03

Dead Again de Kenneth Branagh (1991 – 1h43). Un détective de Los Angeles, spécialisé dans la recherche de personnes disparues est chargé du cas mystérieux d’une jeune femme amnésique. Celle-ci fait des cauchemars évoquant le meurtre d’une pianiste à la fin des années 1940. Avec Kenneth Branagh, Emma Thompson, Derek Jacobi et Andy Garcia. Kenneth Branagh n’était pas encore devenu un « réalisateur hollywoodien » ni un vilain oligarque russe… OCS Choc à 14h15

Hier, aujourd’hui et demain de Vittorio De Sica (1963 – 1h55). Comédie italienne avec Sophia Loren et Marcello Mastroianni. Ciné+ Classic à 20h50

Sophia Loren une destinée particulière de Julia Bracher (2018).Documentaire. Ciné+ Classic à 22h45.

Vendredi 04

Faites sauter la banque de Jean Girault (1964 – 1h26). Comédie avec Louis de Funès, Jean-Pierre Marielle et Georges Wilson. Ciné+Classic à 20h50



Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Canal + propose en replay les deux versions de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, celle de 3 heures pour le cinéma et celle de 6 heures, en plusieurs épisodes, destinée à la télévision ( présentation de Claudia Hébert , lors d’une diffusion à la télévision québécoise).

Sur France.tv, en accès libre, pendant quelques semaines, des films (longs et courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Compte tenu des « fantaisie » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquets cinéma

Bons films et… prenez bien soin de vous !

