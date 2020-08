Cinéma… à la télévision (Semaine du 22 au 28 août)

Tenet tient bon ! Mulan sera réservé aux abonné(e)s de Disney+, Wonder Woman 1984 a les chocottes (report à octobre 2020) et Bronx, le nouveau polar d’Olivier Marchal, a pris le chemin de Netflix. Cependant, Tenet , son réalisateur Christopher Nolan ( Dunkerque , Interstellar ) et Warner tiennent bon, le film sortira bien dans les salles dès lundi prochain (pour quelques avant-premières) puis mercredi. De quoi redonner un peu de baume au cœur des exploitants de salles qui doivent faire face à un été catastrophique.

Du côté du petit écran de la télévision, nous vous proposons cette semaine encore une nouvelle sélection de films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Montée des marches pour l’équipe du Mal de pierres de Nicole Garcia – Festival de Cannes 2016 – Crédit photo : Philippe Prost



Samedi 22

Mal de pierres de Nicole Garcia (2016 – 1h55). Gabrielle a grandi dans la petite bourgeoisie agricole où son rêve d’une passion absolue fait scandale. Avec Marion Cotillard et Louis Garrel. Festival de Cannes 2016 . OCS Max à 20h40.

Dimanche 23

Public Enemies de Michael Mann (2009 – 2h13). Le parcours criminel de John Dillinger, braqueur de banque hors pair qui a sévi à de nombreuses reprises dans l’Amérique des années 1930. Avec Johnny Depp, Christian Bale et Marion Catillard, ni pirate ni Batman. OCS Max à 20h40.

Le voyage de Ricky de Toby Genkel et Reza Memari (2017 – 1h24).Un petit moineau se prend pour une cigogne et entrepend un long voyage vers l’Afrique. Film d’animation belgo-allemand et comédie familiale. France 4 à 21h05.

Lundi 24

The Duchess de Saul Dibb (2008 – 1h50). Mariée à 17 ans au riche et puissant duc de Devonshire, Georgiana séduit très vite la haute société par sa beauté éblouissante, son esprit et son appétit de vivre. Pourtant, derrière cette image flamboyante, se cache une femme avide d’être aimée, délaissée par son époux… Avec Keira Knightley, Ralph Fiennes, Dominic Cooper, Charlotte Rampling, Ciné+ Emotion à 20h50

Le secret de la chambre noire de Kiyoshi Kurosawa (2015 – 2h06). L’assistant d’un photographe tente de mettre un terme à l’emprise que ce dernier exerce sur sa fille. Avec Tahar Rahim, Constance Rousseau et Oliver Gourmet. Arte à 22h30.

Mardi 25

Drive de Nicolas Winding Refn (2011- 1h36). Un cascadeur se métamorphose à la nuit venue : il devient pilote de voitures pour le compte de la mafia. La combine est bien rodée jusqu’au jour où l’un des casses tourne mal… Avec Ryan Gosling et Carey Mulligan. OCS Choc à 20h40

Alpha – The right to kill de Brillante Mendoza (2018 – 1h30) Dans les quartiers pauvres de Manille, la lutte antidrogue fait rage. Un officier de police et un petit dealer devenu indic tentent de faire tomber l’un des plus gros trafiquants de la ville… OCS Choc à 22h20.

Mercredi 26

Première année de Thomas Lilti (2018 – 1h32). Comédie dramatique avec Vincent Lacoste et Thomas Lebghil. L’amitié de deux étudiants en 1ère année de médecine. Ciné+ Premier à 20h50

Un beau soleil intérieur de Claire Denis (2017 – 1h34). Isabelle, la cinquantaine sensuelle et émotive, désespère de revivre une grande histoire d’amour. Comédie sentimentale avec Juliette Binoche, Xavier Beauvois, Philippe Katerine, Josiane Balasko, Sandrine Dumas, Nicolas Duvauchelle… Arte à 20h55

Jeudi 27

Le Client d’Asghar Farhadi (2016 – 1h58). Emad et Rana sont contraints de quitter leur appartement du centre de Téhéran en raison d’importants travaux menaçant l’immeuble. Ils emménagent dans un nouveau logement. Un incident en rapport va bouleverser la vie du jeune couple… Prix du scénario et d’interprétation masculine au Festival de Cannes 2016. OCS City à 20h40.

Prix du Scénario et Prix d’interprétation masculine pour Le Client – Festival de Cannes 2017 – Crédit photo : Philippe Prost

Vendredi 28

Dans les forêts de Sibérie de Safy Nebbou (2016 – 1h35) Pour assouvir un besoin de liberté, Teddy décide de partir loin du bruit du monde et s’installe seul dans une cabane, sur les rives gelées du lac Baïkal… Avec Raphaël Personnaz. OCS City à 18h20

Shutter Island de Martin Scorsese (2010 – 2h12). En 1954, le marshal Teddy Daniels et son coéquipier Chuck Aule sont envoyés enquêter sur l’île de Shutter Island, dans un hôpital psychiatrique où sont internés de dangereux criminels. L’une des patientes, Rachel Solando, a inexplicablement disparu. Avec Leonardo DiCaprio, Ben Kingsley et Max Von Sydow. OCS Max à 20h40

Miracle à Santa Anna de Spike Lee (2008 – 2h33). En 1983, Hector Negron, un employé de la poste sexagénaire, ancien sergent de l’armée américaine, abat un immigré italien venu acheter des timbres. Au cours de l’enquête, il s’avère que ce meurtre serait en fait lié à des événements survenus en Toscane durant la Seconde Guerre mondiale… Une page d’Histoire oubliée. Spike Lee évoque les soldats noirs qui ont combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et filme également d’impressionnantes scènes de guerre. Ciné+ Frisson à 20h50.

Mammuth de Gustave Kervern et Benoît Delépine (2010 – 1h32). « Comédie grolandaise » avec Gérard Depardieu, Yolande Moreau, Isabelle Adjani, Benoît Poelvoorde, Siné. Canal+ Cinéma à 22h10.

Une série :

The Killing . Jeune flic de Copenhague, Sara Lund se prépare à déménager à Stockholm avec son compagnon. Mais la disparition d’une lycéenne vient contrecarrer son projet… Série danoise avec Sophie Grøbel, SørenMalling et Lars Mikkelsen. Arte diffuse les trois saisons originales, le jeudi, à 20h55

Pour les Abonné(e)s d’OCS : Lovecraft Country . Produite par JJ Abrams (Star Wars, Mission Impossible, Lost) et Jordan Peele (Us, Get Out), cette série est l’adaptation du roman de Matt Ruff. Atticus Freeman, un jeune vétéran Afro-Américain de la guerre de Corée part à la recherche de son père disparu. Dans ce voyage au cœur de l’Amérique ségrégationniste des années 50, il devra faire face au racisme ambiant et à des créatures terrifiantes tout droit sorties des nouvelles de Lovecraft… OCS City, le lundi à 21h00.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese – Crédit photo : Philippe Prost



Samedi 22

Doucement les basses de Jacque Deray (1971 – 1h22). Le réalisateur quitte son registre habituel (le policier), pour la comédie. Simon Médieu est depuis quelques années un prêtre bien tranquille dans une petite ville de Bretagne. Il a quitté une vie turbulente pour rentrer dans les ordres à la mort de sa femme, Rita. Un jour, un homme vient lui annoncer que Rita est toujours vivante… Avec Alain Delon, Nathalie Delon , Paul Meurisse et Paul Préboist. OCS Géants à 15h35

Le Gitan de José Giovanni (1975 – 1h38). Hugo Senart, dit «le Gitan», condamné pour cambriolage, a réussi à s’évader de prison. Il volait pour donner l’argent aux siens. Par tous les moyens, il tente de réparer les injustices faites à sa communauté… Avec Alain Delon, Annie Giradot, Paul Meurisse et Marcel Bozzuffi. OCS Géants à 22h00

C’était des hommes de Fred Zinnemann (1950 – 1h25). La lente réinsertion d’un soldat américain blessé de guerre et devenu paraplégique. Avec Marlon Brando (dont c’était le 1er grand rôle), Teresa Wright, Everett Sloane. Ciné+ Classic à 20h50.

Dimanche 23

Guerre et Paix de King Vidor (1956 – 3h19). Une adaptation du célèbre roman de Tolstoï. Avec Henry Fonda, Audrey Hepburn, Mel Ferrer et Vittorio Gassman. OCS Géants à 20h40.

Cuisine et dépendances de Philippe Muyl (1993 – 1h30). Avec Jean-Pierre Bacri, Zabou Breitman, Agnès Jaoui, Sam Karmann, Jean-Pierre Darroussin, Laurent Benoit. L’adaptation de la pièce de théâtre écrite par Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri. France 2 à 22h40

Soirée Meryl Streep sur Arte : Out of Africa de Sydney Pollack (1985 – 2h40). Adaptation du roman de Karen Blixen. Avec Robert Redford. A 20h55.

Meryl Streep, mystères et métamorphoses de Charles-Antoine de Rouvre (2020 – 52 mn). Documentaire. A 23h30

(Karen Blixen le songe d’une nuit africaine d’Elisabeth Kapnist (2017). Documentaire. A 0h25).

Lundi 24

Les guichets du Louvre de Michel Mitrani (1974 – 1h32). Le 16 juillet 1942, dans un Paris occupé, Paul, un étudiant aux sympathies anarchistes, est averti que la police française prépare une gigantesque rafle dans les quartiers juifs de Paris… Avec Christine Pascal, Christian Rist, Michel Auclair et Michel Robin. Présentation du film par Bertrand Tavernier .Arte à 20h55

Mercredi 26

Pépé le Moko de Julien Duvivier (1936 -1h34). Chef d’une bande de malfaiteurs, Pépé le Moko s’est réfugié dans la casbah d’Alger, où la police n’ose le chercher, car sa capture y serait trop difficile. Mais l’inspecteur Slimane s’est juré d’avoir sa peau… Avec Jean Gabin, Mireille Balin, Gabriel Gabrio, Line Noro, Lucas Gridoux. Ciné+Classic à 20h50

Shalako d’Edward Dmytryk (1968 – 1h53). Western germano-britannique (pourquoi pas…) au casting étonnant : Sean Connery, Brigitte Bardot, Stephen Boyd, Jack Hawkins, Peter Van Eyck. TCM Cinéma à 20h50.

Jeudi 27

Gatsby la Magnifique de Jack Clayton (1974 – 2h17).Avec Robert Redford, Mia Farrow et Bruce Dern. D’après le roman de F. Scott Fitzgerald et sur un scénario signé Francis Ford Coppola, le film a remporté deux Oscars en 1975. OCS Géants à 22h45.

Vendredi 28

L’As de pique de Milos Forman (1964 – 1h26). Un récit autobiographique où le cinéaste signe une œuvre frondeuse, dans l’esprit de la Nouvelle Vague française (improvisation et humour) qui annonçait l’explosion du Printemps de Prague. OCS Géants à 20h40.



Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv . Toujours sur Arte.tv, encore quelques jours (jusqu’à la fin du mois) pour suivre le cycle Trèsors du Cinéma asiatique , qui se poursuit à l’antenne, mais aussi en exclusivité sur le site Arte.tv. Au programme, 5 longs métrages et un documentaire : A Touch of Zen de King Hu (1969 – 173mn), Tokyo Drifter de Seijun Suzuki (1966 – 83 mn), Mr Long de Sabu (2017, 2h04), Blind Woman’s Curse de Teruo Ishii (2020 – 82mn), Ichi – La femme samouraï de Fumihiko Sori (2008 – 115mn) et un documentaire, Yakuza Eiga de Yves Montmayeur, sur le cinéma yakuza.

Canal + propose en replay les deux versions de Fanny et Alexandre d’Ingmar Bergman, celle de 3 heures pour le cinéma et celle de 6 heures, en plusieurs épisodes, destinée à la télévision ( présentation de Claudia Hébert , lors d’une diffusion à la télévision québécoise).

Sur France.tv, en accès libre, pendant quelques semaines, des films (longs et courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Compte tenu des « fantaisie » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de vous ! 😉



Philippe Descottes