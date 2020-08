Cinéma… à la télévision (Semaine du 8 au 14 août)

Du côté du petit écran de la télévision, nous vous proposons une nouvelle sélection de films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…



Samedi 8

La Grande Bellezza de Paolo Sorrentino (2013). Jep Gambardella (interprété par un excellent Toni Servillo), 65 ans, écrivain et journaliste, indolent et désenchanté, les yeux perpétuellement imbibés de gin tonic, assiste au défilé d’une humanité creuse et défaite, puissante et déprimante. A l’arrière plan, Rome, l’été. Splendide et indifférente. Comme une diva morte.Ciné + Emotion à 15h40.

Babel d’Alejandro Gonzáles Iñarritu (2005 – 2h20). Dernier volet d’une trilogie après Amours chiennes et 21 Grammes . Prix de la Mise en scène à Cannes en 2006. Ciné+ Emotion à 20h50.

Vaillant, pigeon de combat de Gary Chapman (2005 – 1h15). Film d’animation. Canal+ Family à 20h50

Dimanche 9

L’Ange de Luis Ortega (2018 – 1h50). Thriller sur un tueur en série argentin de 17 ans… Avec Lorenzo Ferro et Cecila Roth. OCS City à 20h40

King Kong de Peter Jackson (2005 – 3h05). Avec Naomie Watts, Jack Black et King Kong bien entendu. Moins de charme que la version de Ernest B. Schoedsack, et Merian C. Cooper de 1933, mais nettement mieux que le remake de John Guillermin de 1976. Depuis, les effets spéciaux étaient entrés dans une autre dimension. France 2 à 22h45

Lundi 10

Los Silencios de Beatriz Seigner (2018 – 1h30). Le portrait d’une famille colombienne ravagée par la guerre et qui tente de se reconstruire. Ciné+ Club à 20h50

Mardi 11

Adults in the room de Constantin Costa-Gavras (2019 – 2h10). La Grèce en 2015. Le nouveau gouvernement de gauche tente de s’opposer aux instances européennes et aux mesures d’austérité qu’elles ont imposées. Une adaptation du livre de Yanis Varoufakis, qui fut le Ministre des Finances de ce gouvernement. A la fois thriller et film politique. Canal + à 21h00

Louise Michel, la rebelle de Solveig Anspach (2009). Avec Sylvie Testut dans le rôle de Louise Michel , figure de la Commune, déportée en Nouvelle-Calédonie. France Ô à 20h50.



Mercredi 12

Eloge de l’Amour de Jean-Luc Godard (2001 – 1h35). « Les films devraient avoir un début, un milieu et une fin, mais pas forcément dans cet ordre » Jean-Luc Godard.«Essai cinématographique » avec Bruno Putzulu, Cécile Camp, Jean Davy. Ciné+Club à 19h14

Youth de Paolo Sorrentino (2015). Fred et Mick, deux vieux amis approchant les quatre-vingts ans, profitent de leurs vacances dans un bel hôtel au pied des Alpes. Fred, compositeur et chef d’orchestre, est désormais à la retraite, tandis que Mick, réalisateur, travaille toujours, s’empressant de terminer le scénario de son dernier film… Avec Michael Caine et Harvey Keitel. Arte à 20h55

Vice de Adam McKay (2018 – 2h10). Avec Christian Bale et Amy Adams.Portrait satirique de Dick Cheney, vice-président de GW Bush Jr. Ciné+ Premier à 20h50

Buenos Aires 1977 d’Israel Adrian Caetano (2006- 1h40). Des matons au service du gouvernement militaire argentin font irruption chez Claudio Tamburrini, un jeune gardien de but. Après une série d’accusations, il est amené de force dans un centre clandestin de détention. OCS City à 22h40.



Jeudi 13

Neruda de Pablo Larrain (2016 – 1h43). Avec Luis Gnecco et Gael Garcia Bernal. Un biopic anticonformiste sur le poète chilien Pablo Neruda. OCS City à 20h40

(la sortie dans les salles du nouveau film de Pablo Larrain, Ema , est prévue pour le 2 septembre)

Vendredi 14

Détective Dee III: la légende des Rois célestes de Tsui Hark (2018 – 2h06). Film d’action. Une vague de crimes perpétrée par des guerriers masqués terrifie l’Empire de la dynastie des Tang. OCS Max à 20h40

La Forteresse de Hwang Dong-hyuk (2017 – 2h20).Film d’action. Hiver 1636. Alors que la Chine tente d’asservir l’Asie, le roi Injo et ses hommes refusent de se soumettre, retranchés dans une forteresse dans les montagnes. OCS Max à 22h50.

Une série :

The Killing . Jeune flic de Copenhague, Sara Lund se prépare à déménager à Stockholm avec son compagnon. Mais la disparition d’une lycéenne vient contrecarrer son projet… Série danoise avec Sophie Grøbel, SørenMalling et Lars Mikkelsen. Arte diffuse les trois saisons originales, le jeudi, à 20h55



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir)

Samedi 8

Sugarland Express de Steven Spielberg (1974). Road movie avec Goldie Hawn et William Atherton. TCM Cinéma à 23h05

Dimanche 9

Alexandre le Bienheureux d’Yves Robert (1968 – 1h31). Alexandre (Philippe Noiret) est à bout de force à cause des travaux que lui impose son épouse tyrannique pour entretenir la ferme. Un jour cependant un événement va lui permettre de savourer la vie comme il l’entend… Délicieusement subversif. OCS Géants à 13h45

Dune de David Lynch (1984 – 2h15). Adaptation partielle et décriée du roman de Frank Herbert . Avec Kyle MacLachlan, Brad Dourif et Sting. Arte à 21h00

Dune de Jodorowsky de Frank Pavich (2013 – 1h30). Dès 1975, Alejandro Jodorowsky ( Poesia sin fin ) souhaitait adapter le livre. Il renonça finalement au projet, mais ses idées et le travail préparatoire n’ont pas été perdus pour tout le monde… Ce remarquable documentaire revient sur ces péripéties. Arte à 23h15

Lundi 10

Un aller simple José Giovanni (1971 – 1h52). Policier avec Jean-Claude Bouillon, Nicoletta et Mauricde Garrel. OCS Géants à 20h40

La Fille Rosemarie de Rolf Thiele (1958 – 1h35). L’ascension d’une prostituée dans l’Allemagne d’après-guerre (ex-RFA) et un réquisitoire contre « le miracle économique ». Avec Nadja Tiller, Peter Van Eyck et Gert Fröbe. Arte à 20h55

La Forteresse cachée d’Akira Kurosawa (1958 – 2h15). Avec l’immense Toshiro Mifune. George Lucas a déclaré s’être inspiré de ce Classique pour… Star Wars (1977). Arte à 22h30.

Mardi 11

Un Homme et une Femme de Claude Lelouch (1968 – 1h40). Anne ne se remet pas de la disparition de son mari, mort dans un accident. De son côté, Jean-Louis n’arrive pas à oublier sa femme, qui s’est suicidée. Un dimanche, Anne fait la connaissance de Jean-Louis… OCS Géants à 20h40

Mercredi 12

Les Compères de Francis Veber (1983). Deuxième comédie du duo Depardieu/Richard après La Chèvre et avant Les Fugitifs. France 4 à 21h00

Soirée western avec John Wayne sur OCS Géants :

Hondo l’homme du désert de John Farrow (1953 – 1h20) Avec Geraldine Page et Ward Bond. A 20h40

Les quatre fils de Katie Elder d’Henry Hathaway (1965 – 2h00). Avec Dean Martin. A 22h00

Jeudi 13

L’Equipage d’Anatole Litvak (1935 – 1h40). Durant la Première Guerre mondiale, un officier devient l’amant d’une femme dont il ne tarde pas à faire la rencontre de l’époux au front. Durant la Première Guerre mondiale, un officier devient l’amant d’une femme dont il ne tarde pas à faire la rencontre de l’époux au front. Avec Annabella, Charles Vanel et Jean-Pierre Aumont. OCS Géants à 15h45.

Vendredi 14

L’Audition de Milos Forman (1964). L’un des premiers films du cinéaste tchèque. OCS Géants à 20h40.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv . A noter que le cycle Trèsors du Cinéma asiatique , inauguré avec Une Femme dans la tourmente , se poursuit à l’antenne, mais aussi en exclusivité sur le site Arte.tv. Au programme, 5 longs métrages et un documentaire que l’on peut visionner jusqu’à la fin du mois d’août :

A Touch of Zen de King Hu (1969 – 173mn), Tokyo Drifter de Seijun Suzuki (1966 – 83 mn), Mr Long de Sabu (2017, 2h04), Blind Woman’s Curse de Teruo Ishii (2020 – 82mn), Ichi – La femme samouraï de Fumihiko Sori (2008 – 115mn) et un documentaire, Yakuza Eiga de Yves Montmayeur, sur le cinéma yakuza.

Sur France.tv, en accès libre, pendant quelques semaines, des films (longs et courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Compte tenu des « fantaisie » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Philippe Descottes