Cinéma… à la télévision (Semaine du 25 au 31 juillet)

Du côté du petit écran de la télévision, nous vous proposons une nouvelle sélection de films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Samedi 25

Démineurs de Kathryn Bigelow (2008). Le quotidien d’une petite équipe de démineurs pendant la seconde guerre d’Irak (2003/2011. Bush Jr). Fiction aux accents documentaires. Sa sélection à la Mostra de Venise (2008) avait fait polémique. Le film a obtenu néanmoins 6 Oscars (sur 9 nominations) en 2010. Kathryn Bigelow est ainsi devenue le première femme à recevoir l’Oscar de la meilleure réalisation. OCS Choc à 13h25

L’Avenir de Mia Hansen-LØve (2016). Nathalie (Isabelle Huppert), la cinquantaine, est prof de philosophie. La mort de sa mère et une séparation l’amènent à se remettre en question. Elle doit réinventer sa vie. Ours d’argent du Festival de Berlin 2016. OCS Max à 22h30.

Dimanche 26

Little Miss Sunshine de Jonathan Dayton/Valerie Faris (2006). Avec Abigail Breslin, Greg Kinnear, Paul Dano (bien jeune…), Toni Collette, Steve Carell, Alan Arkin… et le combi VW ! Une famille de losers traverse l’Amérique pour conduire la benjamine à un concours de mini-miss… Une comédie, un « road movie » et une satire sociale. Découvert à Sundance, 2 Bafta, 2 Oscars, Grand Prix à Deauville et César du meilleur film étranger. Arte à 21h00

La Fille inconnue des frères Dardenne (2016). Le portrait d’une jeune femme, médecin généraliste, confrontée au remord qui la hante de n’avoir pas ouvert sa porte à une jeune fille en danger. Avec Adèle Haenel. Sélection officielle Festival de Cannes 2016. France 2 à 22h50.



Lundi 27

Good night and Good luck de George Clooney (2005). Le combat d’un présentateur de télé américain des années 1950 contre le maccarthysme. L’acteur-réalisateur e comédien rend hommage à Edward R. Murrow présentateur-vedette d’un magazine d’information sur la chaîne CBS dans les années 1950 et à son père, Nick Clooney, lui aussi journaliste et animateur sur le petit écran. Arte à 15h00

Détroit de Kathryn Bigelow (2017). Avec John Boyega,Will Poulter, Algee Smith, Jacob Latimore. La réalisatrice est toujours dans l’action et se penche à nouveau sur l’histoire des Etats-Unis. Cette fois sur les faits qui sont intervenus en 1967 à Détroit : les émeutes raciales et la répression policière. OCS Choc à 20h40

Compañeros de Alvaro Brechner (2018). Avec Antonio de la Torre, Chino Darin (le fils du comédien Ricardo), César Troncoso. 1973 en Uruguay. Le pouvoir est désormais entre les mains de la dictature militaire. Trois opposants politiques sont incarcérés sans procès. Ils tentent de ne pas sombrer dans la folie. D’après l’histoire vraie de José Mujica futur Président (élu) d’Uruguay. A ne pas confondre avec le western de Sergio Corbucci (1970). Ciné+ Club à 8h30.

Mardi 28

L’Echine du Diable de Guillermo Del Toro (2001). Avec Marisa Paredes, Eduardo Noriega, Federico Luppi et Fernando Tielve. Pendant la Guerre civile espagnole, Carlos, 12 ans, est confié à un établissement catholique pour orphelins… Parmi les sources d’inspiration du cinéaste, les bandes dessinées de Carlos Giménez ( Paracuellos ). Cine+ Club à 20h50.

Factory de Yuri Bikov (2019). Les ouvriers d’une usine, jadis gérée par l’Etat russe, réagissent violemment quand le nouveau propriétaire, un oligarque, met l’entreprise en liquidation… Une belle découverte du Festival international du film policier de Beaune 2019. Canal+ Cinéma à 20h50.

Feux rouges de Cédric Kahn (2006). Film noir avec une dispute qui tourne mal dans le couple Carole Bouquet/Jean-Pierre Darroussin… OCS Choc à 22h45.

Mercredi 29

Abracadabra de Pablo Berger (2017). Avec Maribel Verdú, Antonio de la Torre et Priscilla Delgado. Un mélange de comédie, de thriller, de romance et de fantastique. Par le réalisateur de Blancanieves. Les deux films sont cependant très différents. Ciné+ Premier à 19h15.

Les Oiseaux de passage de Ciro Guerra et Cristina Gallego (2018). Dans les années 1970, en Colombie, une famille d’indigènes Wayuu commence à vendre de la marijuana à de jeunes hippies américains. Les narcotrafiquants s’en mêlent…Thriller mais également un western et une « tragédie grecque ». Ciné+ Club à 20h50

Toni Erdmann de Maren Ade (2016). Un père fantasque retrouve sa fille un peu trop sérieuse… Avec Peter Simonischek et Sandra Hüller. L’une des bonnes surprises cannoises de 2016. Arte à 20h55



Jeudi 30

Gangs of New-York de Martin Scorsese (2002). En 1846, les Dead Rabbits, des immigrés irlandais, et les Natifs se disputent le contrôle de Five Points, un quartier de New York. Avec Leonardo DiCapiro Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz et Liam Neeson. OCS Max à 16h45

Angèle et Tony d’Alix Delaporte (2011). Mère célibataire, Angèle débarque un jour dans la vie de Tony, marin pêcheur solitaire en Normandie. Avec Clotilde Hesme et Grégory Gadebois. Le 1er long métrage de la réalisatrice. Ciné+ Emotion à 17h40

Her de Spike Jonze (2014). Avec Joaquin Phoenix, Amy Adams et la voix de Scarlett Johansson. Dans un futur proche, un écrivain public, dépressif depuis la rupture avec sa femme, installe un nouveau système d’exploitation sur son ordinateur… OCS Max à 23h10.

Vendredi 31

Bullhead de Michael R. Roskam (2011). Les déboires d’un éleveur avec la mafia des hormones… Le 1er film du réalisateur et la révélation de Matthias Schoenaerts. Ciné+ Frisson à 15h10.



Une série :

The Killing . Jeune flic de Copenhague, Sara Lund se prépare à déménager à Stockholm avec son compagnon. Mais la disparition d’une lycéenne vient contrecarrer son projet… Série danoise avec Sophie Grøbel, SørenMalling et Lars Mikkelsen. Arte diffuse les trois saisons originales, le jeudi, à 20h55.

Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 25

Arizona Dream d’Emir Kusturica (1993). Kusturica est en voyage aux Etats-Unis, le temps d’un tournage en Arizona… Une coprod franco/américaine mais le cinéaste a gardé sa liberté de création. Avec Johnny Depp, Jerry Lewis, Faye Dunaway, Lili Taylor, Vincent Gallo. Bande originale : Goran Bregovic et Iggy Pop . Ours d’Argent du Festival de Berlin 1993. Ciné+ Club à 9h00 (ou dimanche à 20h50).

Dimanche 26

La Marseillaise de Jean Renoir (1938). Le deuxième film de Jean Renoir dédié au Front populaire après La Vie est à nous . Tombée dans l’oubli La Marseillaise a été reconstitué en 1967 par Jean Renoir. Ciné+ Classic à 13h04

Les Dents de la mer de Steven Spielberg (1975). Version restaurée. C’est également l’adaptation du roman de Peter Benchley, lui-même inspiré de faits réels . TCM Cinéma à 18h45

Lundi 27

Soirée détente sur France 3 avec Pierre Richard. Des « rediffs », mais sans pub :

Les Fugitifs de Francis Veber (1986). François Pignon (Pierre Richard) croise Jean Lucas (Gérard Depardieu), un ancien gangster… A 21h05

Le grand blond avec une chaussure noire (1972) d’Yves Robert. Avec Mireille Darc, Bernard Blier, Jean Rochefort et Jean Carmet. A 22h35.

Mardi 28

Magnolia de Paul Thomas Anderson (1999). L’éminent critique de cinéma Roger Ebert écrivait : « Magnolia est un film sur la tristesse et le deuil, sur l’amertume de la vie, sur les enfants maltraités et les adultes qui s’auto-détruisent. Comme le narrateur nous le dit vers la fin : « Même si nous en avons fini avec le passé, le passé lui, n’en a pas fini avec nous« . Avec Julianne Moore, Tom Cruise, Philip Seymour Hoffman, Luiz Guzmàn. Le dernier film (pour le cinéma) de Jason Robards (« Cheyenne »…). Ciné+ Premier à 17h30

Le Massacre de Fort Apache de John Ford (1948). Avec John Wayne, Henry Fonda, Shirley Temple, Ward Bond. 1er volet d’une trilogie consacrée à la cavalerie américaine avec : La Charge héroïque (1949) et Rio Grande (1950). Ciné+ Classic à 20h50

Mercredi 29

Je n’ai pas tué Lincoln de John Ford (1936). Le film s’inspire d’une histoire vraie, celle du docteur Samuel Mudd qui soigna l’assassin d’Abraham Lincoln et fut condamné à la perpétuité… Avec Warner Baxter et Gloria Stuart. TCM Cinéma à 23h55

Vendredi 31

Tigre et Dragon d’Ang Lee (2000). Film d’aventures avec Zhang Ziyi, Chow Yun-Fat et Michelle Yeoh. Chorégraphe des combats, Yuen Woo-ping a également travaillé sur Matrix et Kill Bill. Canal + Family à 18h50

Mo’Better blues de Spike Lee (1990). Avec Spike Lee, Denzel Washington et Wesley Snipes. TCM Cinéma à 20h50

Quai des Orfèvres d’ Henri-Georges Clouzot (1947). Avec Louis Jouvet, Suzy Delair , Bernard Blier, Pierre Larquey. Ciné+ Classic à 22h30.



Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, 21 films (14 longs, 7 courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Compte tenu des « fantaisies » dans les grilles horaires, certains films, de Canal ou d’OCS, diffusés le matin, dans l’après-midi ou au beau milieu de la nuit (…), ont peu de chance d’être vus… Néanmoins, les Abonné(e)s ont encore la solution du replay pour les récupérer sur l’un ou l’autre bouquet cinéma.

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes