Cinéma… à la télévision (Semaine du 18 au 24 juillet)

Faute d’être au Festival de Cannes, Eté 85 , le nouveau film de François Ozon (qui bénéficie néanmoins du label « Cannes 2020 ») était attendu dans les Salles. Il est sorti mardi, suivi du long-métrage de Philippe Garrel, Le Sel des larmes .

Du côté du petit écran de la télévision, nous vous proposons une nouvelle sélection de films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, ainsi que des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits…

Samedi 18

La révolution silencieuse de Lars Kraume (2018). En 1956, en RDA, des lycéens sont solidaires des étudiants hongrois qui viennent de se soulever. Quand la petite Histoire croise la grande. Avec Léonard Scheicher, Tom Gramenz et Lena Klenke. OCS Max à 20h40.

Dimanche 19

Mulholland Drive de David Lynch (2001). Hollywood vu par David Lynch. Mystérieux, cauchemardesque, inquiétant, envoûtant… Avec Naomi Watts et Laura Harring. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes et César du Meilleur film étranger. Arte à 20h55

Django d’Etienne Comar (2017). Le film évoque un épisode précis de la vie de Django Rheinardt situé en 1943. Avec Reda Kateb et Cécile de France. France 2 à 21h05

Twelve Years a slave de Steve McQueen (2013). Plaidoyer contre l’esclavage inspiré d’une histoire vraie. Avec Chiwetel Ejiofor, Michael Fassbender, Lupita Nyong’o. Le film a remporté 2 BAFTA, 1 Golden Globe et 2 Oscars. France 2 à 23h00

Escobar de Fernando Leon de Aranoa (2017). Avec Javier Bardem et Penelope Cruz. La relation passionnée entre une journaliste de la télévision et le chef du cartel de Medelin, Pablo Escobar.OCS Choc à 21h40.

Lundi 20

La Camarista de Lila Avilés (2019). Un premier film mexicain qui suit le quotidien d’une femme de chambre dans un hôtel de luxe de Mexico. Ciné+Club à 17h15

Dheepan de Jacques Audiard (2015). Palme d’Or controversée. Avec Anthonythasan Jesuthasan, Kalieaswari Srinivasan, Claudine Vinasithamby et Vincent Rottiers. OCS Choc à 20h40

Mardi 21

Deux très bons polars venus de Chine sur OCS Choc. L’un et l’autre primés au Festival du Film Policier de Beaune.

Une pluie sans fin (2017). De Dong Yue. Il s’agit de son premier long métrage. Grand Prix à Beaune. OCS Choc à 20h40

Black Coal de Diao Yi’nan (2014). Ours d’or à Berlin et Prix du Jury au Festival de Beaune. OCS Choc à 22h35.

Mercredi 22

Les frères Sisters de Jacques Audiard (2018). Western avec John C. Reilly , Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal et Riz Ahmed. OCS Choc à 20h40

Drôles de petites bêtes d’Arnaud Bouron et Antoon Krings (2017). Un grillon saltimbanque essaie de lutter contre une guêpe envahissante… Animation. France 4 à 21h00

Girl de Lukas Dhont (2018). Premier long métrage du réalisateur et scénariste belge. A Cannes, en 2018, il a remporté, entre autres, la Caméra d’Or et le Prix de la critique internationale. Ciné+ Emotion à 20h40.

Jeudi 23

3 zéros de Fabien Onteniente (2002). Comédie sur le milieu du foot business. Pas très éloigné de la vérité à l’époque. Aujourd’hui ? C’est pire… Avec Gérard Lanvin, Gérard Darmon, Samuel Le Bihan et Lorant Deutsch. Canal+ Family à 22h20

Crimson Peak de Guillermo del Toro (2015). Romance gothique et hommage à la Hammer. Avec Mia Wasikowska, Tom Hiddleston et Jessica Chastain. Ciné+ Frisson à 22h40.



Une série :

The Killing . Jeune flic de Copenhague, Sara Lund se prépare à déménager à Stockholm avec son compagnon. Mais la disparition d’une lycéenne vient contrecarrer son projet… Série danoise avec Sophie Grøbel, SørenMalling et Lars Mikkelsen. Arte diffuse les trois saisons originales, le jeudi, à 20h55.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 18

Police Python 357 d’ Alain Corneau . Policier avec Yves Montand et Simone Signoret. Ciné+ Classic à 16h00

Les cicatrices de Dracula de Roy Ward Baker (1979). Une production Hammer avec Christopher Lee garantie sans pour sang vampire ( Présentation Jean-Pierre Dionnet ). Ciné+Classic à 22h20.

Dimanche 19

Les aventures du Capitaine Wyatt de Raoul Walsh (1951).Comme John Wayne James Stewart ou Clint Eastwood, Gary Cooper est lui aussi un cow-boy légendaire. OCS Géants à 19h00

Deux films d’ Yves Boisset peu connus sur Ciné+Classic :

Le saut de l’ange (1971). A l’approche des élections, deux clans s’affrontent… Polar politique avec Jean Yanne, Sterling Hayden et Senta Berger. Ciné+Classic à 20h50

Cran d’arrêt (1970). Un médecin radié de l’ordre pour euthanasie est appelé par un homme pour aider son fils dépressif depuis le suicide de sa compagne… Avec Bruno Cremer, Renaud Verley, Marianne Comtell. Ciné+Classic à 22h20.

Lundi 20

Les Maudits de René Clément (1947). Film de guerre. Huis clos dans un sous-marin allemand. Arte à 20h55

Les assassins sont parmi nous de Wolfgang Staudte (1946). Classique du cinéma allemand à l’ambiance expressionniste. Arte à 22h35.

Mardi 21

Quelques jours avec moi de Claude Sautet (1988). Avec Daniel Auteuil, Jean-Pierre Marielle et Sandrine Bonnaire. Ciné+ Club à 22h15

Mercredi 22

Deux films avec Jacques Dutronc sur Ciné+ Classic :

Violette et François de Jacques Rouffio (1977). Avec également Isabelle Adjani, Serge Reggiani et Lea Massari. Scénario : Jean-Loup Dabadie . Ciné+ Classic à 20h50

Retour à la bien-aimée de Jean-François Adam (1979). Jacques Dutronc donne la réplique à Isabelle Huppert et Bruno Ganz. Ciné+ Classic à 22h25.

Jeudi 23

L’Ecume des jours de Charles Belmont (1968). Avec Jacques Perrin, Sami Frey, Marie-France Pisier et Annie Buron. Adaptation du roman de Boris Vian . Jacques Prévert à propos du film . OCS Géant à 20h40

Le passager de la pluie de René Clément (1970).Quand Marlène Jobert rencontre Charles Bronson… Ciné+ Classic à 20h50.

Vendredi 24

Les compagnons de la marguerite de Jean-Pierre Mocky (1966). Comédie avec Francis Blanche, Michel Serrault et Claude Rich. Ciné+ Classic à 20h50.

Si vous avez manqué (ou si vous souhaitez revoir) Morricone dirige Morricone , le documentaire (concert) est en ligne sur Arte jusqu’au 04 octobre 2020.

Sur Arte.tv toujours, bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement).

Sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, des longs et des courts présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes