Cinéma… à la télévision (Semaine du 11 au 17 juillet)

La semaine qui s’achève aura commencé sur une note très triste… Ennio Morricone s’est éteint dans la nuit de dimanche à lundi à 91 ans. Des chaînes de télévision (Arte, France 3) lui rendent un Hommage mérité (…dommage que ce soit en partie le même jour). Ciné+ à la demande et Canal + proposent de leur côté dix films (9 fictions et 1 documentaire).

Samedi 11

The Third murder d’Hirokazu Kore-Eda (2017). Le cinéaste laisse un temps de côté ses chroniques familiales pour s’intéresser à une intrigue policière… Ciné+ Frisson à 14h15.

Mathias et Maxime de et avec Xavier Dolan (2019). Avec également Gabriel D’Almeida Freitas, Anne Dolan et Catherine Brunet. Comédie romantique. Sélection officielle, en compétition, du Festival de Cannes 2019. Canal+ Cinéma à 20h50

L’Heure zéro de Pascal Thomas. Avec (notamment) Chiara Mastroianni, Laura Smett et Danielle Darrieux. Une comédie policière inspirée d’un roman d’Agatha Christie. Ciné+ Club à 20h50.



Dimanche 12

Morricone dirige Morricone de Giovanni Morricone (2005). Le Maestro dirige l’orchestre et le chœur du Bayerischer Rundfunk qui interprètent ses partitions les plus célèbres. Arte à 19h00

Inside Man, l’homme de l’intérieur de Spike Lee (2006). Film policier avec Denzel Washington, Clive Owen et Jodie Foster. TCM Cinéma à 20h50.

Lundi 13

De battre mon cœur s’est arrêté de Jacques Audiard (2005). Avec Romain Duris, Aure Atika, Niels Arestrup, Emmanuelle Devos. OCS Choc à 20h40

Mardi 14

Blanche comme neige (2019). Anne Fontaine propose une relecture du célèbre conte des frères Grimm. Avec Lou de Laâge, Isabelle Huppert, Vincent Macaigne et Benoît Poelvoorde. Canal + à 21h05

Ali Zaoua, prince de la rue (2001). Le 2e long métrage du cinéaste Nabil Ayouch a qui l’ont doit également Razzia. Ciné+ Club à 22h40

Mercredi 15

Tout ce qu’il me reste de la révolution de Judith Davis (2018). Avec Malik Zidi, Claire Dumas et Mireille Perrier. OCS City à 20h40

La Graine et le Mulet d’Abdellatif Kechiche (2007). Avec Habib Boufares, Hafsia Herzi et Sabrina Ouazani. Prix Louis-Delluc, Prix spécial du jury à la Mostra de Venise en 2007 et quatre César en 2008. Arte à 20h55

Ma vie de courgette de Claude Barras (2016). Très beau film d’animation.France 4 à 21h00

Jeudi 16

Et puis nous danserons de Levan Akin (2019). Film géorgien. Avec Levan Gelbakhiani, Bachi Valishvili, Ana Javakishvili, OCS City à 15h05

De rouille et d’os de Jacques Audiard (2012). Avec Marion Cotillard, Matthias Schoenaerts, Corinne Masiero et Bouli Lanners. OCS Choc à 20h40.

Mandela : un long chemin vers la liberté de Justin Chadwick (2013). Avec Idris Elba et Naomie Harris. Le destin incroyable de Nelson Mandela, icône de la lutte anti-apartheid. Ciné+ Emotion à 20h50

Ma vie avec Liberace de Steven Soderberg (2013). A Hollywood, à la fin des années 70, un dresseur d’animaux fait la connaissance du pianiste Liberace. Avec Michael Douglas et Matt Damon. Ciné+ Club à 20h50.



Une série :

The Killing . Jeune flic de Copenhague, Sara Lund se prépare à déménager à Stockholm avec son compagnon. Mais la disparition d’une lycéenne vient contrecarrer son projet… Série danoise avec Sophie Grøbel, SørenMalling (vu dans Borgen), Lars Mikkelsen. A ne surtout pas confondre avec le remake américain qui porte le même titre et qui date de 2011. Ici, c’est l’original de 2007. Arte diffuse les trois saisons, le jeudi, à 20h55.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir)

Dimanche 12

Pique-nique à Hanging Rock de Peter Weir (1975). En 1900, les jeunes filles d’un pensionnat australien huppé partent en pique-nique à Hanging Rock, la montagne sacré des Aborigènes… Ciné+Club à 20h50

GoldenEye de Martin Campbell (1995). Avec Pierce Brosnan dans le rôle de l’agent 007. Chanson interprétée par… Tina Turner ! France 2 à 22h30

Lundi 13

Le Comte de Monte Cristo de Robert Vernay (1954). Avec Jean Marais. D’après Alexandre Dumas. Les deux parties sont diffusées l’une après l’autre. Arte à 13h35

Il était une fois la révolution de Sergio Leone (1971). Avec James Coburn, Rod Steiger, Romolo Valli. Musique : Ennio Morricone . Arte à 20h55.

Le Professionnel de Georges Lautner (1981). Avec Jean-Paul Belmondo. Musique : Ennio Morricone . France 3 à 21h05.

Il était une fois en Amérique de Sergio Leone (). Avec Robert de Niro, James Woods et Elizabeth McGovern. Musique : Ennio Morricone . Ultime volet de la trilogie des «Il était une fois…». France 3 (après Le Professionnel).

Mardi 14

Avec la peau des autres (1966). Un film (d’espionnage) peu connu de Jacques Deray. Au générique : Lino Ventura, Jean Bouise, Marilù Tolo, Jean Servais. TV5 Monde à 14h05.

New Mexico de Sam Peckinpah (1961). Avec Maureen O’Hara, sans John (Ford), ni John (Wayne), Brian Keith et Steve Cochran. Le 1er film (cinéma) du cinéaste qui le renia néanmoins en raison de plusieurs désaccords. Ciné+ Classic à 22h50

Mercredi 15

Hatari ! de Howard Hawks. Avec John Wayne, Elsa Martinelli, Hardy Krüger et Gérard Blain. OCS Géants à 18h05

Zorba le Grec de Michael Cacoyannis (1964).Avec Anthony Quinn, Alan Bates, Irene Papas, Lila Kedrova. TCM Cinéma à 22h20

Jeudi 16

Pat Garrett et Billy The Kid de Sam Peckinpah (1973). Western avec James Coburn, Bob Dylan, Katy Jurado et Kris Kristofferson. TCM Cinéma à 12h45

French Cancan de Jean Renoir (1954). Avec Jean Gabin, Dora Doll, Maria Felix, Michel Piccoli. OCS Géants à 18h55

Le Tatoué de Denys de La Patellière (1968). Un marchand de tableaux passe un accord avec un ancien légionnaire sur le dos duquel a été tatoué un Modigliani… Avec Jean Gabin et Louis de Funès. Ciné+ Famiz à 20h50.

Vendredi 17

Le Fantôme de la Liberté de Luis Bunuel (1974). Avec Michel Piccoli , Jean Rochefort , Monica Vitti, Julien Bertheau. OCS Géants à 20h40

La Grande Lessive ! de Jean-Pierre Mocky (1968). Avec Bourvil, Francis Blanche, Jean Poiret, Roland Dubillard et Roger Lumont . Un professeur de lettres part en guerre contre la télévision. Mordant et sarcastique.Un Mocky quoi. Ciné + Classic à 20h50.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, 21 films (14 longs, 7 courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Philippe Descottes