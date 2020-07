Après La Bonne épouse , La Communion , Un Fils , L’Ombre de Staline et Cancion sin nombre , évoqués la semaine dernière, Benni le premier long métrage de fiction de la réalisatrice Nora Fingscheidt, s’ajoute aux films que nous vous invitons à aller voir dans les salles. Selon les estimations, du lundi 22 juin au dimanche 28 juin, près d’1 million de tickets ont été vendus pendant ces 7 jours. On est loin des chiffres du mois de juin des dernières années, avec 1,5 million d’entrées par semaine, mais les exploitants, en particulier les indépendants, ont quelques raisons d’espérer.

Ce sont des films que nous avions aimés lors de leur sortie dans les salles, des classiques mais aussi, parfois, des raretés voire des inédits. Nous vous proposons de les découvrir (ou de les revoir) sur le « petit écran ».

Samedi 4

Catwoman de Pitof (2004). Avec Halle Berry, Benjamin Bratt, Sharon Stone, Lambert Wilson. Halle Berry reprend le costume de la super-héroïne déjà porté par Michelle Pfeiffer. Ciné+ Frisson à 10h17

Lundi 6

Madame Hyde de Serge Bozon (2017) Avec Isabelle Huppert. Le curieux effet de la foudre sur une prof de physique timide et méprisée par ses élèves… Ciné+ Premier à 11h54.

Et si on vivait tous ensemble ? De Stéphane Robelin (2011). Une comédie dramatique avec du beau monde au générique : Jane Fonda, Guy Bedos , Pierre Richard, Geraldine Chaplin, Daniel Brühl, Claude Rich … France 3 à 22h35

Mardi 7

Papicha de Mounia Meddour (2019). La condition de la femme en Algérie en 1990. Avec Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda. Deux César mérités : Meilleur premier film et Meilleur espoir féminin pour la comédienne Lyna Khoudri. Canal + à 21h00

Shéhérazade de Jean-Bernard Marlin (2018). Zack, 17 ans, sort de prison et n’a plus aucun repère. Ignoré par ses amis, rejeté par sa mère, il déambule sans but dans les rues de Marseille. Avec Dylan Robert et Kenza Fortas. Premier long métrage de fiction. Ciné+ Emotion à 20h50

Mercredi 8

Les secrets de François Truffaut de Gregory Drei et Jérôme Bermyn (2020). Un certain regard sur l’œuvre du réalisateur des 400 Coups. Documentaire inédit. France 5 20h50

Minuscule : la vallée des fourmis perdues de Hélène Giraud et Thomas Szabo (2013). Une jeune coccinelle vient en aide à une fourmi noire… Animation.France 4 à 21h00.

Jeudi 9

Green book : sur les routes du sud de Peter Farrelly (2018). En 1962, un Italo-Américain rustre devient le chauffeur d’un artiste de génie noir. Il l’accompagne au cours d’une tournée dans le Sud ségrégationniste. Avec Viggo Mortensen et Mahershala Ali. Le film a été récompensé par trois Golden Globes et trois Oscars dont celui du Meilleur film.Ciné+ Emotion à 20h50

Hijacking de Tobias Lindholm (2012).Des pirates somaliens prennent en otage l’équipage d’un cargo danois. OCS Choc à 18h55

Sur mes lèvres de Jacques Audiard (2001). Jeune femme effacée portant des prothéses auditives, Carla est secrétaire dans une société immobilière. Lorsqu’on lui propose d’engager un stagiaire pour la seconder dans sa tâche, elle s’empresse de recruter un jeune homme à la belle gueule un peu cassée qui sort de prison… Avec Emmanuelle Devos et Vincent Cassel . OCS Choc à 20h40

Une série :

The Killing . Jeune flic de Copenhague, Sara Lund se prépare à déménager à Stockholm avec son compagnon. Mais la disparition d’une lycéenne vient contrecarrer son projet… Série danoise avec Sophie Grøbel, SørenMalling (vu dans Borgen), Lars Mikkelsen (vu dans Au nom du père et The Team et par ailleurs frère de Mads). A ne surtout pas confondre avec le remake américain qui porte le même titre et qui date de 2011. Ici, c’est l’original de 2007. Arte diffuse les trois saisons, le jeudi, à 20h55.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Dimanche 5

Spartacus de Stanley Kubrick (1960). Pressentis pour le réaliser, David Lean puis Laurence Olivier refusèrent. Anthony Mann fut retenu, cependant, Kirk Douglas, acteur principal mais aussi producteur, le licencia après deux semaines de tournage ! Le scénario est signé Dalton Trumbo d’après le roman d’Howard Fast. Lire également I am Spartacus ! de Kirk Douglas sur le tournage du film qui a obtenu quatre Oscars. Arte à 21h00

Lundi 6

La Maison du Docteur Edwards d’Alfred Hitchcock (1945). Avec Ingrid Bergman et Gregory Peck. Arte à 20h55

Fitzcarraldo de Werner Herzog (1982).Un ingénieur mégalomane, grand admirateur de Caruso, veut construire un opéra au cœur de la jungle amazonienne… Les rapports entre Werner Herzog et Klaus Kinski étaient souvent conflictuels. Ils tournèrent pourtant cinq films ensemble. Arte à 22h40.

Mardi 7

La vengeance aux deux visages de Marlon Brando (1961). Western atypique avec Marlon Brando, Katie Jurado et Karl Malden. Le seul film réalisé par Marlon Brando.Ciné+ Classic à 20h50

Hello, Dolly ! de Stanley Donen (1969). Comédie musicale avec Barbara Streisand et Walter Matthau. Ciné+ Famiz à 22h15

La Mort aux trousses d’Alfred Hitchcock (1951).Avec Cary Grant, Eva Marie Saint et James Mason. TCM Cinéma à 20h50

L’Inconnu du Nord Express d’Alfred Hitchcock (1959). D’après le roman de Patricia Highsmith. Scénario de Raymond Schandler. TCM Cinéma à 23h00

Mercredi 8

Les Chevaliers de la Table ronde de Richard Thorpe (1953). Amis, le Roi Arthur et Lancelot aiment cependant la même femme, Guenièvre… Ca va pas l’faire ! Cape et d’épé avec Robert Taylor, Ava Gardner et Mel Ferrer. Arte à 13h50

Frankenstein de Kenneth Branagh (1994). Avec Robert De Niro (…le monstre!), Kenneth Branagh, Tom Hulce, Helena Bonham Carter. Production Francis Ford Coppola d’après l’œuvre de Mary Shelley. OCS City à 22h40

Jeudi 9

Shining de Stanley Kubrick (1980). Un écrivain (Jack Nicholson) cherche l’inspiration dans un immense hôtel vide, isolé par la neige. Angoissant. D’après le livre de Stephen King. Canal+ Cinéma à 20h50

Vendredi 10

Cet obscur objet du désir de Luis Buñuel (1977). Avec Fernando Rey, Carole Bouquet et Angelina Molina. OCS Géant à 20h40.

Le charme discret de la bourgeoisie de Luis Buñuel (1972). Avec Fernando Rey et Delphine Seyrig. OCS Géant à 22h45

To Be or not to be d’Ernst Lubitsch. Comédie avec Jack Benny, Carole Lombart et Robert Stack. Ciné+ Classic à 20h50

Travelling avant de Jean-Charles Tacchella (1987). Deux jeunes gens passionnés de cinéma décident de monter un ciné-club… Avec Simon de la Brosse, Ann-Gisel Glass et Thierry Frémont. Ciné+ Club à 20h50.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, 21 films (14 longs, 7 courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Les programmes d’ OCS

Les programmes d’ Arte

Le site de My Canal

Le site de France.tv

Philippe Descottes