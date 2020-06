Cinéma…à la télévision (Semaine du 27 juin au 3 juillet)

La Bonne épouse, La Communion, Un Fils, L’Ombre de Staline et Cancion sin nombre, sont (re)programmés dans les salles obscures depuis lundi 22 juin. La réouverture se poursuit et d’autres cinémas vont redémarrer leur activité mercredi prochain.

La Fête de la Musique c’était dimanche dernier, mais, sans surprise, il y a des rappels sur les chaînes de la télévision. Woodstock, Freddie Mercury ou encore Marianne Faithfull, sont ainsi évoqués sur le « petit écran ».

Cette semaine est aussi l’occasion de revoir (ou découvrir), en naviguant entre Arte et Ciné+ Classic, trois films de René Clément.

Bons films à télévision… mais surtout dans les Salles !



Samedi 27

A l’heure des souvenirs de Ritesh Batra (2017). Le réalisateur, révélé par The Lunchbox (2013), quitte ici Bombay pour Londres. Une adaptation du roman de Julian Barnes (Une fille qui danse).Avec Charlotte Rampling et Jim Broadbent. OCS Max à 20h40.

Dimanche 28

Hôtel Woodstock de Ang Lee (2009). En 1969, Elliot retourne habiter chez ses parents. Le hasard l’amène à venir en aide aux organisateurs d’un festival de rock… D’après une histoire vraie. Le film a été présenté à Cannes, puis à Deauville. Ciné+Club à 20h50

Lundi 29

L’Heure de la sortie de Sébastien Marnier (2018). Les élèves surdoués d’un collège harcèlent le professeur remplaçant joué par Vincent Laffite. OCS Choc à 20h40

Mardi 30

The Danish Girl de Tom Hooper (2015). Le film retrace la vie de Lilie Elbe, artiste danoise connue pour avoir été la première personne à avoir recours à une opération de réassignation sexuelle. Il s’inspire à la fois des faits réels et du roman de David Ebershoff. Avec Eddie Reydmane et Alicia Vilkander.Ciné+ Club à 18h35

Loving de Jeff Nichols (2016). Le réalisateur de Mud s’est inspiré d’une histoire vraie. En 1958, en Virginie, Mildred est noire, Richard est blanc. Ils s’aiment et veulent fonder un foyer. Mais les couples mixtes sont illégaux. Ils risquent la prison ! Ruth Negga et Richard Edgerton auraient mérité le prix d’interprétation lors du Festival de Cannes 2016. France Ô à 20h50



Mercredi 1er juillet

Hippocrate de Thomas Lilti (2014). Le destin croisé de deux internes dans un hôpital. Avec Laurent Lacoste et Reda Ketab. Thomas Lilti (Médecin de campagne, Première année) connaît très bien le milieu car, à l’origine, il est médecin généraliste. Avec la pandémie, il a d’ailleurs repris du service. France 4 à 21h00

Jeudi 2

Bohemian Rhapsody de Bryan Singer (2018). Biopic consacré à Freddie Mercury interprété par Rami Malek. Ciné+ Premier à 20h50

Vendredi 3

L’économie du couple de Joachim Lafosse (2016). Séparation difficile pour un couple qui règle ses comptes. Avec Bérénice Bejo, Cédric Kahn et Marthe Keller. OCS City à 16h25

Mademoiselle des Joncquières d’Emmanuel Mouret (2018). Libre adaptation de Jacques le fataliste de Denis Diderot et le 1er film en costumes d’Emmanuel Mouret (Une autre vie, Caprice).Ciné+ Emotion à 20h50

Marianne Faithfull fleur d’âme (2017). Un portrait signé Sandrine Bonnaire de l’ex-égérie du Swinging London. Arte à 22h45.

Une série :

The Killing . Jeune flic de Copenhague, Sara Lund se prépare à déménager à Stockholm avec son compagnon. Mais la disparition d’une lycéenne vient contrecarrer son projet… Série danoise avec Sophie Grøbel, SørenMalling (vu dans Borgen), Lars Mikkelsen (vu dans Au nom du père et The Team et par ailleurs frère de Mads). A ne surtout pas confondre avec le remake américain qui porte le même titre et qui date de 2011. Ici, c’est l’original de 2007. Arte diffuse les trois saisons à partir du jeudi 2, à 20h55.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 27

Full Metal Jacket (1987). La Guerre du Vietnam vue par Stanley Kubrick. TCM à 20h50

Dimanche 28

Paris brûle-t-il ? de René Clément (1966). Un « french blockbuster » produit par Paramount (qui entendait répondre au Jour le plus long de la Fox)avec des vedettes françaises et américaines (Kirk Douglas, Alain Delon, Anthony Perkins, Jean-Paul Belmondo, Jean-Louis Trintignant, Orson Welles, Simone Signoret, Claude Rich…).Une adaptation du livre homonyme de Larry Collins et Dominique Lapierre signée Gore Vidal et… Francis Ford Coppola ! Arte à 21h00.

Lundi 29

Ce soir, France 3 croit aux extraterrestres :

21h05 : La Soupe aux choux de Jean Girault (1981). L’adaptation du roman de René Fallet. Avec le « Bombé », le « Glaude » et un alien surnommé « La Denrée ». Louis de Funès, Jean Carmet et Jacques Villeret.

22h45 : E.T. L’extra-terrestre de Steven Spielberg (1982). Avec Henry Thomas, Drew Barrymore et E.T « maison téléphone » (ou l’inverse), car c’est en VF.

Soirée Toshiro Mifune, l’acteur fétiche d’Akira Kurosawa, sur Canal+ Classic

19h30 : Mifune le dernier des samouraïs (documentaire)

20h50 : L’héritage des 500.000 (1963). Le seul film réalisé par Toshiro Mifune qui est également l’interprète principal.

22h25 : Barberousse d’ Akira Kurosawa (1965). Avec Toshiro Mifune.

Mercredi 1er juillet

Le petit prince a dit de Christine Pascal (1992).Un sujet particulièrement délicat (une enfant atteinte d’une tumeur au cerveau) mais traité avec délicatesse. Prix Louis Delluc. Arte à 20h55

Jeudi 2

Le grand blond avec une chaussure noire d’Yves Robert (1972).Avec Pierre Richard, Bernard Blier et Mireille Darc. France 3 à 14h00.

Jeux interdits de René Clément (1952). Avec Brigitte Fossey et Georges Poujouly. Sans oublier la guitare de Narciso Yepes . Ciné+ Classic à 20h50

Le père tranquille de René Clément (1946). Un père bien tranquille (Noël Noël) dans une petite ville de province occupée par les Allemands… Ciné+ Classic à 22h15

Vendredi 3

Le retour du grand blond d’Yves Robert (1974).Avec Pierre Richard, Mireille Darc et Jean Rocheffort. France à 14h00.

Blade Runner de Ridley Scott (1982). Deckard (Harrison Ford) est-il un répliquant ? That is the question… Avec également Sean Young et Rutger Hauer. Musique : Vangelis ! OCS Choc à 22h25.

Blow out de Brian de Palma (1981). John Travolta n’a plus la fièvre (disco) du samedi soir, cependant, il s’intéresse au son plus que jamais… TCM à 23h05.

Philippe Descottes