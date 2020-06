Cinéma…à la télévision (Semaine du 13 au 19 juin)

Avec le début du Festival d’Annecy (lundi 15 juin, en ligne ) plusieurs chaînes ce sont données le mot pour programmer des films d’animation. Des longs métrages connus et d’autres beaucoup moins pour un large public. Si le cinéma d’animation vous intéresse, outre le site de l’ AFCA (Association Française du Cinéma d’Animation), un petit tour s’impose également vers Benshi , ou Animez-vous les uns les autres (le blog d’un journaliste de La Croix (!) passionné d’Animation). Profitez-en également pour jeter un œil sur quelques pages de Blink Blank (référence à Blinkity Blank de Norman McLaren), nouvelle revue consacrée à l’Animation. Une sélection non-exhaustive comme vous pourrez le constater lors de votre navigation.

Parmi les films de cette semaine, à voir ou à (re)découvrir à la télévision, du 13 au 19 juin, Un cycle consacré à Claude Chabrol sur France 3 (en début d’après-midi). Des morts ou des affaires louches… et, comme d’habitude, un gueuleton. Arte est toujours aux fourneaux avec sa programmation spéciale cuisine.

Enfin, OCS Choc consacre une thématique à Oliver Stone , cinéaste engagé qui aborde frontalement les questions sociales et politiques des Etats-Unis.



Samedi 13

Soirée Claude Lelouch sur Canal +. A 20h10 (Le Cercle), le réalisateur présente son court métrage Le Grand rendez-vous , tourné en mai à Monaco avec le pilote de F1 Charles Leclerc. Puis, Les plus belles années d’une vie (2019), Canal + à 21h00. A à 22h30, La vertue des impondérables de Claude Lelouch (2019).Entièrement tourné avec un smartphone. Inédit en salles.

Funan de Denis Do (2018). Un regard sur la tragédie vécue par le Cambodge en 1975. Animation. OCS Max à 20h40

Wardi de Max Grorud (2018). Un autre regard, celui d’une petite fille Palestinienne dans un camp de réfugiés à Beyrouth au Liban. Animation.OCS City à 22h35.

Dimanche 14

Never grew old d’Ivan Kavanagh (2018). Un western européen (irlando-luxembourgeois…) avec John Cusack, Emile Hirsch et Deborah François. Mais à voir cependant malgré sa noirceur. France 5 à 21h00

Night Call . Premier film de Dan Gilroy (2014). Avec Jake Gyllenhaal et Rene Russo. Jake Gyllenhaal s’improvise Journaliste Reporter d’Images au service de la télé poubelle. Rine ne l’arrête dans sa recherche du scoop. De la fiction ?France 2 à 22h55

Cold War de Pawel Pawlikovski (2018).Une histoire d’amour impossible sur fond de Guerre froide. Prix de la mise en scène au Festival de Cannes 2018.OCS Géants à 20h40

Ida de Pawel Pawlikovski (2013). OCS Géants à 22h05.

Lundi 15

Wallace et Gromit : le mystère du lapin-garou de Nick Park et Steve Box (2005). « Le premier film d’horreur végétarien de l’histoire du cinéma ». Canal+ à 19h50

Les délices de Tokyo de Naomie Kawase (2016). Arte à 22h45.

Snowden d’Oliver Stone (2016). Avec Joseph Gordon Levitt et Tom Wilkinson. OCS Choc à 22h55



Mardi 16

Savages d’Oliver Stone (2012). OCS Choc à 20h40

Roubaix, une lumière d’Arnaud Desplechin (2019). Un excellent thriller avec un excellent Roschdy Zem (mais aussi Sara Forestier et Léa Seydoux). Canal + à 21h00.

Sicario de Denis Villeneuve (2015). Avec Emily Blunt, Benicio Del Toro, Josh Brolin. Ciné+ Premier à 20h50

Buñuel après L’Age d’or de Salvador Simo (2018). Documentaire. Animation.Ciné+Club à 22h45

Mercredi 17

Les triplettes de Belleville de Sylvain Chomet (2005). Animation. Ciné+ Famiz à 19h30.

21 nuits avec Pattie d’Arnaud et Jean-Marie Larrieu (2015). Comédie avec intrigue policière interprétée par Isabelle Carré, Karin Viard et André Dussollier. Arte à 20h55.

Jeudi 18

Bellamy de Claude Chabrol (2009). Avec Gérard Depardieu. Sa seule collaboration avec le cinéaste dont c’est le dernier film.France 3 à 14h00.

Fleuve Noir d’Eric Zonca (2018). Vincent Cassel en flic alcoolo et Romain Duris en prof pervers…Ciné+ Premier 20h50



Vendredi 19

Persepolis de Marjane Satrapi (2007). Animation. OCS Max à 20h40

L’ile aux chiens de Wes Anderson (2018). Animation.Ciné+ Famiz à 20h50

Shaun le mouton : la ferme contre-attaque de Will Becher et Richard Phelan (2019). Animation. Sans Wallace ni Gromit, mais c’est bien la pâte du studio Aardman .Canal+ Family à 20h50

Fantastic Mr Fox de Wes Anderson (2009). Animation.Ciné+ Famiz à 22h30.

Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 13

The Thing de John Carpenter (1982). Remake réussi de La chose d’un autre monde (1951). TCM Cinéma, 22h 40

Dimanche 14

Boulevard du rhum de Robert Enrico. Avec un duo de choc Brigitte Bardot/Lino Ventura. France 3 à 13h50

Billy Elliot de Stephen Daldry (2000).Arte à 20h50

Julie Andrews, la mélodie d’une vie . Documentaire sur une actrice qui ne fut pas que Mary Poppins. Arte à 22h40

Lundi 15

Le Boucher de Claude Chabrol (1970). Avec Stéphane Audran et Jean Yanne. France 3 à 14h00

La menace d’Alain Corneau (1977). Policier franco/canadien avec Yves Montand, Carole Laure et Marie Dubois. France 5 à 20h55

The Doors d’Oliver Stone (1991). Avec Val Kilmer dans le rôle de Jim Morrison . L’un de ses meilleurs rôles.OCS Choc à 20h40.

Mardi 16

Que la bête meurt de Claude Chabrol (1969) avec Michel Duchaussoy, Caroline Cellier et Jean Yanne. France 3 à 14h00

Une histoire simple de Claude Sautet (1978). Le réalisateur retrouve Romy Schneider . OCS Géants à 22h20

Platoon d’Oliver Stone (1986). D’après les souvenirs du cinéaste, jeune engagé volontaire au Vietnam. Film récompensé par 4 Oscars. OCS Choc à 22h50. Suivi à 0h45, toujours sur OCS Choc du documentaire Brothers in Arms : the making of Platoon (2018), réalisé par Paul Sanchez (acteur sur le film).



Mercredi 17

Les aventures de Robin des Bois de Michael Curtiz (1938). Robin c’est Errol Flynn et Marianne c’est Olivia de Havilland. Des aventures en Technicolor ! Arte à 13h35.

Landru de Claude Chabrol (1962). Charles Denner dans le rôle de « l’homme qui aimait les femmes » (…bien avant Truffaut). France 3 à 14h00

Bons baisers de Russie de Terence Young (1964). Vous reprendrez bien un peu de James Bond ? Cerise sur le gâteau, cette fois c’est avec Sean Connery en personne ! France 4 à 21h00

JFK d’Oliver Stone (1991). Le réalisateur mène son enquête sur l’assassinat de John F. Kennedy en 1963.OCS Choc à 20h40

Rambo de Ted Kotcheff (1982). Avec… Silvester Stallone bien sûr ! Le 1er et peut-être le meilleur de la série. Ciné+ Frisson à 20h50

Jeudi 18

Le mur de l’Atlantique de Marcel Camus (1970). Avec Bourvil, Peter Mc Enery, Sophie Desmarets et Jean Poiret. France 3 à 21h05

U-turn : ici commence l’enfer d’Oliver Stone (1988). Avec Sean Penn, Jennifer Lopez, Nick Nolte et Claire Danes.OCS Choc à 20h40

Vendredi 19

Merci pour le chocolat de Claude Chabrol (2000). Avec Isabelle Huppert et Jacques Dutronc. France 3 à 13h50

Né un 4 juillet d’Oliver Stone (1989). Avec Tom Cruise dans un fauteuil roulant ! TCM à 16h45

La gueule de l’autre de Pierre Tchernia (1979). Avec Jean Poiret et Michel Serrault. Ciné+ Classic à 20h50.

Bien d’autres films sont à voir, gratuitement (et légalement), sur Arte.tv .

Sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, 21 films (14 longs, 7 courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans !

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Viva le Cinéma !

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Philippe Descottes