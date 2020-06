Cinéma… à la télévision (Semaine du 06 au 12 juin)

Un Festival de Cannes sans Croisette ni paillettes (ni Palme ni photos non plus) mais néanmoins avec un label « Cannes 2020 » attribué aux films de la Sélection officielle ( 56 longs métrages ) qui été dévoilée mercredi 3 juin. La Semaine de la Critique et l’ ACID en ont fait de même.



En attendant la réouverture des salles de cinéma (toujours prévue pour le 22 juin si tout va bien), si vous aimez les « dessins animés » et les « cartoons », il est possible de faire un « petit tour » (virtuel) à Annecy (du 15 au 30 juin) rendez-vous mondial annuel (incontournable) du cinéma d’animation ( accréditation payante ). Sinon, pourquoi pas une balade du côté de « la plus belle avenue du monde » ? Pas pour y croiser l’élégant Michel Poicard ou la charmante Patricia en train de vendre le « New York Herald Tribiuuune » , ni même pour faire un selfie souvenir devant l’ UGC George V qui ne rouvrira pas. Groupama (auquel appartient également le Gan et sa Fondation Gan pour le Cinéma …), propriétaire des murs, ayant décidé de ne pas renouveler le bail avec UGC (et devrait le transformer en… hôtel Accor !).

Là encore c’est une suggestion de promenade « cinéphilienne » avec un rendez-vous virtuel au Champs Elysées Film Festival consacré au cinéma indépendant français et américains. Lui aussi est online mais gratuit (il suffit de s’inscrire. Attention, même en ligne, le nombre de places par séance est limité).

Enfin, bien entendu il y a la sélection des films de la semaine à voir ou à (re)découvrir à la télévision du 6 au 12 juin.

Arte se met à table (mais également derrière les fourneaux) avec le début d’une programmation spéciale cuisine avec des documentaires et des films. Côté cinéma, un «p’tit déj’ » copieux dimanche matin avec Le Festin de Babette de Gabriel Axel. Pour sa part, OCS Géants rend hommage à Billy Wilder avec quatre de ses films….



Samedi 6

C’est ça l’amour de Claire Burger (2018). Bouli Lanners dans un registre peu habituel. Celui d’un père de famille qui s’occuper seul de ses deux filles adolescentes Canal + Cinéma à 20h50

Dimanche 7

La jeune fille sans mains de Sébastien Launderbach (2016). Un film d’animation magnifique – OCS City, 1o h30

Les huit Salopards de Quentin Tarantino . Arte à 20h55

(suivi à 23h40, toujours sur Arte, du documentaire de Tara Wood : QT8 : Tarantino en 8 films

Soirée suspense/polar sur France 2 :

Carbone d’Olivier Marchal (2004) à 21h05

36 Quai des Orfèvres d’Olivier Marchal (2014) à 22h50

Lundi 8

Mektoub my love : Canto Uno d’Abdelatif Kechiche (2017).Ophélie Baue et Shaïn Boumédine. Ciné + Club à 22h15

Mercredi 10

Pupille de Jeanne Herri. Avec Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez. La délicate question de l’adoption d’un enfant né sous x. Ciné + Premier à 20h50

Chambre 212 de Christophe Honoré (2019). Ciné + Décalé à 20h55

Jeudi 11

Back Home de Joachim Trier (2015)- OCS City, à 11 h 55

Dogman de Matteo Garrone (2018).Ciné +Club à 20h50

Thelma de JoachimTrier (2018).OCS City à 22h30

Vendredi 12

Kirikou et les bêtes sauvages de Michel Ocelot et Bénédicte Galup (2005). Animlation. Canal + Family à 20h50

Dumbo de Tim Burton (2019). Canal + Family à 22h00.



Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 6

Boulevard du Crépuscule de Billy Wilder (1950).La déchéance d’une star du muet. Avec William Holden, Gloria Swanson, Erich von Stroheim.OCS Géants à 20h40

Sabrina de Billy Wilder (1954). Avec Audrey Hepburn, Humphrey Bogart, William Holden. OCS Géants à 22h55

The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman avec Tim Curry et Susan Sarandon. « Cultissime » de chez « cultissime ». TCM à 23h15

Dimanche 7 juin

Le Festin de Babette de Gabriel Axel (1987). D’après la nouvelle de Karen Blixen. Avec une Stéphane Audran bien différente de ses personnages chabroliens. Arte à 9h40

René la Canne de Francis Girod (1977). Avec un duo Depardieu/Piccoli. Ciné + Classic à 20h50

Le Jour le plus long de Darryl F Zanuk, Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki (1962). Le D-Day…avec un jour de retard mais à revoir quand même. OCS Géants à 20h40

Lundi 8

Garde à Vue de Claude Miller (1981). Romy Schneider, Lino Ventura et Michel Serrault. France 3 à 13h50

L’Attentat d’Yves Boisset (1972). Hommage à Michel Piccoli. Avec également Jean-Louis Trintignant et Jean Seberg. Ciné+ Classic à 15h10

Etat de Siège de Constantin Costa-Gavras (1973). Sur les pratiques de la CIA en Amérique Latine. Tourné au Chili au Printemps 1972. Quelques mois plus tard, le coup d’état militaire du général Pinochet renversait un gouvernement élu démocratiquement. France 5 à 20h55

La ferme du pendu de Jean Dréville (1945). Avec Charles Vanel et Bourvil. Cinéma de Minuit. France 5 à 00h00

Mardi 9

La Septième Cible de Claude Pinoteau (1984). Avec Lino Ventura et Léa Massari. France 3 à 13h50

Le Gouffre aux chimères de Billy Wilder (1951). Avec Kirk Douglas dans le rôle d’un journaliste sans scrupules…Version restaurée. OCS Géants 17h50

Fedora de Billy Wilder (1978).Pour son avant-dernier film le réalisateur fait de nouveau appel à William Holden qui part à la rencontre d’une star déchue… OCS Géants à 20h40.



Mercredi 10

La Gifle de Claude Pinoteau (1974). Avec Lino Ventura et Isabelle Adjani. France 3 à 13h50

Rien ne va plus de Claude Chabrol (1997). Avec Isabelle Huppert, Michel Serrault et Jean-François Balmer. Comment subtiliser une mallette contenant 500 millions de dollars… Arte à 20h55

Tuer n’est pas jouer de John Glen (1987). Cette fois, Timothy Dalton endosse le costume de James Bond. France 4 à 21h00

Pale Rider le cavalier solitaire de et avec Clint Eastwood (1985). Selon la formule consacrée, un « western crépusculaire ». TCM à 20h50

Jeudi 11

Un taxi pour Tobrouk de Denys de La Patellière (1960). Avec Lino Ventura, Bernard Blier, Charles Aznavour et Maurice Biraud. France 3 à 13h50

Mama Roma de Pier Paolo Pasolini (1962). Avec l’inoubliable Anna Magnani. Ciné + Classic à 19h05

L’Homme qui tua Liberty Valance de John Ford (1962). John Wayne, James Stewart, Lee Marvin, sans oublier Vera Miles et Woody Strode. OCS Géants à 22h20.

Vendredi 12

Le ruffian de José Giovani (1983). Avec Lino Ventura, Claudia Cardinale, Bernard Giraudeau. France 3 à 13h50.

Enfin, il est toujours possible de voir sur Arte.tv :

Claire Dolan de Lodge Kerrigan (Sélection officielle Cannes 1998)

Paranoid Park de Gus Van Sant (Prix du 60e anniversaire Cannes 2007)

(ces deux derniers films sont en ligne jusqu’au 31 août)

La Belle noiseuse de Jacques Rivette. Michel Piccoli , Emmanuelle Béart, Jane Birkin. Grand Prix du Festival de Cannes 1991 (jusqu’au mois d’octobre).

Et sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, 21 films (14 longs, 7 courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans. Toto le héros ou La Promesse, mais aussi le très beau film d’animation Ma vie de Courgette (2016)! Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Viva le Cinéma !

Bons films et… prenez bien soin de vous !

