Cinéma… à la télévision (semaine du 30 mai au 5 juin)

Les lieux de culte ont rouvert, les bistrots (et restaus), les salles de spectacle, les théâtres et les musées vont en faire autant (dès le 2 juin). Quant à la réouverture des cinémas, c’est pour bientôt, le 22 juin, si tout va bien.

En attendant, malgré le « déconfinement », et même s’il fait beau temps, il y a encore bien des films à voir ou à (re)découvrir à la télévision cette semaine.

(Attention : les décès de Jean-Loup Dabadie et de Guy Bedos pourraient amener les chaînes à modifier leur programmation)

Samedi 30

Le Dalhia Noir de Brian De Palma avec Josh Hartnet et Scarlett Johanssonn (2005). Une adaptation (réussie) du célèbre roman de James Ellroy. Ciné+ Frisson à 20h50

Borgman d’Alex Van Warmerdam. OCS Choc à 18h25

Sibyl de Justine Triet (2019). Avec Virginie Efira et Adèle Exarchopoulos. Sélection officielle Cannes 2019. Canal + Cinéma à 19h00

Dimanche 31 mai

Munich de Steven Spielberg (2005). OCS Max à 20h40

Somewhere de Sofia Coppola (2010).OCS Max à 23h20

Moonlight de Barry Jenkins (2016). OCS City à 20h40

Grave de Julie Ducourneau (2017). De l’horreur (gore) franco/belge. Premier film découvert à la Semaine de la Critique. OCS Choc à 22h15

Lundi 1er juin

La Secrétaire de Steven Shainberg (2002). Primé à Sundance en 2002. Ciné+ Emotion à 20h50

Mardi 2

Deux moi de Cédric Klapisch avec François Civil et Ana Girardot (2019). Canal + à 21h05

Mercredi 3

Sunset de Laszlo Nemes. Par le réalisateur du Fils de Saul . OCS City à 18h 20.

Les Veuves de Steve McQueen. Un braquage au féminin. Ciné+ Premier à 20h50.

El Reino de Rodrigo Sorogoyen (2018). Thriller politique avec Antonio de la Torre. Canal + Cinéma à 22h30

La Prière de Cédric Kahn (2018). Avec Damien Chapelle et Anthony Bajon (vu dans Au nom de la Terre ). Canal + Emotion à 23h10.

Jeudi 4

Un grand voyage vers la nuit de Bi Gan (2018). OCS City à 20h40

Burning de Lee Chang-dong (2018). Ciné+ Club à 22h20

Vendredi 5

There Will Be Blood de Paul Thomas Anderson (2007), avec Daniel Day-Lewis (… et un Oscar amplement mérité), Paul Dano, Dillon Freasier. TCM à 20h50.

Une série



Barbara Sukowa et Günter Lamprecht – Berlin Alexanderplatz – Crédit photo : Arte

Berlin Alexanderplatz de Rainer Werner Fassbinder (1980). Les aventures de Franz Biberkopf, ex-proxénète, repris de justice, dans le Berlin des années 20. Une adaptation du roman homonyme d’ Alfred Döblin . Fassbinder déclarait « Biberkopf c’est moi ». Produit par la télévision allemande, ce « téléfilm » s’attira les foudres de la presse à scandale du groupe Springer (dont Heinrich Böll, Volker Schlondorff et Margarethe von Trotta ont montré les dégats dans L’Honneur perdu de Katarina Blum ) qui le qualifia de « cochonnerie » et déplora le « gaspillage » des 13 millions de marks de la production… Berlin Alexanderplatz est diffusé dans sa version intégrale (13 épisodes + 1 épilogue, c’est à dire plus de 15 heures…) sur Arte.tv jusqu’en septembre.

Des classiques (et des raretés) à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 30

Profession Reporter de Michelangelo Antonioni (1975). Avec Maria Schneider et Jack Nicholson. Dernier des trois films d’Antonioni tournés en anglais après Blow Up et Zabriskie Point. Ciné+ Classic à 20h50

Lundi 1er juin

Bataille sans merci de Raoul Walsh (1953). Western avec Rock Hudson, Donna Reed et Philip Carey. Arte à 20h50



French Connection de William Friedkin avec Gene Hackman (1971). Arte à 22h10.

Le corps de mon ennemi d’Henri Verneuil (1976). Policier avec Jean-Paul Belmondo et Bernard Blier. Scénario signé Félicien Marceau et Michel Audiard . Musique : Francis Lai. France 5 à 20h55

La tour de Nesle d’Abel Gance (1955). D’après le roman d’Alexandre Dumas. France 5 à 0h05

Mardi 2

Marie-Octobre de Julien Duvivier (1959). Avec Danielle Darrieux . France 3 à 13h50

Entretien avec un vampire de Neil Jordan (1994). Avec Tom Cruise et Brad Pitt. Anne Rice adapte son propre roman (fantastique). TCM à 20h50

La Féline de Paul Schrader (1982). Remake du célèbre film de Jacques Tourneur. Musique : David Bowie . Avec Nastassja Kinksi et Malcom McDowell. TCM à 22h50.

Mercredi 3

Le désordre et la nuit de Gilles Grangier (1958). Avec Danielle Darrieux . France 3 à 13h55

L’Enfer de Claude Chabrol 1994). Nelly (Emmanuelle Béart) a-t-elle trompé Paul (François Cluzet) son mari ? D’après une idée d’ Henri-Georges Clouzot . Arte à 20h55

7 Hommes à abattre de Budd Boetticher (1956). Western avec Randolph Scott, Gail Russell et Lee Marvin – TCM le 3 juin 20h50

French Connection 2 de John Frankenheimer (1975). Toujours avec « Popeye » Gene Hackman . Arte à 22h55

Le Journal d’un curé de campagne de Robert Bresson (1951). D’après George Bernanos. Ciné+Classic à 20h50

Au service secret de Sa Majesté de Peter R.Hunt (1969). Avec George Lazenby et Diana Rigg. Le 6e volet des aventures de l’agent 007. France 4 à 21h00





Jeudi 4

Voici venu le temps des assassins de Julien Duvivier (1955). Avec Jean Gabin, Danièle Delorme et Gérard Blain. France 3 à 14h05

Buena Vista Social Club de Wim Wenders (1999). Compay Segundo, Ibrahim Ferrer, Elias Ochoa, Ry Cooder… « Chan Chan » ! OCS City à 18h55

Vendredi 5

Le Chat de Pierre Granier Deferre (1971). Une autre histoire de félin mais avec le duo Gabin/Signoret. France 3 à 14h05

L’Exorciste de William Friedkin . La version longue. TCM à 23h25.

Enfin, il est possible de voir sur Arte.tv :

Claire Dolan de Lodge Kerrigan (Sélection officielle Cannes 1998)

Paranoid Park de Gus Van Sant (Prix du 60e anniversaire Cannes 2007)

(ces deux derniers films sont en ligne jusqu’au 31 août)

La Belle noiseuse de Jacques Rivette. Michel Piccoli , Emmanuelle Béart, Jane Birkin. Grand Prix du Festival de Cannes 1991 (jusqu’au mois d’octobre).

Et sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, 21 films (14 longs, 7 courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans. Toto le héros ou La Promesse, mais aussi le très beau film d’animation Ma vie de Courgette (2016) et Tout va bien on s’en va de Claude Mourieras (2000) avec Michel Piccoli, Sandrine Kiberlain et Miou Miou (2000) !

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Viva le Cinéma !

Bons films et… prenez bien soin de vous (malgré le « déconfinement ») !

