Cinéma… à la télévision (du 23 au 29 mai)

Franck Riester (Ministre de la Culture) l’a déclaré à France 2 (1mn27), la réouverture des cinémas pourrait avoir lieu début juillet. Avec quelle offre pour les exploitants ? Ça c’est une autre histoire puisque, si des distributeurs tablent sur 2021, d’autres ont déjà pactisé avec le diable (certaines plateformes en ligne mondialement connues)…

En attendant de reprendre le chemin des salles obscures (avec écrans dignes de ce nom), il faut patienter avec la télévision pour voir des films.

Le 73e Festival de Cannes aurait du décerner sa Palme d’Or samedi soir… Plusieurs chaînes jouent cependant les prolongations et proposent des œuvres primées ou sélectionnées à Cannes. Cette semaine est également marquée par différents hommages à Michel Piccoli, décédé le 12 mai. A noter également, le cycle Bong Joon-ho sur Canal + Cinéma, cinq films avec Jean-Paul Belmondo sur France 3 et trois films de Sofia Coppola sur OCS Max.

Dimanche 24

Le Brio d’ Yvan Attal . France 2 à 21h05.

L’Atelier de Laurent Cantet (2017). France 2 à 22h40

Old Boy de Park Chan-Wook (2003). Ciné+ Club à 20h50

The Bling Ring de Sofia Coppola (2013). OCS Max à 23h00

Lundi 25

Marie Antoinette de Sofia Coppola (2006). OCS Max à 16h55

90’s de Jonah Hill. Canal + Cinéma à 19h35

Le Ruban blanc de Michael Haneke (2009). Palme d’Or Cannes 2009. Arte à 20h50

Paterson de Jim Jarmusch (2016). Avec Adam Driver et Golshifteh Farahani .Arte à 23h10.

Mardi 26

Au nom de la terre d’Edouard Bergeon (2019).Canal + à 21h10

The Host de Bong Joon-Ho (2006). Canal + Cinéma à 20h50

Mercredi 27

Le passé d’Asghar Farhadi (2013). Avec Bérénice Béjo et Tahar Rahim.Arte à 20h55

Jeune Femme de Leonor Seraille. Caméra d’Or Festival de Cannes 2017. Arte à 23h05

Memories of murder de Bong Joon-ho (2006). Canal + Cinéma à 20h50

Ceux qui travaillent d’Antoine Russbach (2018). Avec Olivier Gourmet. Ciné+ Club à 20h 50

La Mort de Staline d’Armando Iannucci (2018). Une savoureuse comédie (grinçante) avec Steve Buscemi, inspirée de la BD de Thierry Robin et Fabien Nurry. Ciné + Club à 22h35.

Jeudi 28

Mother de Bong Joon-Ho (2009). Canal + Cinéma à 20h50

Mon Roi de Maïwen (2018). OCS City à 17h05

Lost in translation de Sofia Coppola (). OCS Max à 18h55

Vendredi 29

Fritz Bauer, un héros Allemand de Lars Kraume (2016). OCS City à 18h15

Snowpiercer : le transperceneige de Bong Joon-ho (2013). Canal + Cinéma à 20h50.

De grands classiques à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 23

La Pirate de Jacques Doillon (1984). Ciné + Club à 17h35

Hyènes de Djibril Diop Mambéty (1992). Ciné + Club à 19h00

Cocktail Molotov de Diane Kurys (1980). Ciné + Club à 20h50

La Fiancée du Pirate de Nelly Kaplan (1969). Ciné + Club à 22h20

Dimanche 24

Les Choses de la Vie de Claude Sautet (1970). Michel Piccoli, Romy Schneider et Lea Massari. Prix Louis Delluc. Arte à 20h50

L’extravagant Monsieur Piccoli d’Yves Jeuland. Arte 22h20.

Le Doulos de Jean-Pierre Melville. Ciné + Classic à 20h 50

Lundi 25

Le Professionnel de Georges Lautner (1981). France 3 à 13h45.

Croix de Fer de Sam Peckinpah (1977). Ciné+ Classic à 18h40

Une étrange affaire de Pierre Granier-Deferre, avec Michel Piccoli, Gérard Lanvin, Nathalie Baye. France 5 à 20h55

Mardi 26

Des Enfants gâtés de Bertrand Tavernier (1977).Ciné+Classic à 13h50.

Week-end à Zuydcoote d’Henri Verneuil (1964). France 3 à 14h00

Mercredi 27

100.000 dollars au soleil d’Henri Verneuil (1964). Attention, le film est annoncé en version colorisée. France 3 à 14h00.

Persona d’ Ingmar Bergman (1966). Avec Bibi Andersson et Liv Ullman. Ciné+Classic à 20h50

L’OEil du Diable d’Ingmar Bergman (1960). Avec Bibi Andersson. Ciné+ Classic à 22h10

Major Dundee de Sam Peckinpah(1964). OCS Géants à 20h40

Jeudi 28

Les tribulations d’un Chinois en Chine de Philippe De Brocca (1965). France 3 à à 13h45

Mars Attacks! de Tim Burton (1997). Ciné + Club à 20h50

Vendredi 29

Les Mariés de l’An 2 de Jean-Paul Rappenau (1971). France 3 à 13h55

Parade de Jacques Tati (1974). Ciné+ Classic à 20h 50, puis, Les Vacances de M.Hulot (1953), à 22 h 15.



Par ailleurs, il est possible de voir sur Arte.tv :

Play de Ruben Ostlund (2011 – jusqu’au 31/05)

Claire Dolan de Lodge Kerrigan (Sélection officielle Cannes 1998)

Paranoid Park de Gus Van Sant (Prix du 60e anniversaire Cannes 2007)

(ces deux derniers films sont en ligne jusqu’au 31 août)

La Belle noiseuse de Jacques Rivette. Michel Piccoli , Emmanuelle Béart, Jane Birkin. Grand Prix du Festival de Cannes 1991 (jusqu’au mois d’octobre).

Et sur France.tv, en accès libre, pendant 3 mois, 21 films (14 longs, 7 courts) présentés à la Quinzaine des Réalisateurs depuis 30 ans. Toto le héros ou La Promesse, mais aussi le très beau film d’animation Ma vie de Courgette (2016) et Tout va bien on s’en va de Claude Mourieras (2000) avec Michel Piccoli, Sandrine Kiberlain et Miou Miou (2000) 😉



Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Viva le Cinéma !

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Philippe Descottes