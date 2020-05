Cinéma… à la télévision (Spécial Festival de Cannes 02)

Si la 73e édition du Festival de Cannes a été reportée. les chaînes de télévision se sont données le mot (dans la plus grande cacophonie) pour proposer des films qui ont été découverts sur la Croisette au fil des années. Une nouvelle « sélection cannoise » vient donc s’ajouter aux films de la semaine du 16 mai au 22 mai. Pas besoin de prévoir le smoking, le nœud pap’ ou la robe de soirée et… même pas de marches à monter ! 😉

(Attention : compte tenu du contexte actuel, certains films peuvent être déprogrammés).

L’équipe de La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kéchiche – Palme d’Or – Crédit photo Philippe Prost

Dimanche 17 mai

Ce qui nous lie de Cédrick Klapisch (2017). Comédie dramatique avec Pio Marmaï, Ana Girardot et François Civil. France 2 à 21h00

Lundi 18 mai

Au Poste !de Quentin Dupieux ( 2018 ) – OCS Choc à 20h 40.

La Chute de l’Empire Américainde Denys Arcand (2018) – Canal + à 23h 40.

Vendredi 22 mai Ad Astra de James Gray (2019). Brad Pitt en route vers Neptune. Un « space opera » inspiré de 2001 mais aussi… d’Apocalypse Now !Canal +à 22h05

Alabama Monroe de Félix Van Groeningen (2012). César du Meilleur film étranger. Par le réalisateur de La Merditude des choses et de Belgica – Ciné+ Classic, à 20h 50

Cro Man de Nick Park (2018) – Ciné+ Famiz à 18h 10.



James Gray envoie Brad Pitt dans l’espace… – Crédit Photo Philippe Prost

Sélection Festival de Cannes

Dimanche 17 mai

Les fantômes d’Ismaël d’Arnaud Desplechin. Sélection Cannes 2017. Avec Mathieu Amalric, Marion Cotillard et Charlotte Gainsbourg. France 2 à 22h55

La Vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche. Avec Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux. Palme d’Or Cannes 201 3. OCS City à 20h40

Mustang de Deniz Gamze Ergüven. Quinzaine des Réalisateur 2015. OCS City à 23h35.

Lundi 18 mai

Un Homme et une Femmede Claude Lelouch (1966). Jean-Louis Trintignant, Anouk Aimée, les « Dabadadada… » de Nicole Croisille, les planches et la plage de Deauville . Grand Prix du Festival de Cannes 1966. France 5 à 20h50.

The Square de Ruben Östlund. Une comédie grinçante sur le milieu de l’art. Palme d’Or Cannes 2017. Arte à 20h55

Il était une fois… The Square. Arte à 23h20

Happy Sweden de Ruben Östlund (2009). Arte à 0h15.



Céline Sciamma et Adèle Haenel – Cannes 2019 – Crédit photo Philippe Prost

Mardi 19 mai

Portrait de la jeune fille en feu de Céline Sciamma (2019). Avec Adèle Haenel et Noémie Merlan. Prix du scénario à Cannes 2019. Canal + à 21h05

La Reine Margot de Patrice Chéreau. Version restaurée. Sélection officielle Festival de Cannes 1994. OCS Géants à 20h40

Mercredi 20 mai

Happy End de Michael Haneke. Sélection officielle Cannes 2017. Arte à 20h55

Douleur et Gloire de Pedro Almodovar. Prix d’interprétation masculine Cannes 2019. Canal + à 21h05

Parasite de Bong Joon-ho. Palme d’Or Cannes 2019. Canal + à 22h55

Jeudi 21 mai

Mia Madre de Nanni Moretti. Sélection officielle Cannes 2015. OCS City à 20h40, suivi de Santiago Italia (2018). OCS City à 22h 25.

Vendredi 22 mai

Entre Les Murs de Laurent Cantet. Palme d’Or Festival de Cannes 2008 – OCS City à 22h50.

Reservoir dogs de Quentin Tarantino. Sélection officielle, Hors Compétition Cannes 1991) OCS Choc, à 22h 45.

Dupontel, Delepine et Kerven, déménagent l’espace cannois… – Festival de Cannes – Crédit photo : Philippe Prost

De grands classiques à revoir (ou à découvrir) :

Samedi 16 mai

Elephant Man de David Lynch (1980). Avec John Hurt et Anthony Hopkins qui était encore loin d’Hannibal Lecter. Le film a 40 ans cette année. TCM à 20h50

Blue Velvet de David Lynch (1986). Avec Kyle MacLachlan et Isabella Rossellini. TCM à 22h50

Le Bonheur d’Agnès Varda (1965) – Ciné+ Classic à 22h30 suivi du documentaire : Varda par Varda à 23h55

Dimanche 17 mai

L’ Homme qui en savait trop d’Alfred Hitchcock (1956) – Arte à 20h50.

Moulin Rouge de Baz Lurhmann (2001). Avec le duo Nicole Kidman/Ewan McGregor Ciné+ Emotion à 22h30.

Lundi 18 mai

Jeanne d’Arc de Victor Fléming (1948) – Version intégrale de près de 3 heures – Ciné+ Classic à 10h45.

Maigret tend un piège de Jean Delannoy (1958). France 3 à 14h05

Mardi 19 mai

Maigret et l’affaire Saint-Fiacre de Jean Delannoy (1959). France 3 à 13h50

Mercredi 20 mai

Le rouge est mis de Gilles Grangier (1957).France 3, 14h05

Ginger et Fred (1986) et Les Nuits de Cabiria (1957) de Federico Fellini – Ciné+Classic à 14h50 et 16h35.

Le Silence des Agneaux de Jonathan Demme (1991) – Ciné + Frisson à 22h 55.

Jeudi 21 mai

Le cave se rebiffe de Gilles Grangier (1961) – France 3 à 13h55

Les Trois Jours du Condor de Sydney Pollack (1971). Avec Robert Redford, Faye Dunaway et Max von Sydow – Ciné + Classic à 14 h 40.

L’Exorciste de William Friedkin (1973) – Version longue – TCM à 20h50.

Vendredi 22 mai

Un Singe en hiver d’Henri Verneuil (1962). France 3 à 13h50.

A noter également qu’il est possible de voir sur Arte.tv :

Play de Ruben Ostlund (2011 – jusqu’au 31/05)

Claire Dolan de Lodge Kerrigan (Sélection officielle Cannes 1998)

Paranoid Park de Gus Van Sant (Prix du 60e anniversaire Cannes 2007)

(ces deux derniers films sont en ligne jusqu’au 31 août)

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Viva le Cinéma !

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Philippe Descottes