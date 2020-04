Cinéma… à la télévision

Nous avions aimé ces films lors de leur sortie dans les salles de cinéma. Aussi, en cette période de confinement, nous vous proposons de les découvrir (ou de les revoir) sur le « petit écran ». La sélection de la semaine, du 25 avril au 1er mai (Attention : compte tenu du contexte actuel, certains films peuvent être déprogrammés) :

Le Musée des Merveilles de Todd Haynes (2017) – Ciné + Famiz, le lundi 27 avril, à 20h50

Le Majordome de Lee Daniels (2013), avec Forest Whitaker – Ciné + Emotion, le mardi 28 avril à 22h20.

L’Apparition de Xavier Giannoli (2018). Avec Vincent Lindon et Galatéa Bellugi. Enquête sur une apparition. Ciné + Club, mercredi 29 avril à 10h20

Jusqu’à la garde de Xavier Legrand (2017) – Ciné + Emotion, mercredi 29 avril à 20h50

Leave no trace de Debra Granik (2018) – OCS City, le jeudi 30 avril, à 16h00.

Woman at War de Bénédikt Erlingsson (2018) – Ciné + Emotion, le jeudi 30 avril à 18h30.

Once upon a time… in Hollywood de Quentin Tarantino. OCS Max à 0h45, vendredi 1er mai.

Une série

J eudi 30 avril sur Arte à 20h55 suite et fin (épisodes 4/5/6) de la série Dérapages de Ziad Doueiri d’après Pierre Lemaître ( Cadres noirs ). Thriller social avec Eric Cantona qui interprète un cadre usé en guerre contre le système.

De grands classiques à revoir (ou à découvrir) :

Inutile de préparer vos mouchoirs, mais ce samedi à 20h50 : Pas de larmes pour Joy ! Le (vraiment) 1er film réalisé par Ken Loach (1967). Avec Carol White, John Bindon, Stevie King. Sans oublier un certain Terence Stamp . Sur Canal + Classic.

Dimanche, c’est toujours l’embarras avec l’embouteillage des choix :

19h00, sur Arte : Le cinéma d’Alexandre Desplat. Concert avec le compositeur oscarisé et l’Orchestre National de France.

20h55 (Arte) : La Fille de d’Artagnan de Bertrand Tavernier (1994). Avec Sophie Marceau et Philippe Noiret.

20h50 sur Ciné+ Club : Europa de Lars von Trier (1991) avec Jean-Marc Barr, Barbara Sukowa et Max von Sydow ( « THE Voice » !).



Lundi 27 avril : Soirée Tony Curtis sur Arte. A 20h55, la comédie Opération Jupons de Blake Edwards (1959). Tony Curtis fait équipe avec Cary Grant. A 22h50, documentaire de Ian Ayres, Tony Curtis, le gamin du Bronx (2011).

On reste sur Arte pour Viva Zapata !(1952), signé Elia Kazan, scénario de John Steinbeck et interprété par Marlon Brando, Anthony Quinn et Jean Peters (23h50). Pourtant ce même soir il y a aussi un film noir, à 20h55 sur France 5 : Symphonie pour un massacre de Jacques Deray (1963) assisté de Claude Sautet et José Giovanni, coscénaristes, avec Jean Rochefort et Michèle Mercier qui n’était pas encore Marquise…

Mercredi 29 avril à 20h55, sur Arte : L’Appat de Bertrand Tavernier (1995). Avec Marie Gillain, Bruno Putzulu et Richard Berry. Ours d’Or du Festival de Berlin.



Autre casse-tête, ce mercredi 29 avril, avec une soirée Aki Kaurismaki. Au menu : Le Havre (2011) et L’Autre côté de l’espoir (2017). OCS City, à 20h40 et 22h10.

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, TCM, Paramount Channel), peuvent récupérer ces films en replay.

Viva le Cinéma !

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Philippe Descottes