Cinéma… à la Télévision

Nous avions aimé ces films lors de leur sortie dans les salles de cinéma. Aussi, en cette période de confinement, nous vous proposons de les découvrir (ou de les revoir) sur le « petit écran » :



Arte (…dès ce soir): Wadjda de Haifaa Al Mansour (Comédie dramatique – 2012). Avec Reem Abdullah, Waad Mohammed, Abdullrahman Al Gohani, Sultan Al Assaf.

Ciné + Emotion : My Lady de Richard Eyre (Drame – 2017). Avec Emma Thompson, Stanley Tucci, Fionn Whitehead, Ben Chaplin.

Ciné + Emotion : En Guerre de Stéphane Brizé (Drame – 2018). Avec Vincent Lindon, Mélanie Rover, Jacques Borderie, Isabelle Rufin,

Ciné + Frisson :Le Monde est à toi de Romain Gavras avec Karim Leklou, Isabelle Adjani (Comédie – 2018).

OCS City : L’intouchable Harvey Weinstein de Ursula MacFarlane (Documentaire – 2019).

Les abonné(e)s aux chaînes cinéma OCS et Canal plus (Ciné + Premier, Frisson, Emotion, Club, Classic, Tcm, Paramount channel), peuvent récupérer ces films en replay. Wadjda sera disponible sur Arte jusqu’au mois de juin.

Bons films et… prenez bien soin de vous !

Les programmes d’OCS

Les programmes d’Arte

Le site de My Canal

Philippe Descottes