Cinéma / Décès de Kirk Douglas. l’immense comédien s’est éteint à l’âge de 103 ans.

Une carrière exemplaire, un immense comédien, un homme engagé et d’honneur . Une longe carrière de plus de 80 films … et surtout de grands films qui ont marqué les spectateurs du monde entier, et resteront à jamais dans les mémoires des cinéphiles. Il a excellé dans tous les genres cinématographiques et tourné avec les plus grands cinéastes . Aujourd’hui le monde du cinéma est en deuil et les cinéphiles pleurent celui qui fut entr’autres , l’inoubliable Spartacus de Stanley Kubrick et des Sentiers de la Gloire. On ne vous oubliera pas Monsieur Douglas . R.I.P .

