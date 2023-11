© Déterminez quel est le ballon le plus haut dans ce test visuel, 95% des joueurs échouent

Dans le monde, la coordination visuelle est cruciale pour repérer rapidement les mouvements et prendre des décisions rapides. Mais que se passerait-il si vous étiez confronté à un test visuel simple, qui mettrait à l’épreuve votre capacité à repérer un détail spécifique parmi plusieurs éléments ?

Un test qui se vante de faire échouer 95% des joueurs ? C’est exactement ce que propose ce test visuel engageant. Notre objectif ici est donc de déterminer quel est le ballon le plus haut parmi les éléments affichés.

Le test visuel est assez simple

Tout est là. L’un des tests visuels qui a le plus fait parler de lui concerne les ballons de baudruche. On pourrait penser qu’ils ont tous des tailles différentes, ce qui est vrai. Mais nombreux sont ceux qui ne parviennent pas à déterminer lequel d’entre eux est le plus grand. Pensez-vous pouvoir résoudre le test qui en confond plus d’un ? Préparez-vous à le résoudre en moins de 10 secondes.

Dans l’image partagée sur Facebook, vous pouvez voir sept personnes avec un ballon de différentes tailles. Cependant, l’illustration vous demande de déterminer lequel d’entre eux est le plus grand et votre mission est de le faire en peu de temps. Ouvrez les yeux et montrez ce que vous savez faire.

Examinez attentivement ce test visuel, car il sera loin d’être facile à résoudre. Il se peut aussi que vous ayez besoin de plus de temps, c’est pourquoi nous vous donnons ce délai. Maintenant, si malgré tout ce temps vous n’avez pas trouvé la solution, nous vous invitons à consulter la réponse ci-dessous.

Image du test visuel

Vous n’arrivez toujours pas à le résoudre ? Nous sommes désolés de vous avoir compliqué la tâche, alors prenez quelques secondes supplémentaires. Toutefois, ne dépassez pas le temps imparti, car il ne s’agit pas d’un test visuel compliqué.

Résoudre le quiz visuel

Vous en avez assez de chercher, de réfléchir et de ne rien trouver ? Ne vous inquiétez pas et ne vous sentez pas mal. C’est tout à fait normal, car ces tests demandent beaucoup de temps et de patience pour être résolus. Vous ne faites pas partie du groupe restreint de génies qui ont réussi à relever ce test visuel ? Ne vous inquiétez donc pas. Nous vous invitons à voir la solution et à la partager avec vos amis.

La solution est la suivante :

Si vous regardez bien, vous verrez que tous les ballons sont à la même hauteur. Il suffit de regarder la ligne dans l’image ci-dessus pour vous en rendre compte. Cependant, les différentes tailles des ballons créent un effet d’optique qui déroute l’observateur.

Avez-vous apprécié le test visuel de cette semaine ou était-il trop facile pour vous ? Nous vous félicitons si vous avez réussi à relever le défi. Et si ce n’est pas le cas, nous vous encourageons à continuer à essayer ce genre de défi. Vous voulez voir d’autres défis comme celui-ci ? On vous invite cordialement à visiter notre catégorie tendances. Qu’attendez-vous ? C’est le moment ou jamais.

Déterminer quel est le ballon le plus haut dans ce test visuel peut sembler simple. Mais cela peut en réalité constituer un défi pour la plupart des joueurs.

L’astuce pour réussir est de prendre le temps d’examiner attentivement chaque ballon et de comparer leur position les uns par rapport aux autres.