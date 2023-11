Test viral : votre façon de dormir avec votre partenaire peut en dire long sur votre relation

Le langage corporel en révèle plus que nous ne le pensons sur notre personnalité. C’est pourquoi nous vous proposons aujourd’hui un test viral qui est devenu le plus populaire sur les médias sociaux. En effet, votre réponse révélera des détails que vous ignoriez sur votre relation.

Comme nous le savons, certaines personnes peuvent contrôler leurs mouvements ou leurs « tics » corporels. Ce qui rend difficile le décryptage d’une personnalité, mais ce contrôle n’existe pas pendant le sommeil. C’est ce qui rend ce test viral intéressant : comment dormez-vous avec votre partenaire ?

Image complète du test viral

Ce nouveau test viral consiste à regarder attentivement l’image et à répondre à une question simple, mais importante. Comment dormez-vous avec votre partenaire ? Vous serez surpris de savoir que, selon votre réponse, vous pourriez apprendre des détails cachés sur votre personnalité. Des éléments que vous ne connaissiez pas auparavant.

Réponses au test viral

Avant de lire les réponses selon votre choix, n’oubliez pas de répondre honnêtement. Lisez maintenant les résultats du test viral.

1- Main dans la main

En général, les amoureux qui dorment ainsi ont des personnalités très similaires. Ils peuvent aussi se ressembler physiquement, par la taille et la corpulence, et le fait d’être détendus montre le sentiment de sécurité qu’ils possèdent tous les deux.

2- Face à face

C’est ainsi que dorment les couples qui sont très proches, mais qui passent généralement toute la journée séparés, que ce soit pour le travail ou pour autre chose. Cette position révèle un développement de la patience dans leur relation.

3- Dos à dos

Bien qu’ils soient follement amoureux, leurs visions du monde sont très différentes. D’ailleurs, ils ont tendance à être très indépendants. Ce test viral vous dit de faire attention à l’individualisme qui peut nuire à votre relation.

4- L’emboîtement.

Démontre une relation stable qui, certes, a été difficile au début, mais après des expériences difficiles, les deux sont heureux et la relation est sur la bonne voie. L’idée de se perdre l’un l’autre les terrifie, selon le test viral.

5- Loin l’un de l’autre

Si vous dormez de cette façon, il est possible que ce soit la réaction de vous deux à une forte dispute avant d’aller au lit, ou à cause d’un malentendu. Vous avez tous les deux une armure solide et vous avez des difficultés à céder.

6- Le mode cuillère

Les amoureux dorment l’un près de l’autre, mais sans se gêner. D’après le test viral, l’homme se place derrière, ce qui donne à l’autre un sentiment de sécurité. Celui qui dort devant a généralement un caractère plus doux, qui préfère la conciliation à la dispute.

7- A la fois à l’envers et à l’endroit

Ces couples tiennent à tout prix à leur indépendance et sont très sûrs d’eux. Ils ont peur de s’unir, de devenir une seule personne car l’idée de souffrir plus tard les terrifie.

8- Passionnés

Ils possèdent une grande passion, d’après le test viral. Des objectifs et des rêves communs unissent le couple et c’est ce qui les maintient ensemble. La compréhension mutuelle prévaut et l’entreprise commune est comme leur premier « bébé ».

