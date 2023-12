© Les pires films sortis en 2023 dans les salles de cinémas, de véritables échecs

L’année 2023 a été marquée par une multitude de sorties cinématographiques, offrant aux cinéphiles un large éventail de choix. Cependant, il y en a toujours certains qui ne parviennent pas à captiver les spectateurs. Ainsi, ils se retrouvent classés parmi les pires films de l’année. Découvrez alors les œuvres qui n’ont pas du tout eu de succès au box-office.

Les pires films sortis en 2023 dans les salles de cinémas

Le cinéma ne traverse pas une bonne saison et les problèmes émergent petit à petit jusqu’à submerger les producteurs. Voilà pourquoi nous vous disons alors quels sont les pires films de 2023.

Les critiques et les fans disent que les histoires de ces chefs d’œuvre ne sont pas très bonnes. De plus, ils déplorent des effets spéciaux de certains films qui ne correspondent pas aux goûts de la majorité.

Voici une liste des films qui ont le plus fait parler d’eux en 2023 parce que les téléspectateurs les considèrent comme des échecs.

Les films qui ont été un échec en 2023

Indiana Jones et le cadran du destin

Le film, qui promettait de faire revenir Harrison Ford dans le rôle d' »Indiana Jones » en juin, n’a pas suscité l’intérêt escompté. Ce cinquième volet de la saga a coûté 300 millions d’euros et a rapporté 358 millions lors de sa sortie.

Les Marvels

Le film du Marvel Cinematic Universe est sorti dans les salles de cinéma du monde entier le 9 novembre. Mais il n’a pas été bien accueilli, de nombreuses femmes s’étant exprimées contre le film. Les investissements pour réaliser l’œuvre s’élèvent à 219,8 millions d’euros. Pourtant, elle a reçu jusqu’à présent près de 189 millions d’euros.

The Flash

Il a été catalogué comme le pire film DC Comics, car les fans avaient de grandes attentes. En effet, ces dernières se sont effondrées à cause des mauvais effets spéciaux. De plus, la mauvaise réputation actuelle de l’acteur Ezra Miller n’a pas aidé le film à avoir une bonne promotion. Cette production a coûté 200 millions d’euros, mais elle a rapporté seulement 268 millions.

Shazam ! la rage des dieux

Le deuxième volet des films « Shazam » n’a pas reçu le même accueil que le premier. Son investissement a été de 125 millions d’euros. Pourtant, l’exploitation en salles du film dans le monde entier n’a rapporté que 134 millions.

« The Knights of the Zodiac » : Saint Seiya – Le commencement

Le pire échec de 2023 est ce film qui se base sur l’anime « The Knights of the Zodiac ». En effet, son investissement s’élevait à 60 millions d’euros, mais il n’a obtenu que 6 millions. Cela correspond à seulement 10 % du budget pour le tournage !

Des erreurs de scénario aux performances décevantes des films

Ces échecs cinématographiques nous rappellent que même les réalisateurs les plus talentueux peuvent parfois manquer le coche. Néanmoins, ces films malheureux servent également de rappel que le monde du cinéma est en constante évolution. D’ailleurs, chaque échec est une opportunité d’apprendre et de grandir.

Espérons que les années à venir nous apporteront alors des films plus captivants et mémorables dans les salles de cinéma !