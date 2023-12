© Les 5 meilleurs films d'action de ces dernières années à connaître absolument

Lors de l’élaboration de ce guide, nous avons décidé d’exclure complètement les films d’action qui racontent des super-héros. En effet, ils constituent techniquement un genre à part entière.

De même, l’un des plus grands succès post-pandémie, Top Gun : Maverick, ne figure pas sur cette liste. En effet, il s’agit davantage d’un drame militaire et d’un thriller que d’un pur film d’action. Sinon, cela ne veut pas dire que vous ne verrez pas Tom Cruise dans cette liste…

(Important : certains titres peuvent ne pas être disponibles dans votre zone géographique).

Le premier film d’action : Mission : Impossible – Fallout (2018)

Depuis que Mission : Impossible – Rogue Nation est sorti en salles en 2015, Tom Cruise et le réalisateur/scénariste Christopher McQuarrie tournent des films d’action d’un autre niveau. Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One, sorti l’été dernier, était également un film de genre de premier ordre. Mais à notre avis, Mission : Impossible – Fallout est le meilleur de ces trois films.

Dans Fallout, Ethan Hunt (Cruise) et son équipe du FMI, Luther Stickell (Ving Rhames) et Benji Dunn (Simon Pegg), se retrouvent face à de gros problèmes. En effet, ils laissent accidentellement des terroristes s’emparer de suffisamment de plutonium pour créer trois bombes nucléaires.

C’est pourquoi ils doivent faire appel à August Walker (Henry Cavill), un assassin de la CIA, pour les tenir à distance. En même temps, ils tentent de récupérer le plutonium au cours d’une course-poursuite à travers le monde.

En chemin, Ethan retrouve Ilsa Faust (Rebecca Ferguson), un ancien agent du MI6, ainsi que son ex-femme, Julia Meade (Michelle Monaghan).

Deuxième film d’action : Pas le temps de mourir (2021)

Les 15 ans de carrière de Daniel Craig dans le rôle de James Bond se sont achevés de manière spectaculaire dans Pas le temps de mourir. Ce film d’action a mis un point d’exclamation définitif sur ce chapitre de l’histoire de 007.

Dans le prologue du film, Bond (Craig) ne peut profiter de sa retraite. Il soupçonne sa maîtresse, le Dr Madeleine Swann (Léa Seydoux), de l’avoir trahi avec Spectre.

Cinq ans plus tard, Bond se laisse convaincre de sortir temporairement de sa retraite. Il vient en aide à son vieil ami de la CIA Felix Leiter (Jeffrey Wright). Mais ce monde n’est apparemment pas celui de Bond, puisque même le MI6 a un nouvel agent 007 nommé Naomi (Lashana Lynch).

La querelle entre Bond et son ennemi juré, Ernst Stavro Blofeld (Christoph Waltz), est compliquée par l’émergence d’un nouveau méchant. Il s’agit de Lyutsifer Safin (Rami Malek), qui complote pour se venger de Bond et de Blofeld.

Troisième film d’action : L’homme du Nord (2022)

Si vous êtes à la recherche d’un film d’action vraiment viscéral, The Northman se démarque des autres. L’ancienne star de True Blood, Alexander Skarsgård, incarne un prince viking nommé Amleth.

Au Xe siècle, le jeune Amleth est témoin du meurtre de son père, le roi Aurvandill War-Raven (Ethan Hawke), et de l’enlèvement de sa mère, la reine Gudrún (Nicole Kidman). L’oncle d’Amleth, Fjölnir (Claes Bang), est responsable de ces deux crimes.

Deux décennies plus tard, Amleth est prêt à se venger, et c’est un voyage sanglant qui le pousse jusqu’à ses limites physiques et au-delà. Comparés à L’Homme du Nord, les films de Conan le Barbare semblent plutôt insipides.

Quatrième film : Personne (2022)

La star de Better Call Saul, Bob Odenkirk, est l’une des stars d’action les plus antipathiques de ces derniers temps. C’est une idée que personne n’a eue en confiant à Odenkirk le rôle de Hutch Mansell. Dans ce film d’action, il incarne un employé de bureau autrefois dangereux et père de famille.

Aujourd’hui, Becca Mansell (Connie Nielsen), la femme de Hutch, ne voit plus l’homme qu’il était. D’ailleurs, ses enfants, Blake (Gage Munroe) et Abby (Paisley Cadorath), le prennent pour un loser.

À la suite d’un cambriolage, Hutch redécouvre son don pour la violence et se fait accidentellement l’ennemi d’un baron du crime russe, Yulian Kuznetsov (Aleksei Serebryakov). Lorsque Kuznetsov retrouve la famille Mansell, Hutch devient un véritable John Wick. Il est prêt à abattre tous ceux qui osent menacer les gens qu’il aime.

Cinquième film : John Wick : Chapitre 3 – Parabellum (2019)

En parlant de John Wick, le premier aurait été le film d’action de la décennie s’il était sorti à temps. Mais il n’y a eu que deux films John Wick au cours des cinq dernières années. Alors, préférons John Wick : Chapitre 3 – Parabellum à John Wick : Chapitre 4. Les deux sont d’excellents films d’action, mais Parabellum a l’avantage, car le John Wick de Keanu Reeves y apparaît vulnérable et en danger de manière crédible.

Après les événements de John Wick : Chapitre 2, John a été mis à l’index de High Table et un monde littéral d’assassins le poursuit où qu’il aille. Les premières minutes de John Wick : Chapitre 3 sont particulièrement intenses, car des assassins de tous horizons attaquent John avant qu’il ne puisse quitter New York. Et même si John parvient à regagner les faveurs de la Haute Table, cela pourrait lui coûter plus que son âme.