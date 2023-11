© Dragon Ball : une cosplayeuse envoûtante incarne une Bulma audacieuse et enjouée qui ne manquera pas de vous captiver

Avec Dragon Ball, nous avons été témoins des batailles entre les héros et les méchants. Par ailleurs, le manga raconte aussi la puissance de la force féminine qui les a toujours accompagnés. D’ailleurs, cela a même été d’une importance vitale lors d’occasions dangereuses.

L’une des préférées est Bulma, qui possède une grande intelligence. Elle vit de nombreuses aventures avec son meilleur ami Goku dès leur plus jeune âge. Les deux sont à la recherche des sphères du dragon, raison pour laquelle elle est revenue.

Même si nous vous parlions il y a quelque temps de la célèbre cosplayeuse Karen G, aujourd’hui nous allons aller plus loin dans cette représentation de Bulma Bunny. Et, via Instagram, la mannequin et cosplayeuse rikkaxrose a réalisé une version incroyable de ce personnage de Dragon Ball. D’ailleurs, elle l’a ramené comme l’un des animés que tout le monde aime. Et ce, en plus du fait que la version est l’une de celles que les fans aiment c’est plus.

Voici la photo de Bulma dans Dragon Ball

Bulma est devenue l’une des premières waifus de cet anime. En effet, elle a non seulement séduit par sa beauté, mais elle s’est également battue aux côtés de son ami. Tout cela, pour atteindre son objectif.

On peut voir que la cosplayeuse a respecté l’essence de Bulma, comme ses longs cheveux bleus qu’elle accompagne d’une frange. D’autre part, ses magnifiques yeux bleus ne manqueront pas de sauter aux yeux des fans de Dragon Ball.

Elle est certainement une icône de la mode, puisqu’elle porte une tenue de lapin avec un justaucorps noir et des collants bleus assortis. Elle ajoute une paire de boutons de manchette et un collier à nœud rouge, ainsi que les oreilles classiques de lapin. Son objectif ? Une touche d’élégance supplémentaire.

Cela ne l’empêchera pas de vivre des aventures extraordinaires avec ses amis et de partager des moments agréables dans Dragon Ball.