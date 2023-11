© Dragon Ball : c'est la curieuse raison pour laquelle Toriyama a inclus Cell dans la saga Android

Dragon Ball a beaucoup changé depuis ses premiers chapitres jusqu’à l’arrivée de la mythique. D’ailleurs, c’est précisément dans la Saga Z que se sont produits certains changements. Ils ont fait de l’œuvre quelque chose de très différent de ce que son créateur avait à l’esprit au début.

L’un des plus grands exemples de ce phénomène s’est produit dans la Saga des Androïdes. Selon Akira Toriyama, le principal méchant qui allait apparaître dans cet arc n’était pas vraiment Cell. En effet, il s’agit d’un couple d’autres personnages apparus bien plus tôt.

Dragon Ball selon Toriyama

Les deux premiers androïdes que nous avons vus devaient être les seuls méchants. Ils devaient effacer de l’histoire non seulement Cell, mais aussi les Androïdes 17 et 18. Le Dr Gero avait dans sa manche ces deux créations et l’Androïde 16. Ce dernier devait les aider au cas où Goku et ses alliés les battraient.

Le Shenlong Times #2 et dans ce média confirment cela. Toriyama a partagé la raison intéressante pour laquelle Cell finirait par être le méchant principal. Selon Toriyama, le design et l’apparence physique des Android 19 et 20 avait déçu ses trois éditeurs. Ces derniers sont Kazuhiko Torishima, Yu Kondo et Fuyuto Takeda.

Il en fut de même pour les Android 17 et 18. En effet, ils n’arrivèrent pas non plus à convaincre les éditeurs. En effet, ils étaient de simples gamins plutôt que des ennemis capables d’intimider les lecteurs. Ce qu’ils réussirent à faire dans le grand film Dragon Ball Z : A Different Future.

C’est alors que Toriyama décide d’en faire sa spécialité :

Concevoir des monstres. C’est ainsi qu’il crée Cell, un nouveau personnage dont le design s’éloigne totalement des précédents ennemis de la saga. D’ailleurs, il deviendra même plus complexe qu’il ne le souhaiterait.

Curieusement, après l’arrivée de Cell, un tournant important allait se produire. Et ce personnage allait non seulement affronter nos héros, mais aussi absorber les Androïdes 17 et 18. Cela signifiait en termes de scénario qu’il allait les remplacer afin de s’affirmer comme l’ennemi le plus important.

Une fois la perfection atteinte, Toriyama a décidé d’ajouter au personnage certains des comportements du précédent grand ennemi du manga, Freezer. Et ce, notamment la sous-estimation de la puissance de ses adversaires.

L’Androïde 19 et surtout l’Androïde 20 possèdent une première apparition frappante. De plus, ils ont un lien important avec Goku car ils appartiennent au Ruban Rouge. Toutefois, nous pensons que l’arrivée de Cell dans l’intrigue a été un choix judicieux. Cela apporte à la série un ennemi plus menaçant en tant que personne ayant des capacités acquises auprès de Goku, Piccolo et même Freezer.

De plus, il est fort possible que si l’Android 20 avait été l’ennemi final de Dragon Ball, nous aurions manqué l’épique Kamehameha père-fils qui a servi de touche finale à cette grande saga.