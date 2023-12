© Epic Games Store offre 2 nouveaux jeux gratuitement pendant une semaine

Pour le plus grand bonheur des joueurs, l’Epic Games Store a repris ses belles habitudes. Ce qui promets à ces derniers de gagner des jeux gratuits. Heureusement, la plateforme a réorganisé sa section la plus appréciée pour offrir deux nouveaux cadeaux à partir d’aujourd’hui. Et cela de ce jeudi 30 novembre dernier, jusqu’au 7 décembre prochain à 17 heures (heure de la péninsule). Ainsi, tout utilisateur disposant d’un compte enregistré sur la plateforme peut ajouter un nouveau titre à vie à son catalogue. Et cela, en accédant simplement à son profil et en échangeant le cadeau.

La boutique Epic Games nous a une fois de plus ravis par sa générosité en offrant deux nouveaux jeux gratuitement pendant une semaine. La plateforme de jeux offre de temps en temps des jeux de grande qualité. Donnant ainsi aux joueurs la possibilité d’explorer de nouvelles aventures sans avoir à dépenser d’argent.

Deux jeux à tester pour commencer !

Le premier jeu que vous pouvez télécharger gratuitement sur Epic Games est Jitsu Squad. C’est un beat ’em up coopératif à 4 joueurs. Il met en avant une action cartoonesque frénétique et des combats chaotiques. Il reprend d’ailleurs l’accessibilité et les mécanismes de bravade classiques de jeux tels que Streets of Rage et Final Fight. Mais cela avec la vitesse et l’intensité de jeux de combat tels que Marvel vs. Capcom II, Dragonball FighterZ et Super Smash Bros.

D’autre part, il y a Mighty Fight Fédération sur Epic Games store. C’est un jeu de combat dans lequel vous pouvez projeter vos adversaires contre les murs ou dans les airs. Vous pouvez également vous jeter sur eux avec un barrage de coups vertigineux. Et il peut d’ailleurs être téléchargé gratuitement. Il y a 14 personnages avec des styles de jeu uniques pour les matchs en 1v1, en équipe avec d’autres combattants ou en mode libre.

La boutique Epic Games annonce les prochains jeux gratuits

La semaine prochaine, deux jeux gratuits seront de retour sur l’Epic Games Store. Le premier est GigaBash, un brawler multijoueur avec des kaijus colossaux. Ces derniers sont inspirés de films, des héros hallucinants, des attaques spéciales dévastatrices et des environnements entièrement destructibles.

Le deuxième jeu gratuit de Epic Games sera Predecessor. Une partie d’action rapide développé par Paragon qui combine les mécanismes des MOBA et des jeux de tir à la première personne. De quoi vous plonger au cœur du combat avec des options stratégiques, un contrôle à la troisième personne et une action immersive.