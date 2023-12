© Les offres du Nouvel An commencent sur PlayStation, avec des réductions allant jusqu'à 75 %

PlayStation prend de l’avance et vous propose une multitude d’offres. Cela, dans le cadre de sa nouvelle promotion « New Year’s Eve Deals » sur le PlayStation Store. Si vous avez manqué les offres du Black Friday, c’est probablement votre dernière chance de l’année. Profitez-en alors afin d’obtenir des prix intéressants.

Dans le cadre de cette promotion, PlayStation propose des jeux numériques et toutes sortes de contenus additionnels et de DLC. De plus, certaines offres cumulent une réduction supplémentaire si vous avez souscrit à l’un des paliers PlayStation Plus. Les réductions vont de 5 % à près de 20 % supplémentaires, ce qui n’est pas peu dire.

Jusqu’à 75 % de réduction sur les jeux PS4 et PS5 de PlayStation

Vous attendez Alan Wake 2 avec impatience mais votre portefeuille est engourdi par les achats de Noël ? Le premier jeu remastérisé pour PS5 (et PS4) est désormais proposé au prix de 14,99 €. Et c’est l’un des cas avec une double réduction, si vous avez le Plus, vous l’obtenez pour 9,89 €. En plus d’Alan Wake, d’autres offres intéressantes se trouvent chez PlayStation. Il s’agit notamment de :

1. Remnant II – Deluxe Edition pour 38,99 euros

2. Far Cry 6 Gold Edition à 24,99 euros chez PlayStation

3. Collection Uncharted : Legacy of Thieves à 19,99

4. Death Stranding Director’s Cut à 19,99 euros

5. La forêt pour 5,94 euros chez PlayStation

Vous avez alors jusqu’au 21 décembre pour profiter des réductions « New Year’s Eve Sale » sur le PlayStation Store.

Le début de la nouvelle année apporte de bonnes nouvelles aux amateurs de jeux vidéo. En effet, PlayStation lance ses offres avec des réductions impressionnantes allant jusqu’à 75 %. C’est une excellente occasion de se procurer les jeux que l’on attend depuis longtemps ou de découvrir de nouveaux titres à des prix plus abordables.

Avec une grande variété d’options disponibles, des jeux populaires aux titres indépendants, les joueurs peuvent profiter d’une expérience de jeu passionnante sans avoir à dépenser beaucoup. Il faut alors profiter de ces offres et garder un œil sur les promotions supplémentaires que PlayStation pourrait lancer dans un avenir proche. Par ailleurs, il est temps de vous perdre dans le monde virtuel. Tirez alors le meilleur parti de ces offres du Nouvel An chez PlayStation !