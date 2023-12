© Fortnite OG pourrait avoir ses jours comptés : Epic Games éliminerait ce mode dans la nouvelle saison

Le retour aux sources de Fortnite Battle Royale a connu un réel succès. Entre autres, il a permis au jeu de redevenir l’un des plus joué au monde. Ainsi, la communauté pensait qu’Epic Games conserverait Fortnite OG en tant que mode supplémentaire une fois cette saison nostalgique terminée.

Au début, nous savions que ce chapitre était temporaire. Toutefois, des rumeurs ont fait état d’un possible changement d’avis au sein de l’entreprise.

Cependant, un célèbre leaker a confirmé ce que beaucoup craignaient. En effet, Epic Games n’a pas l’intention de conserver Fortnite OG lorsque la prochaine saison arrivera.

C’est du moins ce que dit cet utilisateur, qui affirme que l’entreprise s’en tient à sa décision de faire de ce retour aux sources un événement temporaire avec une date d’expiration. Et ce, malgré l’énorme succès qu’il a rencontré.

Selon ce leaker, les OG de Fortnite feront leurs adieux juste au moment où la nouvelle saison du jeu arrivera. Quand cela se produira-t-il ? Eh bien, pas trop tôt : le 2 décembre à 20h00 (heure de la France) sera donné le coup d’envoi du Big Bang. Un événement spécial de Fortnite qui promet de changer le jeu tel que nous le connaissons.

Fortnite has no plans of keeping #FortniteOG after Chapter 5 drops on December 3rd ❌ [VIA @NotPaloleaks] pic.twitter.com/rBD6N1k2zY

— HYPEX (@HYPEX) November 28, 2023