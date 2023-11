© PS4 et PS5 disent au revoir à l'année avec de grosses réductions : 15 jeux à avoir absolument

Découvrez les jeux vidéo les plus discounts et ceux qui peuvent vous intéresser en cette période de l'année.

Alors que l’année touche à sa fin, les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5 sont ravis de découvrir les grosses réductions offertes par Sony. Avec des remises allant jusqu’à 70%, les gamers peuvent se procurer certains des meilleurs jeux de l’année à des prix incroyables. Nous vous présenterons donc 15 parties à avoir absolument qui sont en promotion sur les consoles PS4 et PS5.

Le Black Friday est terminé ! Mais chaque fin amène un nouveau départ. Et encore plus lorsqu’il s’agit de ventes de jeux vidéo. En effet, n’importe quel prétexte est bon pour lancer une nouvelle promotion.

PlayStation l’a donc bien compris et a donné le coup d’envoi des offres de fin d’année sur le PS Store. Ce qui signifie donc qu’on peut trouver de nombreux titres à des prix réduits. Et cela qu’il s’agisse d’ailleurs de première ou de tierce partie. Ghost of Tsushima : Director’s Cut, des créateurs d’Infamous, n’est alors qu’un des grands titres disponibles à prix réduit.

La fin de l’année est synonyme de fabuleuses réductions sur les jeux pour les consoles PS4 et PS5. C’est d’ailleurs l’occasion idéale de se procurer certains des titres incontournables qui ont su capter l’attention des joueurs.

Avec une sélection de 15 jeux phares à des prix plus abordables, les possesseurs de PS4 et PS5 peuvent donc profiter d’expériences de jeu de grande qualité. Et cela sans avoir à dépenser une fortune d’ailleurs !

Chez Ciao Via La Culture, nous avons sélectionné quelques-unes des offres les plus intéressantes en termes de jeux. Ne les manquez donc pas !

15 jeux PS4 et PS5 à prix cassés

1. Ghost of Tsushima : Director’s Cut sur PS4 et PS5 à 39,99€ (50% de réduction sur le jeux )

2. Monster Hunter Rise + Sunbreak sur PS4 et PS5 à 23,99 euros (50% de réduction)

3. Red Dead Redemption 2 : Definitive Edition pour PS4 et PS5 à 29,99€ (-70%)

4. Alan Wake : Remastered jeux sur PS4 et PS5 à 14,99€ (-50%)

5. Ratchet & Clank : A Dimension Apart sur PS5 à 39,99€ (-50%)

6. Crash Bandicoot N. Sane Trilogy sur PS4 et PS5 à 15,99 euros (60% de réduction sur le jeux)

7. Uncharted : Legacy of Thieves Collection pour PS5 à 19,99€ (-60%)

8. Resident Evil 2 Remake pour PS4 et PS5 à 9,99€ (-75%)

9. Resident Evil 3 Remake pour PS4 et PS5 à 9,99€ (-75%)

10. Divinity Original Sin 2 : Definitive Edition pour jeux PS4 et PS5 à 17,99€ (-70%)

11. Death Stranding : Director’s Cut sur PS5 à 19,99€ (-60%)

12. Devil May Cry 5 Edition Spéciale pour PS5 à 15,99€ (-60%)

13. Persona 5 Royal sur PS4 et PS5 à 29,99 euros (50% de réduction)

14. Final Fantasy XV Royal Edition pour PS4 et PS5 à 13,99€ (-60%)

15. Enfin, Dragon Ball FighterZ pour PS4 et PS5 à 14,99€ (-85% sur le jeux)

Que vous soyez amateur de jeux d’action, d’aventure ou de rôle, vous trouverez alors forcément un titre à votre goût. Profitez ainsi de ces réductions. Et terminez donc l’année en vous plongeant dans des mondes virtuels passionnants.

Ces 15 jeux en promotion sur PS4 et PS5 offrent une expérience de jeu exceptionnelle à un prix avantageux. Ne manquez donc pas cette occasion de vous procurer ces titres acclamés par la critique et de vivre des aventures fabuleuses. Bien sûr, la période des réductions est limitée. Alors assurez-vous de saisir ces offres avant qu’elles ne disparaissent.