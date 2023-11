© Fortnite Battle Royale : tout savoir sur l'événement épique "The Big Bang"

Les événements de jeu vidéo sont toujours très attendus. Que ce soit la révélation d’un opus inédit ou à l’occasion de rencontre, il est difficile de les rater.

Ce ne sont d’ailleurs pas les fans d’Epic Games qui vous diront le contraire ! À l’approche de l’événement The Big Bang, on est impatient de découvrir les détails. Voici ceux que vous devez impérativement connaître !

The Big Bang : Quelle promesse pour les gamers ?

Voilà quelques temps que l’on entend parler de The Big Bang dans Fortnite Battle Royal. À titre de rappel, il s’agit d’un événement prévu dans le jeu qui promet une nouvelle expérience pour les amateurs.

Les spéculations sur le sujet vont d’ailleurs bon train depuis un moment ! Et parmi celles qui ressortent du lot, il y a les prédictions de @ItzGopex !

Le gamer avance une théorie inédite sur The Big Bang de Fortnite et ce à quoi les joueurs pourraient s’attendre. « La machine à remonter le temps va probablement nous emmener dans le multivers de Fortnite. Ce qui nous conduira au mode LEGO » a-t-il expliqué. Un tout nouveau concept ? Pas vraiment, à en croire les rumeurs qui circulent depuis longtemps !

En réalité, cet internaute connaissait déjà certaines informations concernant The Big Bang. De plus, Epic Games et LEGO avaient déjà officialisé une coopération l’année dernière.

Tout porte à croire que cet événement d’Epic Games va survenir dans les prochaines périodes. Dans tous les cas, on s’attend à un événement d’une toute autre envergure, qui laissera une empreinte indélébile chez les gamers !

Un nouveau départ pour Fortnite !

Pour faire clair, The Big Bang est un événement où presque tous les passionnés de Fortnite seront présents. Le concept ? Une Battle Royale où tout le monde peut participer et tirer son épingle du jeu. Cela va commencer le samedi 2 décembre 2023 à 16h00 AR et 13h00 MX.

Afin de participer à The Big Bang, il suffit de se rendre sur l’onglet Battle Royale de Fortnite. Si vous voulez un conseil, rendez-vous au sein de l’événement avant la date prévue ! Ainsi, vous pouvez voir les produits cosmétiques disponibles, mais aussi inviter vos amis. La plateforme peut accueillir quatre joueurs en même temps.

Fortnite réserve de nombreux cadeaux lors de cet événement. Déjà, si vous arborez une nouvelle tenue, Epic Games vous offre les V-Bucks à titre gratuit ! Ceux qui possèdent la NVIDIA GeForce NOW, la Xbox Cloud Gaming et Amazon Luna ont alors accès à The Big Bang. De plus, ils peuvent participer à l’événement depuis leur mobile ou leur ordinateur !

Des invités de marque dans The Big Bang

Les participants à The Big Gang ont droit à un autre cadeau venant de Fortnite ! Il s’agit de l’écran de chargement de Big Bang, qui met en scène Eminem lui-même. Le rappeur possède d’ailleurs une place de marque au sein de l’événement.

Durant l’événement, vous avez alors l’occasion de vous mettre dans la peau de Slim Shady, Rap Boy, ou même Marshall révolu. Cela inclut aussi leurs accessoires spécifiques, disponibles dans la boutique d’objets ! Et pour finir, les créateurs de contenu ont l’occasion de gagner de l’argent grâce à l’événement The Big Bang !