© Ce sont les premières images officielles du chapitre 5 de Fortnite

Les joueurs du célèbre jeu de Battle Royale, Fortnite, sont en ébullition ! Cela suite à la publication des premières images officielles du très attendu chapitre 5.

Depuis sa sortie initiale en 2017, Fortnite a connu un succès phénoménal grâce à son gameplay additif. Mais il y a aussi ses mises à jour régulières et son univers en constante évolution.

Et maintenant, les joueurs ont un aperçu excitant de ce qui les attend dans cette prochaine étape de l’aventure. De quoi créer l’effervescence et l’impatience chez ceux qui ont déjà envie de tester ce jeu inédit !

La page Fortnite sur le Nintendo Switch eShop a récidivé en dévoilant à l’avance les deux premières captures d’écran officielles du Chapitre 5. Comme par le passé, les captures d’écran elles-mêmes laissent entrevoir la direction que prend le jeu dans cette nouvelle phase. Découvrez les nouvelles captures d’écran du Chapitre 5 de Fortnite en détail ci-dessous !

La page eShop de la Nintendo Switch révèle les deux premières images officielles du chapitre 5 de Fortnite

Comme les fois précédentes, nous savons à quoi ressemblent les deux premières images officielles de Fortnite Chapitre 5. Et cela grâce à la page dédiée au jeu sur l’eShop de la Switch vue de la console.

Malheureusement, elles ne montrent pas le bus de combat avec le logo de Fortnite. Il en est de même pour les couleurs phares de la nouvelle saison comme à l’accoutumée.

Il ne s’agit pas vraiment de deux images distinctes, mais d’une seule image avec et sans le logo Fortnite. On peut y voir l’espace en arrière-plan et les « bras » émanant de Ground Zero. Ils servent alors de pont entre les différentes réalités, comme nous l’avons appris dans le chapitre 2 de la saison 5.

Un indice à ne pas négliger !

C’est un indice assez solide sur ce qui se passera lors de l’événement The Big Bang le 2 décembre 2023. En effet, les différents modes déjà présents dans Fortnite (Battle Royale, Créatif, Sauver le monde) convergeront avec de nouvelles façons de jouer. Cela inclut le nouveau mode musique, le nouveau mode course et le nouveau mode LEGO.

Et comme si cela ne suffisait pas, il y aura également un concert d’Eminem. L’illustration officielle de l’événement The Big Bang de Fortnite le montre très bien !

Le chapitre 5 de la saison 1 de Fortnite devrait débuter le dimanche 3 décembre 2023. Il s’agira de la 28e saison depuis que Fortnite Battle Royale a débuté en septembre 2017. Comme toujours, nous suivrons de près tous les changements et mises à jour afin de vous informer au mieux.

Avec le chapitre 5, Fortnite poursuit son héritage d’innovation et de divertissement. Il offre ainsi aux joueurs une expérience de jeu unique et passionnante. Ces images ne sont qu’un aperçu de ce qui nous attend. Aussi, nous avons hâte de voir comment se déroulera cette nouvelle étape dans le monde de Fortnite.

