© De la Formule 1 à Fortnite Epic Games annonce un nouveau skin pour Lewis Hamilton

Nous vous disons tout ce que nous savons sur le nouveau skin du pilote de Formule 1 Lewis Hamilton dans Fortnite. L'apparence, les objets et bien plus encore.

Epic Games est l’un des développeurs de jeux vidéo les plus populaires au monde. L’enseigne a récemment annoncé une collaboration excitante avec le célèbre pilote de Formule 1, Lewis Hamilton.

Cette nouvelle collaboration d’Epic Games comblera les fans de sport automobile et de jeux vidéo. En effet, Hamilton recevra bientôt un nouveau skin dans le jeu en ligne à succès, Fortnite.

Lewis Hamilton arrive bientôt dans Fortnite : Origins. Le multiple champion du monde de Formule 1 recevra son propre skin dans le jeu vidéo populaire d’Epic Games. Il apportera également avec lui de nombreux accessoires à thème. Dans cet article, nous vous montrons à quoi ressemble le skin Fortnite de Lewis Hamilton. Mais aussi tout ce que vous devez savoir à son sujet !

À lire Epic Games offre gratuitement 2 grands jeux, attention c’est uniquement cette semaine

Epic Games : Voici à quoi ressemble le nouveau skin Fortnite de Lewis Hamilton

Epic Games a dévoilé la bande-annonce du skin Lewis Hamilton dans Fortnite. Cela tombe bien, car les fuites sont à l’ordre du jour dans ce jeu vidéo. Vous trouverez ci-dessous la bande-annonce en question, publiée le mercredi 15 novembre 2023 à 16 heures CET.

Comme on peut le voir dans cette bande-annonce, le pilote réel se fond dans sa version du jeu. Il atterrit ensuite sur l’île de Fortnite. Le nouveau skin du jeu d’Epic Games de Lewis Hamilton présente les caractéristiques suivantes !

Sachez donc que le jeu d’épice Games dispose de deux styles distincts. Vous trouverez aussi un sac à dos de chien astronaute, un bec en forme d’épée énergétique et un deltaplane en forme de planche de surf avec un chien astronaute.

Tous les objets du set d’Epic Games sont issus de la série Idol/Icon de Fortnite. Ils sont composés de personnalités réelles telles que des influenceurs comme TheGrefg, des stars de la musique comme Ariana Grande et des athlètes comme Harry Kane et Marco Reus.

À lire Nominés aux GOTY 2023 : la liste de tous les jeux aux Game Awards 2023 dévoilée

La bande-annonce ne mentionne aucune date de sortie. Mais le simple fait qu’elle ait été annoncée signifie qu’elle arrivera très bientôt dans le catalogue de jeu d’Epic Games. Ses objets arriveront probablement dans Fortnite avec le patch 27.10, prévu pour le jeudi 16 novembre 2023.

Bien que tous ces objets soient cosmétiques et n’aient aucun impact sur le gameplay, comme pour les autres skins, les fans du septuple champion du monde de Formule 1 voudront certainement mettre la main sur cela. L’occasion pour ces joueurs d’Epic Games d’incarner leur idole dans Fortnite. Et cela, notamment en raison des nombreuses cartes de course du mode créatif.

Le skin Fortnite Lewis Hamilton sera disponible dans la boutique le samedi 18 novembre 2023

N’oubliez pas que lorsqu’il sera disponible dans la boutique quotidienne du jeu Epic Games, vous devrez l’acheter rapidement. En effet, pendant la mini-saison Fortnite : Origins, le contenu de la boutique ne dure que vingt-quatre heures.

Epic Games a récemment annoncé une collaboration excitante avec le pilote de Formule 1 Lewis Hamilton. Ce partenariat va donner aux fans la possibilité de jouer avec un skin inspiré de la carrière de Hamilton dans le jeu en ligne Fortnite.

Cette collaboration d’Epic Games reflète l’importance croissante des jeux vidéo dans la culture populaire. Elle offre d’ailleurs aux fans de Formule 1 une nouvelle manière de se rapprocher de leur pilote préféré.

On vous invite cordialement à visiter notre catégorie Divertissements, à rester à l’écoute des mises à jour et des nouveaux défis. Votre participation est ce qui rend notre communauté spéciale, et on espère continuer à vous surprendre avec de nouveaux contenus intéressants !