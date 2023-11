© Nominés aux GOTY 2023 la liste de tous les jeux aux Game Awards 2023 dévoilée

Chaque année, l’industrie du jeu vidéo et du streaming publie un nouveau gala de récompenses. En effet, au fil du temps, de nouvelles organisations se joignent à ces récompenses. Mais les plus importantes sont les Games Awards. On y décerne notamment les meilleurs prix. C’est entre autres, le meilleur jeu de l’année (GOTY), en l’occurrence donc, le meilleur de 2023.

Aujourd’hui, on a annoncé les nominés pour chacune des catégories. Ces derniers continueront d’ailleurs à se battre pour les récompenses. Cette année 2023 a effectivement été une grande année pour l’industrie du jeu vidéo. D’ailleurs, ces listes des Games Awards nous permettent de nous en rendre compte :

Game Awards : Jeu de l’année

Dans ce Game Awards, il y avait d’abord les jeux de l’année, à savoir :

À lire Epic Games offre ce RPG pour une durée limitée, n’attendez pas

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Super Mario Bros. Wonder

Zelda : Tears of the Kingdom

Il existe aussi la meilleure direction de jeu, selon toujours Game Awards 2023

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Super Mario Bros.

Zelda : Les Larmes du Royaume

Game Awards : Meilleure narration

Le Game Awards a aussi classé les meilleures narrations. Ainsi, le classement s’aligne comme suit :

À lire Énigme visuelle : trouvez le passager suspect au contrôle de l’aéroport en 15 secondes

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Marvel’s Spider-Man 2

Final Fantasy XVI

Cyberpunk 2077 : Phantom Liberty

Voici aussi le meilleure direction artistique

Alan Wake 2

Hi-Fi Rush

Lies of P

Super Mario Bros. Wonder

Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleure partition et musique (Meilleure bande originale et musique)

Il y a également pour ce Game Awards la plus belle composition musicale

Alan Wake 2

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Hi-Fi Rush

Zelda : Tears of the Kingdom

Par ailleurs, voici le meilleur design audio

Alan Wake 2

Dead Space

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Meilleure performance selon Games Awards

Après, pour la plus belle performance, le classement de Game Awards concerne alors :

Ben Starr

Cameron Monaghan

Idris Elba

Melani Liburd

Neil Newbon

Yuri Lowenthl

Voici aussi les meilleurs jeux pour l’impact

Un espace pour ceux qui ne sont pas liés

Chants de Sennaar

Au revoir l’altitude du volcan

Tchia

Terra Nil

Venba

Meilleur jeu en cours (Meilleur jeu en cours)

Apex Legends

Cyberpunk 2077

Final Fantasy XIV

Fortnite

Genshin Impact

Voici aussi le meilleur jeu indépendant

Cocoon

Dave the Diver

Dredge

Mer d’étoiles

Viseur

Meilleur jeu mobile selon Game Awards

Puis, le Game Awards n’a pas oublié les fans des jeux mobiles. D’où le classement :

Final Fantasy VII : Ever crisis

Hello Kitty Island Adventure

Honkai : Star Rail

Monster Hunter Rail

Terra Ni

Voici aussi le meilleur support communautaire

Baldur’s Gate 3

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Final Fantasy XIV

No Man’s Sky

Innovation en matière d’accessibilité

Après, il y a également le classement sur les jeux les plus accessibles selon Game Awards

Diablo IV

Forza Motorsport

Hi-Fi Rush

Marvel’s Spider-Man 2

Mortal Kombat 1

Street Fighter 6

Voici aussi le meilleur VR/AR

Gran Turismo® 7

Horizon, l’appel de la montagne

L’humanité

Resident Evil Village VR Mode

Synapse

Meilleur jeu d’action

Armored Core VI

Dead Island 2

Ghostrunner 2

Hi-Fi Rush

Remnant 2

Ce Game Awards donne aussi le meilleur jeu d’action/aventure

Alan Wake 2

Marvel’s Spider-Man 2

Resident Evil 4

Star Wars Jedi : Survivor

Zelda : Tears of the Kingdom

Meilleur jeu de rôle

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XVI

Lies of P

La mer des étoiles

Starfield

Ce Game Awards donne aussi le meilleur combat (Meilleur jeu de combat)

Dieu du Rocher

Mortal Kombat 1

Nickelodeon All-Star Brawl 2

Pocket Bravery

Street Fighter 6

Meilleur jeu familial

Disney Illusion Island

Party Animals

Pikmin 4

Sonic Superstars

Super Mario Bros Wonder

Ce Game Awards donne aussi le meilleur Sim/stratégie (Meilleur jeu de stratégie)

Advance Wars 1+2 : Reboot Camp

Cities : Skylines II

Company of Heroes 3

Fire Emblem Engage

Pikmin 4

Meilleur jeu de sport et de course (Meilleur jeu de sport et de course)

EA Sports FC 24

F1 23

Forza Motorsport

Hot Wheels Unleashed 2 : Turbocharged

The Crew Motorfest

Voici aussi le meilleur multijoueur (Meilleur multijoueur)

Baldur’s Gate 3

Diablo IV

Party Animals

Street Fighter 6

Super Mario Bros. Wonder

Créateur de contenu de l’année

Ironmouse

Chrisbratt / People Make Games

Quakity

SpreenDMC

Sypherpk

Voici aussi le meilleur début indépendant

Cocoon

Dredge

Pizza Tower

Venba

Viseur

Meilleure adaptation

Castlevania : Nocturne

Gran Turismo

The Last of Us

Le film Super Mario Bros.

Twisted Metal

Voici aussi le jeu le plus attendu

Final Fantasy VII Rebirth

Hadès II

Comme un Dragon : Richesse Infinie

Star Wars Outlaws

Tekken 8

Game Awards : Meilleur jeu d’esport

Counter Strike 2

Dota 2

League of Legends

PUBG Mobile

Valorant

Voici alors le meilleur athlète esport

Faker

Zywoo

Démon1

Hydra

Règle

Imperialhal

Game Awards : Meilleure équipe d’esport (Meilleure équipe d’esport)

Evil Geniuses

Fnatic

Gaimin Gladiators

JD Gaming

Team Vitality

Voici alors le meilleur entraîneur Esports (Meilleur entraîneur Esports)

Potter

Zonic

Gunba

Xtqzzz

Homme

Game Awards : Meilleur événement sportif

Game Awards a également sorti les meilleurs événements sportifs de l’année, à savoir :

2023 Championnat du monde de League of Legends

Blast.tv Paris Major 2023

EVO 2023

Championnat international de DOTA 2 2023

Championnat VALORANT 2023