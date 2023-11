© PlayStation Plus Extra et Premium aurait peut-être déjà révélé un jeu de novembre 2023

L'apparition d'un titre classique semble avoir fait fuir l'une des présences des catalogues PlayStation Plus Extra et Premium.

Au fil des années, le PlayStation Plus est devenu un service incontournable pour les joueurs sur PlayStation. Il permet d’offrir un accès multijoueur en ligne. Et d’autre part, il offre aux abonnés l’opportunité de télécharger gratuitement des jeux chaque mois. Cette fois-ci, les rumeurs suggèrent que le PlayStation Plus Extra et Premium ont peut-être révélé leur jeu phare pour novembre 2023.

Selon des sources anonymes proches de Sony, la communauté des joueurs attend impatiemment le jeu en question. Sachez que Sony n’a pas encore confirmé officiellement cette information. Toutefois, les fuites et les spéculations se multiplient sur les forums spécialisés et les réseaux sociaux.

Les jeux PlayStation Plus Essentials gratuits du mois de novembre sont désormais disponibles. Il sont actuellement accessibles au téléchargement pour tous les joueurs PS5 et PS4. Mais, certains refusent de le faire en raison de la mauvaise qualité des jeux. Quoi qu’il en soit, Mafia II Definitive Edition, Dragon Ball : The Breakers et Aliens Fireteam Elite peuvent être offerts.

Il est maintenant temps de se concentrer sur les jeux PlayStation Plus Extra et Premium. En effet, ils sont très proches de leur révélation officielle. D’ailleurs, nous avons fait nos propres prédictions là-dessus. Cependant, l’un de ces titres a peut-être déjà fait l’objet d’une fuite.

PlayStation : de la nouveauté !

Et cette fois-ci, ce n’est pas un amateur qui le dit. Mais ça sort du système de classification par âge, où vient d’apparaître la version PSP du jeu Up ! du célèbre film de Pixar. Cela a logiquement tiré la sonnette d’alarme avant l’annonce imminente des jeux PlayStation Plus Extra et Premium de novembre. Il pourrait donc s’agir de l’un des titres dédiés à la section des classiques.

Il n’est pas garanti qu’il fasse partie du catalogue de ce mois-ci. Mais il semble évident qu’il fera son apparition sur le service d’abonnement dans un avenir proche.

Pour l’heure, il faudra attendre le 15 novembre à 17h30 (heure de la péninsule française) pour connaître les titres qui seront ajoutés au PlayStation Plus Extra et Premium cette fois-ci.

7 jeux vont s’effacer

Si nous ne savons pas quels titres arriveront, nous connaissons en revanche les 7 jeux qui quitteront PlayStation Plus Extra et Premium en novembre. Vous pouvez donc les découvrir ci-dessous.

Ace of Seafood

ConnecTank

Dandara : Trials of Fear Edition

Giana Sisters : Twisted Dreams – Director’s Cut

Momodora : Reverie Under the Moonlight (en anglais)

My Time at Portia

Wild Guns : Reloaded

Ces titres resteront sur le service du PlayStation jusqu’au 21 novembre. Précipitez-vous si c’est eux vous intéressent ! Pensez à les avoir avant ce délai.