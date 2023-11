© Epic Games offre gratuitement 2 grands jeux, attention c’est uniquement cette semaine

Les amateurs de jeux vidéo vont être ravis ces derniers jours. En effet, la société de développement de jeux Epic Games offre généreusement deux titres majeurs cette semaine seulement.

Il s’agit d’une occasion en or pour tous les joueurs de découvrir des jeux de qualité. Donc, c’est bénéfique pour eux, car ils pourront les acquérir sans avoir à débourser le moindre centime.

Alors, ne tardez pas à saisir cette opportunité unique et plongez-vous dans l’univers captivant de ces jeux offerts gratuitement par Epic Games.

Détails de l’offre :

Il est important de noter que cette offre de jeux gratuits est valable uniquement cette semaine.

Il vous suffit de vous rendre sur la plateforme Epic Games Store. Ensuite, vous devez créer un compte si vous n’en avez pas déjà un. Puis, téléchargez les jeux offerts. Et une fois que vous les avez ajoutés à votre bibliothèque, ils vous appartiennent pour toujours.

Epic Games a dévoilé sur sa boutique les jeux vidéo qu’il offrira à ses utilisateurs au cours des prochains jours. Ainsi, la plateforme permettra aux utilisateurs de télécharger gratuitement un formidable titre de survie post-apocalyptique. Et il y aura également un excellent jeu de rôle et d’aventure japonais.

Deux grands jeux incroyables

L’un d’entre eux est Surviving the Aftermath. Dans ce jeu d’Epic Games, vous devez d’abord survivre et prospérer dans un futur post-apocalyptique. Certes, les ressources sont rares, mais des opportunités se présentent. Alors, créez une colonie à l’épreuve des catastrophes. Protégez aussi vos colons et rétablissez la civilisation dans un monde dévasté.

Construisez plus de 130 bâtiments et survivez dans un monde hostile et plein de dangers. Restez vigilant, car une catastrophe naturelle ou environnementale pourrait détruire une colonie mal équipée.

Recrutez plus de 80 spécialistes uniques. Chacun parmi eux ont des propres compétences et motivations. Cela vous permettra alors de gérer les ressources et la production de votre colonie. Équipez bien vos spécialistes pour défendre la colonie contre les bandits et les animaux violents. C’est comme ça que vous réussirez votre mission dans ce premier jeu d’Epic Games.

L’autre jeu en question est Earthlock, un JRPG d’aventure au style artistique animé. Sorti par Snowcastle Games en mars 2018, ce titre s’inspire des RPG 3D classiques de la fin des années 90. Epic Games l’a sorti avec une vision nouvelle des combats au tour par tour et de la progression des personnages.

Dans ce jeu d’Epic Games, vous serez embarquez pour un voyage visant à sauver le magnifique monde d’Umbra. C’est une planète hostile qui s’est arrêtée de tourner il y a des milliers de cycles. La mission commence dans le sauvetage de l’oncle d’Amon des griffes d’un ancien culte. Et enfin elle deviendra rapidement une aventure qui dure pendant des siècles.

Rassemblez ce groupe de héros improbables pour empêcher le passé ruineux de se répéter. Ensuite, explorez le monde magique d’Umbra. Enfin, découvrez des lieux perdus dans le passé pour découvrir les secrets de l’artefact Earthlock.

Surviving the Aftermath et Earthlock, gratuits sur l’Epic Games Store

Ne manquez pas cette opportunité unique de télécharger gratuitement deux jeux de renom offerts par Epic Games cette semaine.

Ces deux jeux vidéo spectaculaires seront disponibles en téléchargement gratuit sur l’Epic Games Store du 16 au 23 novembre.