Epic Games est aujourd’hui l’une des sociétés les plus influentes dans l’industrie du jeu vidéo. Connue pour ses jeux à succès tels que Fortnite, Epic Games offre également une vaste gamme de jeux passionnants qui méritent d’être découverts. Dans cet article, nous vous présentons donc une liste des meilleurs jeux vidéo à connaître chez l’enseigne absolument.

La liste des meilleurs jeux vidéo d’Epic Games à connaître absolument

1. Fortnite :

Il est impossible de parler des jeux d’Epic Games sans mentionner Fortnite. Ce jeu de battle royale a d’ailleurs connu un succès phénoménal depuis sa sortie en 2017. Avec son gameplay unique, ses graphismes colorés et ses mises à jour régulières, Fortnite continue donc de fasciner des millions de joueurs à travers le monde.

2. Epic Games : Unreal Tournament

Si vous cherchez une expérience de jeu de tir des plus intenses, Unreal Tournament est fait pour vous. Ce jeu emblématique offre d’ailleurs de nombreuses scènes d’action, des armes variées et des modes de jeu compétitifs. Avec des graphismes impressionnants et une jouabilité fluide, Unreal Tournament reste alors un incontournable pour les fans de jeux de tir.

3. Gears of War :

La franchise Gears of War est un autre pilier de la bibliothèque de jeux d’Epic Games. Cette série de jeux de tir offre d’ailleurs une action épique, une narration captivante et des graphismes de haute qualité. Plongez donc dans un univers post-apocalyptique où vous affronterez des ennemis redoutables et vivrez des moments de tension intense.

4. Shadow Complex :

Si vous êtes fan de jeux de plateforme et d’action, ne manquez pas Shadow Complex. Ce jeu primé combine des éléments de jeu de plateforme classique avec des graphismes en 3D et une jouabilité moderne. Explorez ainsi des environnements riches en détail, résolvez des énigmes et affrontez des ennemis tout en découvrant une histoire captivante.

5. Epic Games : The Outer Worlds

Développé par Obsidian Entertainment et édité par Private Division, The Outer Worlds est un jeu de rôle d’action en monde ouvert. Il a d’ailleurs remporté de nombreux prix. Plongez alors dans un univers futuriste captivant rempli de personnages intéressants. Vous trouverez d’ailleurs des histoires à choix multiples et des combats passionnants. Les décisions que vous prendrez auront donc un impact réel sur le déroulement de l’histoire de ce divertissement chez Epic Games.

Cette liste ne représente qu’un aperçu des meilleurs jeux vidéo d’Epic Games.

Vous êtes fan de jeux de tir, de jeux d’action, de jeux de plateforme ou de jeux de simulation ? Epic Games propose donc une variété de titres pour satisfaire tous les goûts.

Ne manquez pas l’occasion de découvrir ces jeux passionnants et de vivre des expériences de jeu inoubliables.