© Tous les codes cadeaux mystères pour Pokémon écarlate et pourpre à ce jour dévoilés

Pokémon Écarlate et Pokémon Pourpre proposent un large répertoire de récompenses et de bonus à ne pas manquer. En effet, les deux titres sont sensiblement différents puisqu’ils font partie d’une nouvelle série de jeux dans l’univers Pokémon. Toutefois, ils partagent tous deux un certain nombre de codes cadeaux. On peut alors utiliser ces derniers pour gagner de mystérieux cadeaux.

Nous vous proposons donc dans cet article une liste de tous les codes actuels. On vous fournit aussi leurs récompenses ainsi qu’une liste de tous les codes qui ont été utiles par le passé.

Après la sortie du dernier né de Game Freak, le nombre de dresseurs de Pokémon entrés dans la série grâce à Écarlate et Pourpre a augmenté. Il en est de même pour les codes et les récompenses. Voici tout ce qu’il faut savoir sur les codes Cadeaux Mystère de Pokémon Écarlate et Violette. Découvrez aussi la façon de les utiliser.

À lire La fonctionnalité PS5 que tout le monde attendait débarque enfin

Codes Cadeaux Mystère Actifs dans Pokémon Ecarlate et Pourpre

Chaque mois, nous avons de nouveaux codes dans Pokémon Écarlate et Pourpre. D’ailleurs, d’autres sont ajoutés à la liste des codes expirés. Nous essayons toujours de maintenir ces éléments à jour afin que vous puissiez obtenir les meilleures récompenses du moment. L’univers Pokémon est plein de curiosités et c’est donc à nous de savoir tirer le meilleur parti de ce jeu vidéo.

N’oubliez pas que les codes Cadeau Mystère Pokémon sont généralement valables pour une durée limitée. Ainsi, il faut donc les réclamer le plus tôt possible. Chaque mois, Game Freak propose généralement quelques nouveaux codes, si vous avez de la chance. Pour ce nouveau mois alors, nous n’avons qu’un seul nouvel ajout pour l’instant. Le code :

SWEET0RSP1CY. Il nous permettra notamment d’accéder à de nouvelles récompenses intéressantes.

CelebrateWCS23 – Nous offre un Charizard ex Teracristal.

À lire Nintendo pourrait ramener Super Mario Bros 3 avec cet incroyable remake, nostalgie totale

DARKTERA0006 – Nous donne un Charizard inspiré du Charizard de Friede dans l’anime.

SWEET0RSP1CY – Nous donne un Spécial caché sucré ou épicé.

GETY0URMEW – Code promotionnel pour Pokémon Écarlate et Pourpre permettant d’obtenir Mew avec un Teratype aléatoire.

L1KEAFLUTE – Obtenez un Cetitan (fonctionne jusqu’au 31 août 2024).

Codes Mystère expirés dans Pokémon Écarlate et Mauve

TREASUREHUNT – 10 pépites, 10 bonbons rares et une balle d’ami.

THA12022CHAMP – Ce code cadeau nous offre un Grimsnarl Shiny.

23WCSGASTR0D0N – Gastrodon porté notamment par le champion du monde 2022.

TERATYPECHANGE – Nous donne 50 Teralitos de type combat.

PLAYD0UBLE – TM028 Tremblement de terre et TM086 Avalanche.

1TSUPT0Y0U – Réclame des points de ligue, des fragments de comète, des morceaux d’étoile, mais aussi de la poussière d’étoile aléatoire.

G0FR1ENDLYSH0P – Récupère des points de championnat, un fragment de comète, un morceau d’étoile ou de la poussière d’étoile.

BEFASH10NLEADER – Remporte des points de championnat, un fragment de comète, un morceau d’étoile et de la poussière d’étoile.

ENJ0YG0URUMET – Ce code cadeau remporte des points de championnat, un fragment de comète, un morceau d’étoile ou de la poussière d’étoile.

HAMCHEESE – Réclamez 5 crèmes fouettées, 5 confitures, 5 yaourts et 5 beurres de cacahuètes.

READY4RA1D – Réclame 20k LP.

La liste se poursuit également avec :

SALTV1NEGAR – Réclame 5 sauces piquantes, 5 jalapenos, 5 curry, 5 wasabi, 5 raifort.

PEANUTBUTTER – Réclame 5 bacons, 5 jambons, 5 prosciutto, 5 chorizo, 5 saucisses aux herbes, 5 galettes de hamburger.

LETTUCEBAC0N – Réclame 5x Bacon, 5x Jambon, 5x Prosciutto, 5x Chorizo, 5x Saucisse aux herbes, 5x Burger.

T0MAT0SL1CE – Réclame 5x la crème fouettée, 5x la confiture, 5x le yaourt et 5x le beurre de cacahuète.

HAJ1ME0R1G1NAL – Réclame 10x beurre de cacahuètes, 10x prosciutto, 10x hamburger, 10x fromage frais, 10x nouilles et riz.

SANDW1CH – Réclame 5x la poudre de curry, 5x le riz, 5x les nouilles, 5x le fromage et 5x l’œuf.

1STCHAMPSV– Déverrouillez : Garganacl Championnat international d’Océanie.

L0VEL0VEL0VE – Débloquez : deux boules d’amour.

HAPPYVALENT1NE – Ce code cadeau peut débloquer : Nœud de la destinée

LETSTERA – Réclamé par TM171 – Teraexplosion

TOKUSE1STUDY – Réclamer une Capsule de compétence

NATSUN0T0KKKUN – 5 bananes, 5 beurre, 5 beurre de cacahuète et 5 Red Stick Ball.

LEVELUP – 10 bonbons rares.

REV1VE – Cinq reviviscences maximales.

CATCHBYBALL – 5 boules de nidification, boules de coucher de soleil, boules de temps. Mais aussi boules rapides et boules de luxe.