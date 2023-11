© La fonctionnalité PS5 que tout le monde attendait débarque enfin

Il sera désormais plus facile de déterminer quand un jeu vidéo nécessite une mise à jour. La console PS5 vient d'ajouter le paramètre.

Cela fait presque trois ans que les concepteurs lancent la PS5. Et durant cette période, elle reçoit plusieurs mises à jour du système afin d’améliorer ses performances. Les fabricants ajoutent aussi de nouvelles fonctionnalités et suppriment certaines fonctions. Après une longue attente, Sony PlayStation répond enfin à l’une des demandes les plus fréquentes des fans. Il s’agit de la nouvelle fonctionnalité PS5

Sony annonce souvent des mises à jour et fournisse des notes détaillées sur les changements. Toutefois, la société a également l’habitude d’introduire des améliorations et des mises à jour discrètement. Un exemple récent est l’ajout d’une fonction dans le PS Store qui permet aux joueurs d’évaluer les jeux qu’ils achètent, sans préavis.

Il semble que nous nous trouvions à nouveau dans une situation similaire

Plus précisément, les concepteurs intègrent une nouvelle fonctionnalité dans la PS5. Cela, pour aider les utilisateurs à identifier plus efficacement les jeux vidéo nécessitant une mise à jour.

À lire Êtes-vous optimiste ? Choisissez un instrument de musique pour connaître la réponse

Les joueurs de la PS5 pourront désormais vérifier plus facilement les nouvelles mises à jour

À une époque où les mises à jour se produisent tous les jours, il n’est pas rare que les joueurs lancent un jeu. Ainsi, ils voient qu’ils doivent attendre la fin d’une mise à jour avant de pouvoir jouer. Pour remédier à ce problème, Sony PlayStation a introduit une option permettant de vérifier si une nouvelle mise à jour est disponible pour le téléchargement.

Ce système a toutefois une limite : les propriétaires de PS5 ne peuvent vérifier si un jeu nécessite une mise à jour qu’en appuyant sur l’option « Option » de l’icône de l’écran principal de la console. Heureusement, Sony a étendu cette fonction et on peut désormais vérifier si les jeux installés nécessitent une mise à jour directement à partir de la « Bibliothèque ».

Il s’agit d’un changement assez subtil que de nombreux joueurs pourraient ne pas remarquer. Toutefois, il s’agit certainement d’une option utile que de nombreux joueurs demandent depuis longtemps. Et ce, en particulier ceux qui ont une vaste collection de jeux et d’applications sur leurs consoles.

Bien sûr, de nombreux joueurs de la PS5 pensent qu’il devrait y avoir un bouton qui peut vérifier les mises à jour de tous les jeux installés. Pourtant, d’autres veulent le retour du système de dossiers. Cette mise à jour est peut-être la première étape vers la mise en œuvre de ces fonctionnalités.

À lire Trouvez les 3 différences entre les 2 roses en moins de 9 secondes