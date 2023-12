© Les conseils pour charger efficacement votre smartphone selon des experts

Des experts expliquent comment bien utiliser les chargeurs du Smartphone et quelles sont les différences entre les types de charge.

Il est essentiel d’avoir une batterie suffisante pour son smartphone, ses écouteurs et sa tablette. La technologie nous donne l’occasion de pouvoir communiquer avec le monde entier via internet. Ainsi, le téléphone doit disposer d’une charge suffisante.

Lorsque le temps passe et que la batterie s’épuise, l’utilisateur doit recharger son appareil. Ainsi, l’un des accessoires indispensables d’aujourd’hui entre en jeu : le chargeur.

Cependant, bien qu’on l’utilise tous les jours à différentes occasions, on commet des erreurs qui peuvent endommager votre Smartphone.

Les experts recommandent de charger correctement un appareil afin d’éviter tout dommage à long terme.

L’une des principales nouveautés aujourd’hui chez les Smartphones est le désormais célèbre chargeur « rapide ». En effet, il promet de donner de la puissance à la batterie des appareils en un temps record.

Certains utilisateurs pensent que plus le chargeur est puissant, plus il endommage l’appareil. Pourtant, ces chargeurs ne compromettent pas le fonctionnement du Smartphone tel qu’il est conçu pour lui.

Toutefois, il vaut mieux utiliser le chargeur original de l’appareil, car un chargeur générique ou d’une autre marque pourrait endommager le port ou la batterie. Par ailleurs, faites en sorte que vos câbles ne soient pas en mauvais état. Et surtout, n’utilisiez pas une prise en mauvais état ou avec une tension incorrecte.

Ces chargeurs offrent une protection contre les surcharges de l’adaptateur et de l’interface. Cela inclut aussi une protection contre les surcharges de courant et de tension de la batterie. Et enfin, ils offrent aussi une protection par fusible de la batterie. Ce qui constitue un système de sécurité de bout en bout pour le Smartphone.

Que faire en cas de dommage ?

C’est la grande question, que faire en cas de dommages sur un chargeur ? Bien que la réponse semble simple, elle ne l’est pourtant pas. Les experts recommandent d’utiliser le chargeur d’origine du Smartphone. Si le vôtre a subi des dégâts, veillez à utiliser le même modèle.

Lors de l’utilisation de certains chargeurs « génériques » (ceux vendus dans la rue), l’appareil s’expose à des défaillances de sécurité au cours du processus de charge. Cela, en raison de l’absence de capteurs de contrôle de la température, de l’ampérage, entre autres. Néanmoins, ces options sont inclues par le fabricant dans les chargeurs d’origine.

Toutefois, lorsque cela n’est pas possible, vérifiez que les spécifications du nouveau chargeur soient identiques à celles du chargeur d’origine, dans la mesure du possible.

Partager un chargeur de Smartphone ?

De nos jours, de nombreux appareils tels que les Smartphones, les tablettes et les écouteurs possèdent le fameux port de charge USB-C. Si bien que de nombreuses personnes optent pour le même chargeur pour tous ces appareils.

« Le chargeur de chacun des appareils peut varier dans sa puissance, il faut prendre en compte la tension de sortie du chargeur qui correspond à la tension d’entrée de l’appareil, dans le cas où les tensions sont différentes, il peut être endommagé, surchauffant le mobile et le chargeur ».