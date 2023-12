© Les causes des cheveux gris et 4 conseils pour retarder leur apparition

Entre 6 et 23 % de la population aura des cheveux gris à l'âge de 50 ans. Découvrez alors comment les prévenir.

Il existe différents facteurs, autres que la génétique, qui favorisent le développement des cheveux gris.

Selon les experts, on peut les prévenir en adoptant des habitudes saines et en évitant ainsi la disparition de la mélanine. Cette dernière est alors la cellule responsable de la coloration de nos cheveux.

Ce qui donne la couleur à nos cheveux

Les mélanocytes sont les cellules responsables de la coloration des cheveux. Le problème se pose donc lorsque ces agents ne fonctionnent pas correctement. Plus il y a de mélanine, plus les cheveux sont alors foncés.

Les cheveux gris apparaissent donc lorsque le cheveu manque de ces cellules. Cela peut donc se produire pour deux raisons : parce que le cheveu n’en a jamais eu ou parce qu’il en a perdu au fil du temps pour diverses raisons.

Ce processus est alors appelé stress oxydatif. Il s’agit de l’accumulation de substances nocives dans l’environnement cellulaire. Ce phénomène augmente d’ailleurs en cas de consommation d’alcool, de tabagisme, d’alimentation riche en graisses ou de manque d’exercice. Tout cela conduit ainsi à un vieillissement prématuré et, bien sûr, des cheveux gris.

Génétique et cheveux gris

Au-delà de ces processus d’oxydation et de perte de mélanine, la principale cause de l’apparition des cheveux blancs est la génétique. C’est pourquoi il existe donc des cas où les jeunes sont pleins de cheveux gris.

D’autres causes peuvent également favoriser le développement des cheveux gris :

Le stress chronique

Le manque de certains nutriments et vitamines tels que le fer, la silice, le zinc, le cuivre et les vitamines B.

Des maladies telles que l’hypothyroïdie ou l’anémie pernicieuse, qui entraînent d’ailleurs une carence en vitamine B12.

Les effets secondaires de certains médicaments qui provoquent les cheveux gris.

Mauvais traitement prolongé des cheveux.

Manque d’hygiène

Lavage à l’eau trop chaude

Abus de sèche-cheveux ou de lisseurs, etc.

Quels sont les différents types de cheveux gris ?

Les cheveux gris physiologiques ou sénescences : ils apparaissent avec le vieillissement et la perte progressive de mélanine dans le follicule pileux.

Le grisonnement prématuré : il apparaît avant l’âge de 30 ans.

La polio : il s’agit d’un grisonnement localisé qui affecte les mèches de cheveux, que ce soit sur la tête, les sourcils ou les poils du corps. Il est d’ailleurs généralement d’origine héréditaire.

Le grisonnement annulaire : il s’agit de cheveux gris répartis sur l’ensemble de la tête de manière générale.

Que pouvez-vous faire pour retarder l’apparition des cheveux gris ?

1. Consommez des vitamines B

Elles jouent un rôle important dans la bonne croissance du follicule pileux.

Les vitamines B, capables de contrer l’apparition des cheveux gris, sont alors obtenues à partir des aliments suivants :

Abats.

Poisson.

Noix.

Grains entiers.

Enfin, le jaune d’œuf.

2. Consommez plus de fer

Son absorption participerait à la formation des globules rouges, prévenant ainsi l’anémie et les cheveux gris.

Certaines études ont établi un lien entre la carence en fer et un certain nombre de problèmes capillaires, dont l’alopécie. On trouve d’ailleurs du fer dans :

Le maïs.

La viande rouge.

Les fruits à coque.

Le foie de bœuf.

Les légumes verts.

Poissons et crustacés.

3. Évitez de fumer

Les substances toxiques contenues dans les cigarettes accélèrent la détérioration des cheveux. Ils peuvent également avoir un impact sur la chute des cheveux.

4. Protégez vos cheveux des rayons du soleil

Pour prévenir le grisonnement prématuré et d’autres problèmes capillaires, il convient donc d’utiliser des chapeaux et des produits de protection solaire.